https://sputnik-abkhazia.ru/20250725/vysotskiy-i-abkhaziya-kak-sovetskiy-bard-podruzhilsya-s-chernomorskoy-stranoy-1056418570.html

Высоцкий и Абхазия: как советский бард подружился с черноморской страной

Высоцкий и Абхазия: как советский бард подружился с черноморской страной

Sputnik Абхазия

Ровно 45 лет назад, 25 июля 1980 года скончался Владимир Высоцкий. 25.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-25T17:16+0300

2025-07-25T17:16+0300

2025-07-25T17:33+0300

в абхазии

абхазия

владимир высоцкий (автор песен)

история

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Поэт, актер и автор-исполнитель песен Высоцкий был многогранным человеком и прожил яркую и сложную жизнь. Sputnik предлагает вспомнить интересные факты из его биографии, связанные с Абхазией.SputnikБольшинство приездов Владимира Высоцкого в республику было связано с черноморскими круизами на теплоходах, которые курсировали в Крым и Сухум.С 1968 года он практически каждый год бывал гостем столицы Абхазии.Но самыми запомнившимися стали его визиты с 1971 по 1973 годы.Летом 1971 года Высоцкий приехал в республику с Мариной Влади на теплоходе "Шота Руставели". Тогда поэт в основном находился на судне, на котором вечерами давал концерты. Лишь изредка поэт и бард выходил пообедать или поужинать в кафе.Именно тогда местному жителю Льву Левитасу удалось познакомиться с Владимиром Высоцким и Мариной Влади.Оказалось, что Марина Влади очень любила ачашә (ачашв), и Льву нужно было ее отвести в кафе. Сначала Левитас даже не понял, что перед ним французская актриса и певица."А меня-то ты зачем позвал? Больше некому ее в кафе отвести?" – ополчился Левитас на своего товарища. – А он смеется: "Дурачок, это ж Марина Влади! Не узнал?" – Я, когда это услышал, чуть не упал!"В кафе Марину сразу же узнали. Официантка от неожиданности даже чуть не выронила из рук поднос. Чуть позже к ним присоединился и сам Высоцкий. И тут перед звездами собралась целая толпа. Кто-то даже привез гитару. Но, по словам Левитаса, Высоцкий не стал петь, "зато много рассказывал".Концерт в СинопеВ 1972 году Высоцкий также на корабле прибыл в Сухум. Они вместе с Мариной Влади и Павлом Гурджи обедали на набережной в кафе "Нартаа", которое существует до сих пор и пользуется популярностью у поклонников национальной абхазской кухни.Тогда же Высоцкий дал незапланированный концерт, который прошел в Сухумском физико-техническом институте. Новость о выступлении известного поэта и барда всколыхнула всех.По воспоминаниям бывшей сотрудницы научного учреждения Маргариты Селивановой, концерт начался с небольшим опозданием, все ждали Высоцкого."Он вышел, молодой, красивый, невысокого роста, на нем был кожаный пиджак, который он снял и повесил на стул. Он поприветствовал нас, сказал, что очень рад находиться в Абхазии. По ходу концерта у него очень часто рвались струны, с таким желанием и отдачей выступал Высоцкий", – отметила Селиванова.На тот концерт попал и известный абхазский ученый Расим Камлия. Как он признался в интервью корреспонденту Sputnik, Высоцкий произвел на него сильное впечатление."Конечно, впечатления были очень сильными, слушать певца вживую и по радио – совершенно разные вещи, я с большим удовольствием посмотрел его выступление", – отметил он.Знакомым в ГагреВ 1973 году на советские экраны вышла драма с Высоцким "Плохой хороший человек". Некоторые эпизоды снимались в Гагре. На момент приезда съемочной группы оказалось, что гостиница "Гагрипш", в которой должны были жить актеры, была занята. Номера отдали группе грузинского фильма "Похищение луны". И тогда житель Гагры Григорий Чепия пригласил актеров пожить у себя дома. Это общение переросло в многолетнюю дружбу.Писатель Валерий Перевозчиков в книге "Ну, здравствуй, это я" приводит письмо Высоцкого в Гагру 1974 года:"Дорогие дядя Гриша и тетя Люба, пишет я, ваш пятый сын. Я уже полностью в работе, был в Ташкенте и Алма-Ате. Марина во Франции, передает вам привет. Я прошу вас взять к себе в дом, то есть просто поселить к себе мать Севы Абдулова, которого дядя Гриша напоил чачей. Она хочет отдохнуть, ее зовут Елизавета Моисеевна. Она замечательная, и для меня просто как родная мать. Если ей у вас будет хорошо, я буду очень рад. Думаю, что вы тоже ее полюбите. Привет детям, обнимаю вас, помню вашу доброту. До встречи, Володя Высоцкий".В семье Чепия хранится шаль, подаренная Мариной Влади, и гитара, на которой играл Владимир Высоцкий во время приездов.Абхазия и дружба с абхазской семьей отразилась и на творчестве поэта. Есть растиражированное в Абхазии стихотворение "Знакомым в Гагре", авторство которого приписывают Высоцкому.Такое творится!Вы перегружены тоской, видать.Тут до жемчужины рукой подать –До озера Рица.Близкий друг поэта Виктор Суходрев также утверждает, что в 1973 году в Пицунде Высоцкий написал песню "Штормит весь вечер, и пока…".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231105/vsesoyuznaya-mechta-kakie-znamenitosti-poseschali-pitsundu-1048935058.html

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абхазия, владимир высоцкий (автор песен), история