https://sputnik-abkhazia.ru/20231105/vsesoyuznaya-mechta-kakie-znamenitosti-poseschali-pitsundu-1048935058.html

Всесоюзная мечта: какие знаменитости посещали Пицунду

Всесоюзная мечта: какие знаменитости посещали Пицунду

5 ноября 1967 года был открыт курортный комплекс "Пицунда". Он включал в себя семь 14-этажных гостиниц пансионатов. 05.11.2023, Sputnik Абхазия

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Расположенный в месте с уникальными природно-климатическими условиями, курорт Пицунда быстро получил статус всесоюзного - отдых там был мечтой всех советских граждан. Неудивительно, что Пицунду часто посещали высшие государственные чиновники и советские и зарубежные звезды.Никита ХрущевКурорт "Пицунда" возник благодаря Никите Хрущеву. Отдыхая на госдаче неподалеку, Первый секретарь ЦК КПСС подумал о том, что было бы неплохо обустроить курортно-санаторную зону в этом уникальном месте.Приняв решение, Хрущев связался с главным архитектором Москвы тех лет Михаилом Посохиным, который строил Дворец съездов. Строительство началось, и его итогом стали семь 14-этажных гостиниц.С Пицундой у Никиты Хрущева связана еще одна история. Именно во время отдыха на пицундской даче в октябре 1964 года он узнал, что в Кремле поставили вопрос о его немедленном смещении со всех постов.Леонид Брежнев и Жорж ПомпидуВстреча между лидерами СССР и Франции Леонидом Брежневым и Жоржем Помпиду состоялась 12 марта 1974 года в Пицунде.Для того, чтобы осветить ее, в Абхазию приехало около 150 журналистов со всего мира. Президента Франции сопровождал министр иностранных дел Пятой республики и другие официальные лица.Встреча проходила в дружественной обстановке, Брежнев и Помпиду обменялись мнениями о дальнейшем развитии двухсторонних отношений.К сожалению, во время этого визита Помпиду чувствовал себя плохо - давала о себе знать лейкемия, из-за которой французский лидер тяжелые кровотечения. 2 апреля 1974 года президент скончался от острого заражения крови, возникшего на фоне основного заболевания.Владимир Высоцкий и Марина ВладиЛегенда авторской музыки, кумир миллионов Владимир Высоцкий приезжал в Абхазию несколько раз. Большинство приездов поэта в Сухум были связаны с черноморскими круизами на теплоходах.Бывал Высоцкий и в Пицунде. Журналистка Элеонора Гилоян, ссылаясь на свидетельство Виктора Суходрева, личного переводчика Брежнева и друга Высоцкого, утверждает, что именно там в 1973 году Высоцкий написал песню "Штормит весь вечер, и пока…":А ветер снова в гребни бьетИ гривы пенные ерошит.Волна барьера не возьмет, —Ей кто-то ноги подсечет —И рухнет взмыленная лошадь.Иван АйвазовскийРусский художник-маринист Иван Айвазовский тоже отдыхал в Абхазии. Здесь он изображал свою излюбленную стихию - море.В Пицунде он написал картину "Буря у берегов Абхазии". Художник изобразил на картине тот момент, когда русский военный корабль останавливает черкесскую кочерму (парусное судно - прим. ред) и спасает абхазских девушек от ужасов турецкого плена или от возможной гибели среди волн.Другим произведением, вышедшим из-под кисти Айвазовского после визита в Абхазию, стал "Шторм". Картина, предположительно, была сделана в районе Гагры. Художник зафиксировал устрашающее природное явление, которое разразилось у берегов Абхазии в1839 году - тогда чуть ли не треть русского флота была уничтожена безжалостной стихией.Евгений ПримаковВ свое время и председатель правительства России (с 11 сентября 1998 года по 12 мая 1999 года) Евгений Примаков отдыхал в Пицунде.Сергей МихалковСоветский поэт писатель, автор гимна СССР и России композитор Сергей Михалков неоднократно бывал в Пицунде.С ним часто бывали и его сыновья - будущие известные режиссеры Никита Михалков и Андрон Кончаловский.Людмила ГурченкоНародная артистка СССР, актриса театра и кино, эстрадная певица Людмила Гурченко не только отдыхала в Пицунде, но и проводила творческие вечера. В последний свой приезд в сентябре 2010 года, незадолго до смерти, она вела кинофестиваль "Страна души" совместно с экс-радиоведущим Sputnik Абхазия Алхасом Манаргия. На фестивале Гурченко представила свой фильм "Пестрые сумерки".Сам кинофестиваль "Страна Души" впервые прошел в Пицунде в августе 2008 года. За годы его проведения на курорте побывали и отдыхали Михаил Пореченков, Гоша Куценко, Никита Джигурда, Андрей Соколов, Лев Дуров, Анатолий Кузнецов, Илона Броневицкая, Яна Поплавская, Ольга Кормухина, Андрей Мерзликин, Олег Акулич, Павел Сборщиков, Евгений Воскресенский, Александр Цуркан, Борис Грачевский.Евгений Евтушенко и Белла АхмадулинаСоветский и российский поэт, сценарист, публицист, чтец-оратор Евгений Евтушенко, который часто бывал в Абхазии, в том числе и в Пицунде.Евтушенко даже купил дачу в поселке Агудзера Гулрыпшского района. В Стране души также проходил медовый месяц Евгения Евтушенко и Беллы Ахмадулиной в 1954 году. Эту историю поэт рассказал в книге "Волчий паспорт".В последний раз Евтушенко посетил абхазскую землю в 2010 году. Он побывал в Национальной библиотеке, музее Дмитрия Гулиа, говорил об идее издать книгу, в которую вошли бы его стихи об Абхазии и стихи, написанные в Абхазии.По воспоминаниям сторожила города Пицунда Юрия Тория, в Пицунде бывали певица Анне Вески, Полад Бюльбюль-оглы, Иосиф Кобзон и даже рыжий подросток Анатолий Чубайс, которому Тория даже делал замечания за поведение на пляже.Александр ЛукашенкоНеожиданный визит белорусского лидера в Абхазию состоялся 28 сентября 2022 года. На государственной даче в Пицунде Александр Лукашенко встретился с президентом Абхазии Асланом Бжания и выразил твердое намерение дать старт серьезной работе по укреплению межгосударственных отношений.На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономического взаимодействия, текущие вызовы и угрозы.

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