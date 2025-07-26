https://sputnik-abkhazia.ru/20250726/evrope-dostalis-ukraintsy-rossii--gergiev-1056458700.html

Европе достались украинцы, России — Гергиев

Европе достались украинцы, России — Гергиев

Sputnik Абхазия

Украинствующие европейцы опозорились по полной, пишет Елена Караева для РИА Новости. 26.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-26T19:43+0300

2025-07-26T19:43+0300

2025-07-26T19:43+0300

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Украинствующие европейцы опозорились по полной, пишет Елена Караева для РИА Новости. С подачи своих протеже — европействующих украинцев — они развязали самую грязную и самую отвратительную кампанию русофобии. В результате немыслимого прессинга, лжи, клеветы и угроз устроить погром в королевском дворце в городе Казерта, что на Апеннинах недалеко от Неаполя, дирекция музыкального фестиваля "Лето короля" отменила концерт великого русского дирижера Гергиева.Мы же получили возможность разглядеть детали работы механизма "отмены" русской культуры. И он — гораздо проще, чем вы думаете. Никаких интриг, никакого закулисья — украинствующие "эуропэйцы" и "эуропэйские" украинцы свое грязное исподнее стирали открыто. На публике. И на публику.Блогеры и блогерши — без имен и фамилий, а с прозвищами — кинули абсолютно предсказуемый клич. Чтобы устроить гон ненависти на русскую культуру. Предсказуемо, но не менее удивительно — сочиняли они свои подметные послания на языке Толстого.Порция грязи была подхвачена их симпатизантами и заединщиками. У этих, стоящих чуть выше в пищевой цепочке глобалистов, был приступ аносмии. Отсутствие обоняния — весьма удобная патология. Она позволила им покопаться в клевете без перчаток и противогаза. Там, где Россия предлагает миру наслаждение шедеврами Шостаковича и Чайковского, европейцы — из тех, кто Россию хочет отменить, предлагают той же публике грязь и отходы собственной жизнедеятельности. И это отнюдь не метафора. Это реальность.И это то, во что сегодня превратилось политическое украинство, поддерживаемое европейцами и теми, кто себя к ним причисляет. Раньше они хотели отправить "москалей на ножи" и на "виселицу". Речь, правда шла о живых русских людях. Сегодня, поняв, что с такими русскими украинствующим не совладать никак, они принялись воевать с нашими мертвыми.За тридцать лет независимости Незалежная, так гордящаяся своей культурой, считающая, что это мы, русские, ее культуру держали "под спудом, тащили и не пущали", не смогла предъявить граду и миру ничего, что, выйдя бы в этот мир (а у культуры границ, даже языковых, нет и быть не может), вызвало ошеломление и восторг. Безоговорочный триумф. Хотя бы похожий на тот успех, который вызывали гастроли советских, а затем и российских артистов.Незалежная не сумела — несмотря на фараоновские затраты и платно-рекламно-пиарное продвижение независимых от России культурных "достижений" — создать ни оперного театра, ни балетную труппу, ни оркестра. Уровня, востребованности и планетарной славы Мариинского театра. Например.Это если речь идет о классическом искусстве.Главные живописные сокровища в украинских музеях находятся там потому, что они были подарены русскими. В ненавидимую европействующими украинцами советскую эпоху. А кино, когда-то, во времена "Красного проекта" грандиозное, яркое, живое и сочное, сумело лишь повторить зады прежних — советских времен — эстетических достижений.Уровень драмтеатра рухнул в пропасть. Не возникли и не выросли ни дизайнеры, ни архитекторы. Того самого, "эуропэйского" уровня, ради достижения которого политические украинцы снесли государство, устроили путч и начали уничтожать русских. Обстреливая ракетами. Загоняя в подвалы. Лишая нормального водоснабжения. И запрещая разговаривать на родном языке.Политические украинцы, так стремившиеся в "Эуропу", решили, что если "делать как в Эуропе", эту "Эуропу" в результате и получишь. Они абсолютно забыли, хотя, может, и не знали никогда, как и не были в состоянии признать, что расцвет украинской культуры оказался возможен, только когда эта культура была составной и неизымаемой частью нашей общей русской культуры.Можно перечислять и перечислять имена русских гениев — с украинскими корнями, которыми мы гордимся. В Незалежной их ненавидят. Отказываются от их наследия. Вымарывают из памяти.Кто из сегодняшних политических украинцев помнит, что две самые знаменитые свои симфонии, до-минорную Пятую и фа-мажорную Шестую, ту самую, "Пасторальную", как и цикл струнных квартетов, названных "Русскими квартетами", Бетховен посвятил украинцу по происхождению, русскому аристократу по рождению, князю Андрею Разумовскому?Бездарная, завистливая агрессивная чернь, которая не в состоянии это понять, поскольку вирус политического украинства лишил ее разума, совершила публичную — и наверняка оплаченную, и оплаченную жирно все теми же глобалистами — гнусность. Но не в отношении России, русского выдающегося дирижера и не в отношении русской музыки.Украинствующие итальянцы, бездарные блогеры, те, кто их поддерживает, а также "эуропэйствующие" украинцы, ухилявшие со своей Незалежной, эту гнусность сотворили исключительно в отношении европейцев. Лишив тех возможности стать соучастниками возвышенного и гениального, взамен их унизив и вываляв в грязи. И это именно та Европа, которая сегодня яростно русофобствует.Другой Европы для нас нет. И не будет, пока мы — и на наших условиях — не решим все те задачи в зоне СВО, которые были поставлены.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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