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Наур Гармелия получил грант Минкульта России на съемки фильма
Наур Гармелия получил грант Минкульта России на съемки фильма
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Грант Минкульта России на съемки полнометражного художественного фильма получил абхазский режиссер Наур Гармелия, сообщил Sputnik... 26.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Грант Минкульта России на съемки полнометражного художественного фильма получил абхазский режиссер Наур Гармелия, сообщил Sputnik режиссер и сценарист картины. Проект находится в разработке и носит рабочее название "Что мне за это будет?"."Съемки планируются на осень 2026 года. Они будут проходить в Абхазии, где и разворачивается вся история. Главный герой — абхазский подросток. Это южная, подростковая, любовная история", — добавил он.По словам Наура Гармелия, уже начался подготовительный этап. Осенью 2025 года планируется приступить к выбору съемочных локаций, а выход картины ожидается в 2027 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/film-naura-garmeliya-poluchil-gran-pri-festivalya-chernoreche-fest-1053949019.html
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Наур Гармелия получил грант Минкульта России на съемки фильма

21:00 26.07.2025 (обновлено: 21:52 26.07.2025)
© Foto / из соцсетейМолодой режиссер Наур Гармелия.
Молодой режиссер Наур Гармелия. - Sputnik Абхазия, 1920, 26.07.2025
© Foto / из соцсетей
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СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Грант Минкульта России на съемки полнометражного художественного фильма получил абхазский режиссер Наур Гармелия, сообщил Sputnik режиссер и сценарист картины.
Проект находится в разработке и носит рабочее название "Что мне за это будет?".
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"Съемки планируются на осень 2026 года. Они будут проходить в Абхазии, где и разворачивается вся история. Главный герой — абхазский подросток. Это южная, подростковая, любовная история", — добавил он.
По словам Наура Гармелия, уже начался подготовительный этап. Осенью 2025 года планируется приступить к выбору съемочных локаций, а выход картины ожидается в 2027 году.
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