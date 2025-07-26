https://sputnik-abkhazia.ru/20250726/naur-garmeliya-poluchil-grant-na-semki-filma-1056459132.html

Наур Гармелия получил грант Минкульта России на съемки фильма

Наур Гармелия получил грант Минкульта России на съемки фильма

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Грант Минкульта России на съемки полнометражного художественного фильма получил абхазский режиссер Наур Гармелия, сообщил Sputnik... 26.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-26T21:00+0300

2025-07-26T21:00+0300

2025-07-26T21:52+0300

в абхазии

абхазия

новости

фильмы

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101740/19/1017401937_0:6:1003:570_1920x0_80_0_0_f271ac942e58f48558602e779f71bd92.jpg

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Грант Минкульта России на съемки полнометражного художественного фильма получил абхазский режиссер Наур Гармелия, сообщил Sputnik режиссер и сценарист картины. Проект находится в разработке и носит рабочее название "Что мне за это будет?"."Съемки планируются на осень 2026 года. Они будут проходить в Абхазии, где и разворачивается вся история. Главный герой — абхазский подросток. Это южная, подростковая, любовная история", — добавил он.По словам Наура Гармелия, уже начался подготовительный этап. Осенью 2025 года планируется приступить к выбору съемочных локаций, а выход картины ожидается в 2027 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/film-naura-garmeliya-poluchil-gran-pri-festivalya-chernoreche-fest-1053949019.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, фильмы