https://sputnik-abkhazia.ru/20250727/abkhaziya-problemy-buduschee-puti-resheniya-itogi-sotsoprosa-1056447222.html

Абхазия: проблемы, будущее, пути решения. Итоги соцопроса

Абхазия: проблемы, будущее, пути решения. Итоги соцопроса

Sputnik Абхазия

В июне 2025 года лаборатория исследований АГУ-МГУ провела социологический опрос по оценке социально-экономического развития Абхазии. Итогом стал аналитический... 27.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-27T14:38+0300

2025-07-27T14:38+0300

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Участники опроса оценивали общее положение дел в Абхазии, называли наиболее, по их мнению, острые социальные и экономические проблемы, приоритетные направления деятельности органов власти и местного самоуправления, рассуждали о обеспеченности информацией о ситуации в районе проживания и уровне доверия к власти.Как проводили исследование?Опрос проводился очно, заранее подготовленные вопросы из анкет задавали студенты Абхазского госуниверситета. Также в нем приняли участие три фокус-группы из Сухумского, Гудаутского и Гулрыпшского районов, всего 21 человек.Ответы фиксировали на аудио и видео.Кто участвовал в исследовании?Всего в соцопросе приняли участие 600 респондентов из всех районов Абхазии. Больше всего людей было опрошено в Сухумском районе - 359 человек (58,8%), меньше всего в Гулрыпшском - 24 респондента (4%).Что было после сбора данных?Исследование на основе собранных данных проводили сотрудники Лаборатории социологических исследований при Центре науки и образования МГУ при Абхазском государственном университете заведующий лабораторией, кандидат политических наук Беслан Хагба, его заместитель, кандидат политических наук Мария Филь и привлеченные специалисты: кандидат социологических наук Игорь Кузнецов, сотрудник факультета политологии МГУ Семен Киселев.Полевой этап исследования проводился с 17 по 25 июня 2025 года, аналитический этап с 26 по 30 июня.Положение дел в АбхазииСдержанно положительным назвали респонденты положение дел в Абхазии, 51,8% из них довольны актуальной ситуацией в стране и отмечают усилия власти, направленные на решения проблем.Исследователи установили, что среди недовольных люди с высшим образованием и это, скорее всего, из-за более высоких потребностей. Вторая группа "недовольных" - материально нуждающиеся люди.Самые "популярные" проблемыНаркомания, низкие зарплаты, коррупция – три самые распространенные проблемы в Абхазии, считают участники опроса. Далее в рейтинге проблем низкий уровень социальной поддержки населения и рост цен.Ответы, согласно исследованию, зависят от различных факторов, в том числе материального состояния и возраста респондентов, а также сферы и характера занятости. Ученые сделали вывод, что наиболее социально и политически активна группа людей 30-39 лет, она интересуется наибольшим количеством проблем.Кому я доверяю?76,3% опрошенных доверяют действующему президенту Абхазии. 38,5% ответили, что они "доверяют", 37,8% - "скорее доверяют".Уровень доверия к правительству и местным органам власти выше у пожилых граждан, у респондентов с общим и средним образованием. В целом, сделан вывод, что респонденты воспринимают власть как единую систему.Интересны рассуждения участников опроса о сотрудничестве с Россией.Многие граждане, даже те, которые признают безусловную важность российской помощи, хотят понимать, что именно потребуется от них взамен. Ключевыми словами, которые используют участники фокус-групп, при разговоре на эту тему являются “взаимная выгода”, “взаимное уважение”, “партнерство”, “согласование интересов”", - говорится в отчете.Мой районКак оказалось, чуть больше половины респондентов довольны инфраструктурой района проживания. Среди приоритетных задач органов власти и местного самоуправления отвечающие выделяют - обеспечение безопасности (50,8%), социальную поддержку нуждающихся слоев населения (49,5%), обеспечение комфортной среды проживания (48,3%).Отмечают респонденты, что растут усилия властей по благоустройству территории, зачастую это происходит при поддержке России.Узнают о действиях власти местного уровня жители в основном из социальных сетей, от родственников и окружения, а также из телевизора. Интересный факт, что 17,7% опрашиваемых заявили, что и вовсе не получают информацию.Среди самых распространенных проблем на районном уровне выделяются – веерные отключения света, перебои с водой, проблемы с общественным транспортом, безопасность на дорогах, слабая медицина, низкий уровень соцподдержки, проблемы сельского хозяйства, дорогая сотовая связь, отсутствие прямых связей с маркетплейсами.Кроме того, еще одна проблема, но уже культурного характера для респондентов – низкий уровень развития абхазского языка. Эта проблема беспокоит в основном старшее поколение. Не нравится жителям Абхазии и скудные возможности досуга – отсутствие кинотеатра, проблема с кружками в районах.Решение проблем и перспективыЧасть респондентов считает, что после избрания нового президента стали заметны улучшения, ремонтируются дороги, тротуары, облагораживаются территории, в том числе с помощью поддержки России.В будущем участники фокус-групп видят Абхазию преимущественно туристической страной. Также многие рассчитывают на более интенсивное развитие сельского хозяйства. Немаловажным для многих является более широкое признание республики в международном сообществе, вопрос сохранения национального суверенитета.Респонденты считают, что в республике нужны крупные инфраструктурные проекты, которые будут обеспечивать занятость населения. Однако есть существенные опасения, что массовый приход российского бизнеса нанесет ущерб экологии и приведет к потере Абхазией собственного лица.Итак, выводы"В целом, ситуацию в Республике Абхазия на данный момент, по данным социологического опроса, можно охарактеризовать как относительно устойчивую, однако с учетом значительной группы недовольных положением дел, остается вероятность дестабилизации политической ситуации под влиянием различных внешних и внутренних факторов", - говорят социологи.Основные векторы развития - повышение уровня доверия к власти путем развития каналов двусторонней коммуникации; системная работа над устранением наиболее значимых социально-экономических проблем региона; оптимизация работы туристической отрасли в плане нахождения баланса интересов между крупным и мелким бизнесом.

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