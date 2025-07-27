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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250727/abkhaziya-problemy-buduschee-puti-resheniya-itogi-sotsoprosa-1056447222.html
Абхазия: проблемы, будущее, пути решения. Итоги соцопроса
Абхазия: проблемы, будущее, пути решения. Итоги соцопроса
Sputnik Абхазия
В июне 2025 года лаборатория исследований АГУ-МГУ провела социологический опрос по оценке социально-экономического развития Абхазии. Итогом стал аналитический... 27.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-27T14:38+0300
2025-07-27T14:43+0300
в абхазии
абхазия
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Участники опроса оценивали общее положение дел в Абхазии, называли наиболее, по их мнению, острые социальные и экономические проблемы, приоритетные направления деятельности органов власти и местного самоуправления, рассуждали о обеспеченности информацией о ситуации в районе проживания и уровне доверия к власти.Как проводили исследование?Опрос проводился очно, заранее подготовленные вопросы из анкет задавали студенты Абхазского госуниверситета. Также в нем приняли участие три фокус-группы из Сухумского, Гудаутского и Гулрыпшского районов, всего 21 человек.Ответы фиксировали на аудио и видео.Кто участвовал в исследовании?Всего в соцопросе приняли участие 600 респондентов из всех районов Абхазии. Больше всего людей было опрошено в Сухумском районе - 359 человек (58,8%), меньше всего в Гулрыпшском - 24 респондента (4%).Что было после сбора данных?Исследование на основе собранных данных проводили сотрудники Лаборатории социологических исследований при Центре науки и образования МГУ при Абхазском государственном университете заведующий лабораторией, кандидат политических наук Беслан Хагба, его заместитель, кандидат политических наук Мария Филь и привлеченные специалисты: кандидат социологических наук Игорь Кузнецов, сотрудник факультета политологии МГУ Семен Киселев.Полевой этап исследования проводился с 17 по 25 июня 2025 года, аналитический этап с 26 по 30 июня.Положение дел в АбхазииСдержанно положительным назвали респонденты положение дел в Абхазии, 51,8% из них довольны актуальной ситуацией в стране и отмечают усилия власти, направленные на решения проблем.Исследователи установили, что среди недовольных люди с высшим образованием и это, скорее всего, из-за более высоких потребностей. Вторая группа "недовольных" - материально нуждающиеся люди.Самые "популярные" проблемыНаркомания, низкие зарплаты, коррупция – три самые распространенные проблемы в Абхазии, считают участники опроса. Далее в рейтинге проблем низкий уровень социальной поддержки населения и рост цен.Ответы, согласно исследованию, зависят от различных факторов, в том числе материального состояния и возраста респондентов, а также сферы и характера занятости. Ученые сделали вывод, что наиболее социально и политически активна группа людей 30-39 лет, она интересуется наибольшим количеством проблем.Кому я доверяю?76,3% опрошенных доверяют действующему президенту Абхазии. 38,5% ответили, что они "доверяют", 37,8% - "скорее доверяют".Уровень доверия к правительству и местным органам власти выше у пожилых граждан, у респондентов с общим и средним образованием. В целом, сделан вывод, что респонденты воспринимают власть как единую систему.Интересны рассуждения участников опроса о сотрудничестве с Россией.Многие граждане, даже те, которые признают безусловную важность российской помощи, хотят понимать, что именно потребуется от них взамен. Ключевыми словами, которые используют участники фокус-групп, при разговоре на эту тему являются “взаимная выгода”, “взаимное уважение”, “партнерство”, “согласование интересов”", - говорится в отчете.Мой районКак оказалось, чуть больше половины респондентов довольны инфраструктурой района проживания. Среди приоритетных задач органов власти и местного самоуправления отвечающие выделяют - обеспечение безопасности (50,8%), социальную поддержку нуждающихся слоев населения (49,5%), обеспечение комфортной среды проживания (48,3%).Отмечают респонденты, что растут усилия властей по благоустройству территории, зачастую это происходит при поддержке России.Узнают о действиях власти местного уровня жители в основном из социальных сетей, от родственников и окружения, а также из телевизора. Интересный факт, что 17,7% опрашиваемых заявили, что и вовсе не получают информацию.Среди самых распространенных проблем на районном уровне выделяются – веерные отключения света, перебои с водой, проблемы с общественным транспортом, безопасность на дорогах, слабая медицина, низкий уровень соцподдержки, проблемы сельского хозяйства, дорогая сотовая связь, отсутствие прямых связей с маркетплейсами.Кроме того, еще одна проблема, но уже культурного характера для респондентов – низкий уровень развития абхазского языка. Эта проблема беспокоит в основном старшее поколение. Не нравится жителям Абхазии и скудные возможности досуга – отсутствие кинотеатра, проблема с кружками в районах.Решение проблем и перспективыЧасть респондентов считает, что после избрания нового президента стали заметны улучшения, ремонтируются дороги, тротуары, облагораживаются территории, в том числе с помощью поддержки России.В будущем участники фокус-групп видят Абхазию преимущественно туристической страной. Также многие рассчитывают на более интенсивное развитие сельского хозяйства. Немаловажным для многих является более широкое признание республики в международном сообществе, вопрос сохранения национального суверенитета.Респонденты считают, что в республике нужны крупные инфраструктурные проекты, которые будут обеспечивать занятость населения. Однако есть существенные опасения, что массовый приход российского бизнеса нанесет ущерб экологии и приведет к потере Абхазией собственного лица.Итак, выводы"В целом, ситуацию в Республике Абхазия на данный момент, по данным социологического опроса, можно охарактеризовать как относительно устойчивую, однако с учетом значительной группы недовольных положением дел, остается вероятность дестабилизации политической ситуации под влиянием различных внешних и внутренних факторов", - говорят социологи.Основные векторы развития - повышение уровня доверия к власти путем развития каналов двусторонней коммуникации; системная работа над устранением наиболее значимых социально-экономических проблем региона; оптимизация работы туристической отрасли в плане нахождения баланса интересов между крупным и мелким бизнесом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/uchenye-agu-i-mgu-sotsissledovanie--1055578816.html
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абхазия, новости, опросы, агу, мгу имени м. в. ломоносова
абхазия, новости, опросы, агу, мгу имени м. в. ломоносова

Абхазия: проблемы, будущее, пути решения. Итоги соцопроса

14:38 27.07.2025 (обновлено: 14:43 27.07.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Жаркий октябрь
Жаркий октябрь - Sputnik Абхазия, 1920, 27.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В июне 2025 года лаборатория исследований АГУ-МГУ провела социологический опрос по оценке социально-экономического развития Абхазии. Итогом стал аналитический отчёт на 46 страниц и шесть разделов.
Участники опроса оценивали общее положение дел в Абхазии, называли наиболее, по их мнению, острые социальные и экономические проблемы, приоритетные направления деятельности органов власти и местного самоуправления, рассуждали о обеспеченности информацией о ситуации в районе проживания и уровне доверия к власти.

Как проводили исследование?

Опрос проводился очно, заранее подготовленные вопросы из анкет задавали студенты Абхазского госуниверситета. Также в нем приняли участие три фокус-группы из Сухумского, Гудаутского и Гулрыпшского районов, всего 21 человек.
Ответы фиксировали на аудио и видео.

Кто участвовал в исследовании?

Всего в соцопросе приняли участие 600 респондентов из всех районов Абхазии. Больше всего людей было опрошено в Сухумском районе - 359 человек (58,8%), меньше всего в Гулрыпшском - 24 респондента (4%).
Всего было опрошено 328 женщин и 272 мужчин от 18 лет. Больше всего среди них было молодых людей от 18 до 29 лет.

Что было после сбора данных?

Исследование на основе собранных данных проводили сотрудники Лаборатории социологических исследований при Центре науки и образования МГУ при Абхазском государственном университете заведующий лабораторией, кандидат политических наук Беслан Хагба, его заместитель, кандидат политических наук Мария Филь и привлеченные специалисты: кандидат социологических наук Игорь Кузнецов, сотрудник факультета политологии МГУ Семен Киселев.
Полевой этап исследования проводился с 17 по 25 июня 2025 года, аналитический этап с 26 по 30 июня.
Здание Абхазского Государственного университета - Sputnik Абхазия, 1920, 27.06.2025
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Ученые АГУ и МГУ провели социсследование, посвященное достопримечательностям Абхазии
27 июня, 10:25

Положение дел в Абхазии

Сдержанно положительным назвали респонденты положение дел в Абхазии, 51,8% из них довольны актуальной ситуацией в стране и отмечают усилия власти, направленные на решения проблем.
Тех, кто не доволен ситуацией, меньше – 35,6%, очень недовольны положением дел в стране 6,4%.
Исследователи установили, что среди недовольных люди с высшим образованием и это, скорее всего, из-за более высоких потребностей. Вторая группа "недовольных" - материально нуждающиеся люди.

Самые "популярные" проблемы

Наркомания, низкие зарплаты, коррупция – три самые распространенные проблемы в Абхазии, считают участники опроса. Далее в рейтинге проблем низкий уровень социальной поддержки населения и рост цен.
© Sputnik / Леон Гуния Какие проблемы беспокоят жителей Абхазии
Какие проблемы беспокоят жителей Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.07.2025
Какие проблемы беспокоят жителей Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
Ответы, согласно исследованию, зависят от различных факторов, в том числе материального состояния и возраста респондентов, а также сферы и характера занятости. Ученые сделали вывод, что наиболее социально и политически активна группа людей 30-39 лет, она интересуется наибольшим количеством проблем.

Кому я доверяю?

76,3% опрошенных доверяют действующему президенту Абхазии. 38,5% ответили, что они "доверяют", 37,8% - "скорее доверяют".
Авторы исследования утверждают, что чем выше материальный уровень человека, тем выше его доверие к власти и наоборот.
Уровень доверия к правительству и местным органам власти выше у пожилых граждан, у респондентов с общим и средним образованием. В целом, сделан вывод, что респонденты воспринимают власть как единую систему.
Интересны рассуждения участников опроса о сотрудничестве с Россией.
Многие граждане, даже те, которые признают безусловную важность российской помощи, хотят понимать, что именно потребуется от них взамен. Ключевыми словами, которые используют участники фокус-групп, при разговоре на эту тему являются “взаимная выгода”, “взаимное уважение”, “партнерство”, “согласование интересов”", - говорится в отчете.
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9 июля, 14:36

Мой район

Как оказалось, чуть больше половины респондентов довольны инфраструктурой района проживания. Среди приоритетных задач органов власти и местного самоуправления отвечающие выделяют - обеспечение безопасности (50,8%), социальную поддержку нуждающихся слоев населения (49,5%), обеспечение комфортной среды проживания (48,3%).
Отмечают респонденты, что растут усилия властей по благоустройству территории, зачастую это происходит при поддержке России.
Узнают о действиях власти местного уровня жители в основном из социальных сетей, от родственников и окружения, а также из телевизора. Интересный факт, что 17,7% опрашиваемых заявили, что и вовсе не получают информацию.
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Среди самых распространенных проблем на районном уровне выделяются – веерные отключения света, перебои с водой, проблемы с общественным транспортом, безопасность на дорогах, слабая медицина, низкий уровень соцподдержки, проблемы сельского хозяйства, дорогая сотовая связь, отсутствие прямых связей с маркетплейсами.
Кроме того, еще одна проблема, но уже культурного характера для респондентов – низкий уровень развития абхазского языка. Эта проблема беспокоит в основном старшее поколение.
Наряду с этой проблемой можно выделить и демографический кризис, отток населения из деревень, "утечку мозгов".
Не нравится жителям Абхазии и скудные возможности досуга – отсутствие кинотеатра, проблема с кружками в районах.

Решение проблем и перспективы

Часть респондентов считает, что после избрания нового президента стали заметны улучшения, ремонтируются дороги, тротуары, облагораживаются территории, в том числе с помощью поддержки России.
В будущем участники фокус-групп видят Абхазию преимущественно туристической страной. Также многие рассчитывают на более интенсивное развитие сельского хозяйства. Немаловажным для многих является более широкое признание республики в международном сообществе, вопрос сохранения национального суверенитета.
Респонденты считают, что в республике нужны крупные инфраструктурные проекты, которые будут обеспечивать занятость населения. Однако есть существенные опасения, что массовый приход российского бизнеса нанесет ущерб экологии и приведет к потере Абхазией собственного лица.

Итак, выводы

"В целом, ситуацию в Республике Абхазия на данный момент, по данным социологического опроса, можно охарактеризовать как относительно устойчивую, однако с учетом значительной группы недовольных положением дел, остается вероятность дестабилизации политической ситуации под влиянием различных внешних и внутренних факторов", - говорят социологи.
Решение большинства проблем связано с повышение материального уровня жизни населения, это отмечается практически во всех фокус-группах.
При решении проблем нужно обращать внимание на социальный статус респондента, его принадлежность к группам.
Сохраняется потребность в повышении уровня безопасности и комфорта проживания.
Жители Абхазии нуждаются в наличии каналов коммуникаций с властью.
Среди источников информации на первом месте Интернет, на втором – личный круг общения, на третьем – телевидение.
В республике должна вестись работа по оптимизации не только социально-экономической, но и социально-психологической ситуации.
В Абхазии необходимо комплексное обновление инфраструктуры, изменения в сфере экономики и улучшение качества жизни.
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Основные векторы развития - повышение уровня доверия к власти путем развития каналов двусторонней коммуникации; системная работа над устранением наиболее значимых социально-экономических проблем региона; оптимизация работы туристической отрасли в плане нахождения баланса интересов между крупным и мелким бизнесом.
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