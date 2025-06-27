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Ученые АГУ и МГУ провели социсследование, посвященное достопримечательностям Абхазии

Ученые АГУ и МГУ провели социсследование, посвященное достопримечательностям Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Ученые Абхазского государственного университета совместно с коллегами из Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова... 27.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Ученые Абхазского государственного университета совместно с коллегами из Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова провели социологическое исследование "Семь чудес Абхазии: рейтинг исторических достопримечательностей". Об этом в интервью радио Sputnik рассказала социолог, доцент МГУ Мария Филь.Она подчеркнула, что Абхазия – богатейший район в плане истории, историко-культурного наследия.Новый Афон стал лидером по трем направлениям: наиболее известен респондентам, наиболее часто посещают местные жители и гости республики, и респонденты рекомендуют его туристам для посещения.Всего в опроснике было 22 позиции, в том числе малоизвестные широкой публике объекты историко-культурного наследия.Важно показывать их российскому потенциальному туристу, так как Абхазия – это не только хорошие пляжи, вкусная кухня, дружелюбные люди, но республика по уровню своего культурного богатства сопоставима с Италией или Грецией, считает Мария Филь.Исследование, проведенное в апреле-мае 2025 года, стало важным шагом в укреплении научного сотрудничества между АГУ и МГУ. Команда социологов под руководством заведующего лабораторией, кандидата политических наук Беслана Хагба и заместителя заведующего, кандидата политических наук Марии Филь, провела репрезентативный опрос 600 респондентов по всей Абхазии. В качестве интервьюеров были задействованы студенты АГУ, что способствовало их практическому обучению и вовлечению в научную деятельность.Исследование выявило, что большинство жителей Абхазии (61,2%) посещают исторические достопримечательности раз в год и чаще. При этом 81% респондентов проявляют живой интерес к информации об истории Абхазии в СМИ и социальных сетях, что свидетельствует о высоком уровне патриотизма.Почти 90% опрошенных выразили желание получать больше исторической информации через медиа, указывая на определенный дефицит таких материалов. Это особенно актуально для молодежи в возрасте до 29 лет, которая реже интересуется историей, но открыта к новым форматам подачи такой информации.Исторические достопримечательности занимают второе место (91,8%) среди факторов туристической привлекательности Абхазии, уступая лишь природным красотам. Это подчеркивает потенциал культурно-познавательного туризма.Рейтинг достопримечательностейСреди наиболее известных и посещаемых местными жителями и туристами объектов лидируют Новый Афон, Лыхненский храм, ресторан "Гагрипш", Команский монастырь и дача И.В. Сталина. Примечательно, что известность не всегда равнозначна рекомендации – некоторые широко известные объекты, такие как Сухумский обезьяний питомник или Гагрская колоннада, не вошли в топ рекомендаций.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/novyy-turisticheskiy-marshrut-khodzhal-1055551670.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250623/badra-gunba-mnogonatsionalnyy-narod-abkhazii-s-radostyu-prinimaet-vsekh-gostey-1055500051.html

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