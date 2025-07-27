https://sputnik-abkhazia.ru/20250727/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-28-iyulya-1056425009.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 июля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 июля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием усиленного выноса тепла с юга. 27.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-27T17:22+0300

2025-07-27T17:22+0300

2025-07-28T11:02+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/12/1055397771_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_6988d9288b73004eab57892183da7879.jpg

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. В понедельник, 28 июля, в Абхазии ожидается преимущественно ясная, жаркая погода без осадков, с высоким уровнем УФИ. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии