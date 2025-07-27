https://sputnik-abkhazia.ru/20250727/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-28-iyulya-1056425009.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 июля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием усиленного выноса тепла с юга. 27.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-27T17:22+0300
2025-07-27T17:22+0300
2025-07-28T11:02+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/12/1055397771_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_6988d9288b73004eab57892183da7879.jpg
СУХУМ, 25 июл – Sputnik. В понедельник, 28 июля, в Абхазии ожидается преимущественно ясная, жаркая погода без осадков, с высоким уровнем УФИ. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/12/1055397771_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_fbd6b70b6be0da847069219225720d31.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 июля
17:22 27.07.2025 (обновлено: 11:02 28.07.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием усиленного выноса тепла с юга.
СУХУМ, 25 июл – Sputnik. В понедельник, 28 июля, в Абхазии ожидается преимущественно ясная, жаркая погода без осадков, с высоким уровнем УФИ. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.