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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 июля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием усиленного выноса тепла с юга. 27.07.2025, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. В понедельник, 28 июля, в Абхазии ожидается преимущественно ясная, жаркая погода без осадков, с высоким уровнем УФИ. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 июля

17:22 27.07.2025 (обновлено: 11:02 28.07.2025)
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Начало туристического сезона в Абхазии - лето 2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 27.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием усиленного выноса тепла с юга.
СУХУМ, 25 июл – Sputnik. В понедельник, 28 июля, в Абхазии ожидается преимущественно ясная, жаркая погода без осадков, с высоким уровнем УФИ. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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