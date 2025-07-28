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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 29 июля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 29 июля

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием активного выноса тропического воздуха с юга. 28.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-28T18:34+0300

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2025-07-28T18:34+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Во вторник, 29 июля, в Абхазии утром ожидается небольшая облачность, днем преимущественно ясная, жаркая погода, сохранится высокий уровень УФИ. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – низкое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +32°С до +37°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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