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Аҵарадырра апрограмма аус адулара: аусутә гәыԥ аԥхьатәи аилатәараҿы излацәажәоз
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Ҳџьынџьуаа рхылҵшьҭрақәа Аԥсны аԥсшьара рзеиҿкаахоит
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Аҿар ртеатр ақәыргыламҭа ҿыц ахәаԥшцәа ирыднагалоит
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Адунеизегьтәи аҿар рфестиваль Аԥхынтәи ашкол аусура хыркәшоуп: алахәыла иҿцәажәара
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Ҳџьынџьуаа рхылҵшьҭрақәа Аԥсны аԥсшьара рзеиҿкаахоит
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Аицәажәара
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 29 июля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 29 июля
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием активного выноса тропического воздуха с юга. 28.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-28T18:34+0300
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в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Во вторник, 29 июля, в Абхазии утром ожидается небольшая облачность, днем преимущественно ясная, жаркая погода, сохранится высокий уровень УФИ. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – низкое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +32°С до +37°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 29 июля

18:34 28.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукНачало туристического сезона в Абхазии - лето 2025
Начало туристического сезона в Абхазии - лето 2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 28.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием активного выноса тропического воздуха с юга.
СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Во вторник, 29 июля, в Абхазии утром ожидается небольшая облачность, днем преимущественно ясная, жаркая погода, сохранится высокий уровень УФИ. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – низкое.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +32°С до +37°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.
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