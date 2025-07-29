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Прогноз погоды в Абхазии на среду 30 июля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 30 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием усиленного выноса тепла с юга. 29.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-29T18:19+0300
2025-07-29T18:19+0300
2025-07-29T18:19+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 29 июл – Sputnik. В среду, 30 июля, в Абхазии ожидается преимущественно ясная, удушливо жаркая погода без осадков, с высоким уровнем УФИ. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +21°С до +26°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 30 июля
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием усиленного выноса тепла с юга.
СУХУМ, 29 июл – Sputnik. В среду, 30 июля, в Абхазии ожидается преимущественно ясная, удушливо жаркая погода без осадков, с высоким уровнем УФИ. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +21°С до +26°С, днем от +29°С до +34°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.