https://sputnik-abkhazia.ru/20250730/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-31-iyulya--1056549524.html
Прогноз погоды в Абхазии на 31 июля
Прогноз погоды в Абхазии на 31 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 30.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-30T18:23+0300
2025-07-30T18:23+0300
2025-07-30T18:23+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/0c/1054455584_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d2627acaccaa05e7221e548096837198.jpg
СУХУМ, 30 июл – Sputnik. В четверг, 31 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, гроза. К вечеру без осадков.Атмосферное давление – 754 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.Температура воздуха ночью от +20°С до + 25°С, днем от +25°С до + 30°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70 - 90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/0c/1054455584_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6c9c0492a182916d7720343934410f30.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на 31 июля
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 30 июл – Sputnik. В четверг, 31 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, гроза. К вечеру без осадков.
Атмосферное давление – 754 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.
Температура воздуха ночью от +20°С до + 25°С, днем от +25°С до + 30°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70 - 90%.