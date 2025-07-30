https://sputnik-abkhazia.ru/20250730/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-31-iyulya--1056549524.html

Прогноз погоды в Абхазии на 31 июля

Прогноз погоды в Абхазии на 31 июля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 30.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-30T18:23+0300

2025-07-30T18:23+0300

2025-07-30T18:23+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 30 июл – Sputnik. В четверг, 31 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, гроза. К вечеру без осадков.Атмосферное давление – 754 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.Температура воздуха ночью от +20°С до + 25°С, днем от +25°С до + 30°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70 - 90%.

абхазия

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