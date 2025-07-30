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Светлана Маковкина: Архитектурная аутентичность Сухума должна быть сохранена
Светлана Маковкина: Архитектурная аутентичность Сухума должна быть сохранена
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Сухум должен сохранить свою уникальность и архитектурную аутентичность, чтобы он оставался интересным туристу, заявила в эфире радио... 30.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Сухум должен сохранить свою уникальность и архитектурную аутентичность, чтобы он оставался интересным туристу, заявила в эфире радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Уральского института управления РАНХИГС Светлана Маковкина. "Не хватает лавочек, магазинчиков с местными какими-то достопримечательностями, сувенирами. Туристу это надо. Он хочет увидеть нетронутую застройку. Хочет иметь возможность посидеть и не обязательно даже с видом на море, а просто чтобы это была какая-то комфортная вокруг среда, чтобы не мешал шум от строительных работ. Это задача органов власти", — считает Маковкина.В Доме Москвы в Сухуме прошла серия мастер-классов по урбанистике от ведущих российских архитекторов. Мероприятие организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москва и Московского Дома соотечественников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250730/sokhranit-kolorit-i-sozdat-komfort-kak-razvivat-goroda-abkhazii-1056555430.html
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абхазия, новости, архитектура

Светлана Маковкина: Архитектурная аутентичность Сухума должна быть сохранена

21:33 30.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукГостиница Рица
Гостиница Рица - Sputnik Абхазия, 1920, 30.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Сухум должен сохранить свою уникальность и архитектурную аутентичность, чтобы он оставался интересным туристу, заявила в эфире радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Уральского института управления РАНХИГС Светлана Маковкина.
"Не хватает лавочек, магазинчиков с местными какими-то достопримечательностями, сувенирами. Туристу это надо. Он хочет увидеть нетронутую застройку. Хочет иметь возможность посидеть и не обязательно даже с видом на море, а просто чтобы это была какая-то комфортная вокруг среда, чтобы не мешал шум от строительных работ. Это задача органов власти", — считает Маковкина.
Сохранить колорит и создать комфорт: как развивать города Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.07.2025
В Абхазии
Сохранить колорит и создать комфорт: как развивать города Абхазии
21:02
В Доме Москвы в Сухуме прошла серия мастер-классов по урбанистике от ведущих российских архитекторов. Мероприятие организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москва и Московского Дома соотечественников.
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