Игра в украинского кальмара: Зеленский против хозяев

Игра в украинского кальмара: Зеленский против хозяев

День, когда Владимир Зеленский потеряет все (включая, вероятно, свободу), резко приблизился, так что итоги криворожской диктатуры можно подводить уже сейчас... 31.07.2025

День, когда Владимир Зеленский потеряет все (включая, вероятно, свободу), резко приблизился, так что итоги криворожской диктатуры можно подводить уже сейчас, пишет Дмитрий Бавырин для РИА Новости.Ошибок совершено много. Главных из них три.Наконец, криворожец жестоко ошибся, когда попытался подчинить себе НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специальная антикоррупционная прокуратура) — инструменты влияния Вашингтона, которому принадлежит контрольный пакет, и в меньшей степени Лондона. Такой трепки, как после этого, Зеленский от Запада не получал никогда.Даже оголтело русофобские СМИ Британии вдруг обнаружили, что на Украине построена персоналистская диктатура. Даже всепрощающая Урсула посадила Киев на голодный паек, пока не вернет как было.Зеленский в ужасе, поэтому вернет: во вторник Верховная рада должна принять закон о НАБУ, отменяющий тот, что был принят неделей ранее. За эту неделю Европа успела разжаловать Зеленского из рыцарей в жулики, для населения Украины было снято табу на уличные протесты, а главное — пошла вразнос властная вертикаль. Даже всемогущему "зеленому кардиналу", главе офиса президента Андрею Ермаку прочат теперь отставку, а для Зеленского это как отрезать правую руку, правую ногу и голову. Именно Ермак — архитектор украинской системы власти. На нем замыкается почти все, включая правительство.О том, что броманс Зеленского и Ермака распался, говорят источники самых разных СМИ, а также спецслужб. Например, Служба внешней разведки России утверждает, что Ермак выразил англосаксам готовность участвовать в операции по замене проштрафившегося Зеленского на его немезидку — бывшего главкома ВСУ и нынешнего посла в Лондоне Валерия Залужного. Если так, для Зеленского увольнение Ермака — это вопрос выживания, но уволить будет непросто: серый кардинал слишком много знает.В западной прессе бытует другое объяснение. Необходимость откатить ситуацию с НАБУ — для Зеленского и поражение, и позор, и пятно на репутации. Поэтому нужен козел отпущения — тот, на кого переведут стрелки и сделают крайним для внутренней аудитории и для внешней. Однако ситуация зашла так далеко, что никакой другой козел, кроме Ермака, не подходит: именно он осуществил операцию, которая вызвала всеобщее возмущение. Разумеется, не по собственной инициативе, а по приказу Зеленского, но тот надеется, что об этом могут забыть.На то, что серый кардинал подходит на роль стрелочника — и жертва в его лице будет принята, намекает публикация The Washington Post, разоблачающая Ермака как ответственного за все перегибы зеленского режима. А WP это не только самое украинолюбивое из магистральных СМИ США, но и "сливной бачок" ЦРУ, так что в таких вопросах ей можно верить.Однако отставка человека, на котором держится режим, грозит стать смертоносной для этого самого режима: далеко не факт, что Зеленский без своего управляющего способен контролировать элиты, зачищенные Ермаком под себя. Те, кто уговаривает Зеленского убрать Ермака, могут работать и против Зеленского или, как минимум, против его системы власти.Это возвращает нас к данным СВР о том, что решение о смещении украинского головнокомандувача было принято на Западе задолго до скандала вокруг НАБУ. Вступил Ермак в сговор или не вступил, но это самое простое и убедительное объяснение происходящего на Украине.Покусившись на НАБУ и САП, Зеленский вышел за красные флажки и навлек на себя гнев Запада, которому эти институты контроля за элитами Украины дороги по многим причинам. Но он решился на подобную дерзость, играя от обороны: детективы НАБУ ополчились на ближайшее окружение криворожца, а значит, и на него самого. С их подачи немецкие правоохранители провели обыски у бывшего замглавы президентского офиса Ростислава Шурмы. Они предъявили обвинения вице-премьеру Алексею Чернышову и, если верить утечкам, готовились сделать это в отношении Тимура Миндича. Последнего называют "кошельком Зеленского" и приписывают ему владение золотым унитазом (в интернете уже есть фото).Если детективы, подотчетные западным структурам, перешли эту грань, следовательно, заменить Зеленского на кого-то более талантливого и уступчивого на Западе постановили не позднее конца весны. Атака на окружение головнокомадувача была осуществлена набушниками в июне и в июле, причем в случае Чернышова в оборот взяли старое дело, которое просто ждало своего часа.Зеленский считал, что сможет все это прекратить, поставив НАБУ и САП под контроль генпрокуратуры. Реакция хозяев не оставила ему другого выбора, кроме позорного отступления, но это не означает, что он сдался, смирился с судьбой и не станет оттягивать свой конец.Например, детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова, который занимался в том числе делом Миндича, арестовали, обвинив в госизмене и поставках конопли в Дагестан.А глава САП Александр Клименко заявил The Financial Times, что откат запоздал, так как ущерб нанесен, "работа фактически остановлена" и почти все информаторы перестали сотрудничать — боятся разоблачения и мести властей.Наверняка там есть чего бояться: загнанные в угол опасны, а у Зеленского должно сложиться исчерпывающее ощущение, что его загнали в угол, предали, подставили и готовят к закланию.Если все так и есть, украинская игра в кальмара близка к финалу. Ее финалисты тоже будут пытаться опрокинуть друг друга, но это единственная общая черта с корейским оригиналом. В украинской версии кальмары — это Зеленский и Ермак, чьи щупальца опутывали целую страну, а теперь цепляются за краешки, веточки и сучки, чтобы не рухнуть в пропасть.Наконец-то интересное телешоу. Всем по чашечке кофе!

