https://sputnik-abkhazia.ru/20250731/inventarizatsiyu-obektov-nedvizhimotsi-provedut-v-abkhazii-1056555069.html

Инвентаризацию объектов недвижимости проведут в Абхазии

Инвентаризацию объектов недвижимости проведут в Абхазии

Sputnik Абхазия

Провести в Абхазии инвентаризацию и кадастровую оценку объектов недвижимости поможет Росреестр. 31.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Инвентаризация в Абхазии коснется только приоритетных объектов недвижимости, сообщил в эфире радио Sputnik директор Кадастровой палаты Темур Сангулия.Росреестр поможет абхазским специалистам в осуществлении этих работ.По словам Сангулия, их не больше 20 тысяч. Весь перечень будет согласовываться с Госкомимуществом. В их число войдут объекты госимущества, а также участки, выделяемые под коммерческую деятельность.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250730/prioritety-zemelnye-uchastki-i-otsenka-sanguliya-rasskazal-ob-inventarizatsii-v-abkhazii--1056543937.html

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