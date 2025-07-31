https://sputnik-abkhazia.ru/20250731/inventarizatsiyu-obektov-nedvizhimotsi-provedut-v-abkhazii-1056555069.html
Инвентаризацию объектов недвижимости проведут в Абхазии
Инвентаризацию объектов недвижимости проведут в Абхазии
Sputnik Абхазия
Провести в Абхазии инвентаризацию и кадастровую оценку объектов недвижимости поможет Росреестр. 31.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-31T10:10+0300
2025-07-31T10:10+0300
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СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Инвентаризация в Абхазии коснется только приоритетных объектов недвижимости, сообщил в эфире радио Sputnik директор Кадастровой палаты Темур Сангулия.Росреестр поможет абхазским специалистам в осуществлении этих работ.По словам Сангулия, их не больше 20 тысяч. Весь перечень будет согласовываться с Госкомимуществом. В их число войдут объекты госимущества, а также участки, выделяемые под коммерческую деятельность.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250730/prioritety-zemelnye-uchastki-i-otsenka-sanguliya-rasskazal-ob-inventarizatsii-v-abkhazii--1056543937.html
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абхазия, новости, кадастр, росреестр
Инвентаризацию объектов недвижимости проведут в Абхазии
10:10 31.07.2025 (обновлено: 10:43 31.07.2025)
Провести в Абхазии инвентаризацию и кадастровую оценку объектов недвижимости поможет Росреестр.
СУХУМ, 31 июл – Sputnik.
Инвентаризация в Абхазии коснется только приоритетных объектов недвижимости, сообщил в эфире радио
Sputnik директор Кадастровой палаты Темур Сангулия.
"Список будет определяться абхазской стороной в рамках подготовки, концепции и технического задания", — уточнил он.
Росреестр поможет
абхазским специалистам в осуществлении этих работ.
По словам Сангулия, их не больше 20 тысяч. Весь перечень будет согласовываться с Госкомимуществом. В их число войдут объекты госимущества, а также участки, выделяемые под коммерческую деятельность.