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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 августа

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 августа

Sputnik Абхазия

Погодообразующие факторы на черноморском побережье Абхазии существенно не изменятся, территория по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного... 31.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-31T23:05+0300

2025-07-31T23:05+0300

2025-07-31T23:05+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. В пятницу, 1 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами возможны кратковременные локальные осадки с грозой, град, туман.Атмосферное давление – низкое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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