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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 августа
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 августа
Sputnik Абхазия
Погодообразующие факторы на черноморском побережье Абхазии существенно не изменятся, территория по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного... 31.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-31T23:05+0300
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в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. В пятницу, 1 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами возможны кратковременные локальные осадки с грозой, град, туман.Атмосферное давление – низкое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 августа

23:05 31.07.2025
© Sputnik / Акоп Кущян Погода
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 31.07.2025
© Sputnik / Акоп Кущян
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Погодообразующие факторы на черноморском побережье Абхазии существенно не изменятся, территория по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 31 июл - Sputnik. В пятницу, 1 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами возможны кратковременные локальные осадки с грозой, град, туман.
Атмосферное давление – низкое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.
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