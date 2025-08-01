https://sputnik-abkhazia.ru/20250801/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-2-i-3-avgusta-1056608238.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 2 и 3 августа

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 2 и 3 августа

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 01.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-01T17:30+0300

2025-08-01T17:30+0300

2025-08-01T18:25+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. В выходные дни, 2 и 3 августа, ожидается переменная облачность, сохранится удушливая и жаркая погода с высоким уровнем УФИ, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров.Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

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