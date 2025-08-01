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Абнатә былрақәа ршәарҭара: абнахьчаҩ иҿцәажәара
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
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Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
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Финансовое мошенничество: как обезопасить себя
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Ихадоу атемақәа
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 2 и 3 августа
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 2 и 3 августа
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 01.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-01T17:30+0300
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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. В выходные дни, 2 и 3 августа, ожидается переменная облачность, сохранится удушливая и жаркая погода с высоким уровнем УФИ, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров.Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 2 и 3 августа

17:30 01.08.2025 (обновлено: 18:25 01.08.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукГроза в море
Гроза в море - Sputnik Абхазия, 1920, 01.08.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 1 авг – Sputnik. В выходные дни, 2 и 3 августа, ожидается переменная облачность, сохранится удушливая и жаркая погода с высоким уровнем УФИ, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами дождь разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров.
Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +29°С до +34°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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