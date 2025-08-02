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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Нестор Цужба выиграл в международном теннисном турнире в Люксембурге
Нестор Цужба выиграл в международном теннисном турнире в Люксембурге
Sputnik Абхазия
Турнир Mosel Cup U12 by IMMO Capital Group проходил с 28 июля по 2 августа в Люксембурге среди юношей до 13 лет. 02.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-02T17:28+0300
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СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Нестор Цужба стал победителем международного турнира по теннису в Люксембурге.В финале одиночного разряда Нестор обыграл чемпиона Германии Себастьяна Шерера — 6:3, 6:4.В парном разряде в дуэте с бельгийцем Ноем Гобертом уверенно победили испано-французскую пару — 6:1, 6:3.Нестор — член Сборной России до 13 лет. Тренируется в спортклубе "Спартак" под руководством заслуженного тренера России Александра Злотоустова.Свои первые шаги в теннисе он делал под руководством мастера спорта Абхазии Элизабет Акуция.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240825/dopolnitelnoe-vremya-nestor-i-david-tsuzhba-o-dostizheniyakh-v-tennise--1052066057.html
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абхазия, новости, теннис, спорт

Нестор Цужба выиграл в международном теннисном турнире в Люксембурге

17:28 02.08.2025
© Foto / предоставил Нестор Цужба / Перейти в фотобанкНестор Цужба стал победителем международного турнира Mosel Cup U12
Нестор Цужба стал победителем международного турнира Mosel Cup U12 - Sputnik Абхазия, 1920, 02.08.2025
© Foto / предоставил Нестор Цужба
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Турнир Mosel Cup U12 by IMMO Capital Group проходил с 28 июля по 2 августа в Люксембурге среди юношей до 13 лет.
СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Нестор Цужба стал победителем международного турнира по теннису в Люксембурге.
В финале одиночного разряда Нестор обыграл чемпиона Германии Себастьяна Шерера — 6:3, 6:4.
В парном разряде в дуэте с бельгийцем Ноем Гобертом уверенно победили испано-французскую пару — 6:1, 6:3.
Дополнительное время: Нестор и Давид Цужба о достижениях в теннисе - Sputnik Абхазия, 1920, 25.08.2024
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Дополнительное время: Нестор и Давид Цужба о достижениях в теннисе
25 августа 2024, 20:35
Нестор — член Сборной России до 13 лет. Тренируется в спортклубе "Спартак" под руководством заслуженного тренера России Александра Злотоустова.

Свои первые шаги в теннисе он делал под руководством мастера спорта Абхазии Элизабет Акуция.
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