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Нестор Цужба выиграл в международном теннисном турнире в Люксембурге

Нестор Цужба выиграл в международном теннисном турнире в Люксембурге

Sputnik Абхазия

Турнир Mosel Cup U12 by IMMO Capital Group проходил с 28 июля по 2 августа в Люксембурге среди юношей до 13 лет. 02.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-02T17:28+0300

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2025-08-02T17:28+0300

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СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Нестор Цужба стал победителем международного турнира по теннису в Люксембурге.В финале одиночного разряда Нестор обыграл чемпиона Германии Себастьяна Шерера — 6:3, 6:4.В парном разряде в дуэте с бельгийцем Ноем Гобертом уверенно победили испано-французскую пару — 6:1, 6:3.Нестор — член Сборной России до 13 лет. Тренируется в спортклубе "Спартак" под руководством заслуженного тренера России Александра Злотоустова.Свои первые шаги в теннисе он делал под руководством мастера спорта Абхазии Элизабет Акуция.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240825/dopolnitelnoe-vremya-nestor-i-david-tsuzhba-o-dostizheniyakh-v-tennise--1052066057.html

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