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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 4 августа

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 4 августа

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 03.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-03T19:15+0300

2025-08-03T19:15+0300

2025-08-03T19:15+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. В понедельник, 4 августа, ожидается переменная облачность, сохранится удушливо-жаркая погода с высоким УФИ, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром местами возможен дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров.Температура воздуха ночью от +23°С до +28°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

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