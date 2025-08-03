Ткуарчал: забытые поселки и немецкое наследие
© Sputnik / Томас Тхайцук Улица в городе Ткуарчал
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Город Ткуарчал — административный центр Ткуарчалского района — расположен в 80 километрах от Сухума и в 25 километрах от Очамчыры, на южном склоне Кавказского хребта в долине реки Аалдзга. Статус города Ткуарчал получил в 1942 году.
Район был создан в 1994 году на части территории Очамчырского и Галского районов. В него вошли два села из состава Очамчырского района и восемь сел из состава Галского.
Ткуарчал — единственный город Абхазии, находящийся не на побережье, а в горах. Он был основан как индустриальный центр республики в 1942 году и стал фактическим спутником угольной промышленности республики.
Сам город, из-за особенностей местного рельефа, четко разделен географически на верхнюю и нижнюю площадки. Они связаны между собой кольцевой дорогой, лестницей, длиной в сотни ступенек. Некогда здесь действовала канатная дорога.
© Sputnik Цветущие гортензии в Акармаре
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Цветущие гортензии в Акармаре
© Sputnik / Томас Тхайцук Город Герой Ткуарчал
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Город Герой Ткуарчал
© Sputnik / Томас Тхайцук Город Герой Ткуарчал
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Город Герой Ткуарчал
© Sputnik / Томас Тхайцук Инспекционная поездка Аслана Бжания в Ткуарчал
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Инспекционная поездка Аслана Бжания в Ткуарчал
© Sputnik / Томас Тхайцук Улица в городе Ткуарчал
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Улица в городе Ткуарчал
© Sputnik / Леон Гуния Город Герой Ткуарчал
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© Sputnik / Леон Гуния
Город Герой Ткуарчал
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© Sputnik / Томас Тхайцук Город Ткуарчал
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Город Ткуарчал
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© Sputnik / Томас Тхайцук
© SputnikТкуарчал. Дом культуры
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Ткуарчал. Дом культуры
© Sputnik / Томас ТхайцукТкуарчалские водопады
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Ткуарчалские водопады
© Sputnik / Томас ТхайцукЦветущие гортензии в Акармаре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Цветущие гортензии в Акармаре
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© Sputnik
Цветущие гортензии в Акармаре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Город Герой Ткуарчал
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Город Герой Ткуарчал
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Инспекционная поездка Аслана Бжания в Ткуарчал
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук
Улица в городе Ткуарчал
6/12
© Sputnik / Леон Гуния
Город Герой Ткуарчал
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© Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Город Ткуарчал
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© Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik
Ткуарчал. Дом культуры
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Ткуарчалские водопады
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Цветущие гортензии в Акармаре
Интересной и по-своему уникальной является архитектура города. Большинство административных и общественных зданий, а также жилой фонд в центральной части Ткуарчала были построены пленными немецкими солдатами. В проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов город пережил тяжелую блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Жертвами блокады и бомбежек грузинских войск стали несколько сотен мирных граждан. Война нанесла Ткуарчалу непоправимый урон. Многие здания были разрушены, другие просто пришли в упадок без надлежащего ремонта.
Сегодня многие люди, посещающие Ткуарчал, называют его городом-призраком из-за того, что большая часть жилых домов оказалась заброшенной, потеряла ухоженный вид, а некогда действовавшая канатная дорога за последние два десятилетия пришла в негодность. Однако это название не нравится самим ткуарчалцам.
Сейчас власти района делают ставку на туризм - с каждым годом горный город посещает все больше путешественников, пресытившихся "банальными" достопримечательностями вроде озера Рица или Новоафонской пещеры. На территории района есть озера и водопады, которыми можно полюбоваться, есть и исторические достопримечательности, такие, как руины древнего христианского храма на священной горе Лашкендар.
Шахта-ГЭС
© Foto / Ибрагим ЧкадуаАбхазские шахтеры, Ткуарчал. Архивное фото
Абхазские шахтеры, Ткуарчал. Архивное фото
© Foto / Ибрагим Чкадуа
В начале 60-х годов в шахтерском поселке Акармара заработала шахта № 8 - самая большая и богатая в Ткуарчале. Вскоре угольщики заметили, что можно пробурить скалу и выйти к реке Аалдзга. Эта возможность натолкнула на мысль построить в шахте уникальное сооружение – подземную гидроэлектростанцию. В середине 60-х годов станция была построена. Мощность установленных на ней агрегатов составляла 28 мегаватт. Но ввести ГЭС в эксплуатацию так и не удалось.
Сейчас это место привлекает внимание лишь сталкеров. Чтобы попасть в подземную ГЭС, необходимо пройти пять километров по темному и сырому тоннелю.
Но лезть в шахту небезопасно, она находится в аварийном состоянии.
Ткуарчалские водопады
© Sputnik / Томас ТхайцукТкуарчалские водопады
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Ткуарчалские водопады
© Sputnik / Томас ТхайцукТкуарчалские водопады
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Ткуарчалские водопады
© Sputnik / Томас ТхайцукТкуарчалские водопады
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Ткуарчалские водопады
© Sputnik / Томас ТхайцукТкуарчалские водопады
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Ткуарчалские водопады
© Sputnik / Томас ТхайцукТкуарчалские водопады
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Ткуарчалские водопады
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Ткуарчалские водопады
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Ткуарчалские водопады
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Ткуарчалские водопады
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Ткуарчалские водопады
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Ткуарчалские водопады
В Ткуарчале, в окрестностях шахтерского поселка Акармара, расположены три водопада – "Святой", "Ирина" и "Великан".
Акармарские водопады находятся в 12 километрах от центра Ткуарчала.
Водопад "Святой" был известен еще с советских времен. Однако свое название он получил сравнительно недавно, после того как служители церкви освятили водопад. Высота "Святого" достигает 38 метров.
Чуть выше "Святого" расположились еще два водопада – "Великан" и "Ирина".
Водопад "Ирина" получил свое название в честь матери Арлана Какубава, который в 2016 году организовал экспедицию в горы и открыл пешеходные тропы к водопадам.
"Великан" же получил свое название из-за своих размеров. Это самый большой водопад на территории Абхазии. Высота его достигает ста метров.
Как добраться: Акармарские водопады находятся в 12 километрах от центра Ткуарчала. Добраться до них можно только в составе экскурсионной группы или на автомобиле с высокой проходимостью.
Бедийский храм
© Sputnik / Томас ТхайцукБедийский храм
Бедийский храм
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бедийский храм находится в живописной горной местности в Ткуарчалском районе, в 12 км от Очамчыры. Это ценный памятник архитектуры Абхазии. Он был возведен в конце Х века при царе Баграте III в честь Влахернской Богоматери.
В XIX веке Бедийский храм с прилегающими к нему постройками был превращен в монастырь.
Бедийский храм состоит из четырех подкупольных устоев, апсиды алтаря и прилегающих боковых помещений. Снаружи и внутри стены храма облицованы гладкими серо-желтыми песчаниковыми плитами. С внешней стороны восточная стена украшена большим резным крестом.
© Sputnik / Томас ТхайцукБедийский храм
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Бедийский храм
© Sputnik / Томас ТхайцукБедийский храм
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Бедийский храм
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Бедийский храм
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Бедийский храм
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Бедийский храм
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Бедийский храм
Как добраться: от Сухума до села Агубедиа около 77 километров. Общественный транспорт до собора не ходит, доехать можно будет до Ткуарчала, а затем на такси или арендованном авто до села. Также можно приехать к храму в составе экскурсионной группы.
Поселок Акармара
Акармара в советское время считался шахтерским районом. Но ни по расположению, ни по архитектуре поселок не был похож на шахтерский. После Великой Отечественной войны поселок построен силами пленных немецких строителей и архитекторов и сразу стал элитным районом шахтерского Ткуарчала, но после Отечественной войны народа Абхазии район пришел в упадок.
© Sputnik / Илона ХварцкияОпустошенная Акармара.
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© Sputnik / Илона Хварцкия
Опустошенная Акармара.
© Sputnik / Томас ТхайцукЦветущие гортензии в Акармаре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Цветущие гортензии в Акармаре
© Sputnik / Илона ХварцкияОпустошенная Акармара.
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© Sputnik / Илона Хварцкия
Опустошенная Акармара.
© Sputnik / Томас ТхайцукЦветущие гортензии в Акармаре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Цветущие гортензии в Акармаре
© Sputnik / Томас ТхайцукПервая Шахта в поселке Акармара, проводник Анзор Аргун и шахтер Яков Калоев
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Первая Шахта в поселке Акармара, проводник Анзор Аргун и шахтер Яков Калоев
© Sputnik / Томас ТхайцукПервая Шахта в поселке Акармара, проводник Анзор Аргун и шахтер Яков Калоев
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Первая Шахта в поселке Акармара, проводник Анзор Аргун и шахтер Яков Калоев
© Sputnik / Томас ТхайцукВ шахте № 8 два тоннеля: откаточный и вентиляционный.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В шахте № 8 два тоннеля: откаточный и вентиляционный.
© Sputnik / Томас ТхайцукКорреспондент Sputnik исследует шахту.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Корреспондент Sputnik исследует шахту.
© Sputnik / Томас ТхайцукВисячий мост через реку в Акармаре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Висячий мост через реку в Акармаре
© Sputnik Илона ХварцкияОпустошенная Акармара.
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© Sputnik Илона Хварцкия
Опустошенная Акармара.
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© Sputnik / Илона Хварцкия
Опустошенная Акармара.
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
Цветущие гортензии в Акармаре
3/10
© Sputnik / Илона Хварцкия
Опустошенная Акармара.
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
Цветущие гортензии в Акармаре
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первая Шахта в поселке Акармара, проводник Анзор Аргун и шахтер Яков Калоев
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первая Шахта в поселке Акармара, проводник Анзор Аргун и шахтер Яков Калоев
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
В шахте № 8 два тоннеля: откаточный и вентиляционный.
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
Корреспондент Sputnik исследует шахту.
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
Висячий мост через реку в Акармаре
10/10
© Sputnik Илона Хварцкия
Опустошенная Акармара.
Сегодня же Акармару называют городом-призраком. Но, несмотря на то, что этот район практически покинула жизнь, здесь сохранились уникальная архитектура и природа.
Как добраться: Акармара расположена в 18 километрах от центра Ткуарчала. От поворота на Лашкиндар нужно ехать прямо в сторону гор. На 18 километре вы увидите указатель – въезд в село. Так как дорожное покрытие плохое, то лучше поехать на кроссовере или другом автомобиле с высоким клиренсом.
Смотровая площадка "Рука"
© Foto / natalya_lyakhovaСмотровая в городе Ткварчал
Смотровая в городе Ткварчал
© Foto / natalya_lyakhova
Смотровая площадка необычной формы нависает над долиной реки Галидзга. Она напоминает человеческую руку, подняться на которую можно по лестнице.
С площадки открывается вид на гору Лашкиндар, долину реки Галидзга и знаменитый железнодорожный мост, который в СССР был единственным мостом с изгибом. Сейчас мост заброшен, поезда по нему не ходят.
Как добраться: добраться до Ткуарчала можно на маршрутном такси из Сухума. Такси отходят от ЖД вокзала. В Ткуарчале смотровую площадку "Рука" нужно искать от кольца по проспекту Свободы, вправо, к выезду из города.
Станция "Ткуарчал"
© Sputnik / Томас ТхайцукВокзал в Ткуарчале
Вокзал в Ткуарчале
© Sputnik / Томас Тхайцук
Железнодорожная станция в Ткуарчале была открыта в 1940 году и разрушена в годы Отечественной войны народа Абхазии. Пострадала крыша здания, следы снарядов остались на стенах, выбиты окна.
Сейчас здание заброшено, заросло плющом и сорняками.
До станции часто доходят туристы, которых завораживает "дикая" красота разрушенного здания.
В сети, в блогах туристов можно увидеть много фото станции.
На станции уже почти 30 лет не останавливаются пассажирские поезда и уже несколько лет не проезжают грузовые, которые раньше перевозили добытый в Ткуарчале уголь.
Как добраться: добраться до ЖД станции придется на собственном транспорте, либо нанять такси в самом Ткуарчале.
4 октября 2022, 16:05