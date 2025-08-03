https://sputnik-abkhazia.ru/20250803/tkuarchal-zabytye-poselki-i-nemetskoe-nasledie-1056618997.html

Ткуарчал: забытые поселки и немецкое наследие

Ткуарчал: забытые поселки и немецкое наследие

Sputnik Абхазия

Город Ткуарчал — административный центр Ткуарчалского района — расположен в 80 километрах от Сухума и в 25 километрах от Очамчыры, на южном склоне Кавказского... 03.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-03T09:30+0300

2025-08-03T09:30+0300

2025-08-03T09:30+0300

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ткуарчальский район

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Район был создан в 1994 году на части территории Очамчырского и Галского районов. В него вошли два села из состава Очамчырского района и восемь сел из состава Галского.Ткуарчал — единственный город Абхазии, находящийся не на побережье, а в горах. Он был основан как индустриальный центр республики в 1942 году и стал фактическим спутником угольной промышленности республики.Сам город, из-за особенностей местного рельефа, четко разделен географически на верхнюю и нижнюю площадки. Они связаны между собой кольцевой дорогой, лестницей, длиной в сотни ступенек. Некогда здесь действовала канатная дорога.Интересной и по-своему уникальной является архитектура города. Большинство административных и общественных зданий, а также жилой фонд в центральной части Ткуарчала были построены пленными немецкими солдатами. В проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов город пережил тяжелую блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Жертвами блокады и бомбежек грузинских войск стали несколько сотен мирных граждан. Война нанесла Ткуарчалу непоправимый урон. Многие здания были разрушены, другие просто пришли в упадок без надлежащего ремонта.Сейчас власти района делают ставку на туризм - с каждым годом горный город посещает все больше путешественников, пресытившихся "банальными" достопримечательностями вроде озера Рица или Новоафонской пещеры. На территории района есть озера и водопады, которыми можно полюбоваться, есть и исторические достопримечательности, такие, как руины древнего христианского храма на священной горе Лашкендар.Шахта-ГЭС В начале 60-х годов в шахтерском поселке Акармара заработала шахта № 8 - самая большая и богатая в Ткуарчале. Вскоре угольщики заметили, что можно пробурить скалу и выйти к реке Аалдзга. Эта возможность натолкнула на мысль построить в шахте уникальное сооружение – подземную гидроэлектростанцию. В середине 60-х годов станция была построена. Мощность установленных на ней агрегатов составляла 28 мегаватт. Но ввести ГЭС в эксплуатацию так и не удалось.Но лезть в шахту небезопасно, она находится в аварийном состоянии.Ткуарчалские водопадыВ Ткуарчале, в окрестностях шахтерского поселка Акармара, расположены три водопада – "Святой", "Ирина" и "Великан".Акармарские водопады находятся в 12 километрах от центра Ткуарчала.Водопад "Святой" был известен еще с советских времен. Однако свое название он получил сравнительно недавно, после того как служители церкви освятили водопад. Высота "Святого" достигает 38 метров.Чуть выше "Святого" расположились еще два водопада – "Великан" и "Ирина".Водопад "Ирина" получил свое название в честь матери Арлана Какубава, который в 2016 году организовал экспедицию в горы и открыл пешеходные тропы к водопадам.Как добраться: Акармарские водопады находятся в 12 километрах от центра Ткуарчала. Добраться до них можно только в составе экскурсионной группы или на автомобиле с высокой проходимостью.Бедийский храмБедийский храм находится в живописной горной местности в Ткуарчалском районе, в 12 км от Очамчыры. Это ценный памятник архитектуры Абхазии. Он был возведен в конце Х века при царе Баграте III в честь Влахернской Богоматери.Бедийский храм состоит из четырех подкупольных устоев, апсиды алтаря и прилегающих боковых помещений. Снаружи и внутри стены храма облицованы гладкими серо-желтыми песчаниковыми плитами. С внешней стороны восточная стена украшена большим резным крестом.Как добраться: от Сухума до села Агубедиа около 77 километров. Общественный транспорт до собора не ходит, доехать можно будет до Ткуарчала, а затем на такси или арендованном авто до села. Также можно приехать к храму в составе экскурсионной группы.Поселок АкармараАкармара в советское время считался шахтерским районом. Но ни по расположению, ни по архитектуре поселок не был похож на шахтерский. После Великой Отечественной войны поселок построен силами пленных немецких строителей и архитекторов и сразу стал элитным районом шахтерского Ткуарчала, но после Отечественной войны народа Абхазии район пришел в упадок.Сегодня же Акармару называют городом-призраком. Но, несмотря на то, что этот район практически покинула жизнь, здесь сохранились уникальная архитектура и природа.Как добраться: Акармара расположена в 18 километрах от центра Ткуарчала. От поворота на Лашкиндар нужно ехать прямо в сторону гор. На 18 километре вы увидите указатель – въезд в село. Так как дорожное покрытие плохое, то лучше поехать на кроссовере или другом автомобиле с высоким клиренсом.Смотровая площадка "Рука" Смотровая площадка необычной формы нависает над долиной реки Галидзга. Она напоминает человеческую руку, подняться на которую можно по лестнице.Как добраться: добраться до Ткуарчала можно на маршрутном такси из Сухума. Такси отходят от ЖД вокзала. В Ткуарчале смотровую площадку "Рука" нужно искать от кольца по проспекту Свободы, вправо, к выезду из города.Станция "Ткуарчал" Железнодорожная станция в Ткуарчале была открыта в 1940 году и разрушена в годы Отечественной войны народа Абхазии. Пострадала крыша здания, следы снарядов остались на стенах, выбиты окна.Сейчас здание заброшено, заросло плющом и сорняками. В сети, в блогах туристов можно увидеть много фото станции.На станции уже почти 30 лет не останавливаются пассажирские поезда и уже несколько лет не проезжают грузовые, которые раньше перевозили добытый в Ткуарчале уголь.Как добраться: добраться до ЖД станции придется на собственном транспорте, либо нанять такси в самом Ткуарчале.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/1036258793.html

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