https://sputnik-abkhazia.ru/20250804/apparaty-dlya-mayninga-izyali-u-passazhira-dioskurii-1056666781.html
Аппараты для майнинга изъяли у пассажира "Диоскурии"
Аппараты для майнинга изъяли у пассажира "Диоскурии"
Sputnik Абхазия
Запрет на добычу криптовалюты в Абхазии и ввоз оборудования для майнинга продлен до 31 декабря 2026 года. 04.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-04T10:36+0300
2025-08-04T10:36+0300
2025-08-04T10:56+0300
в абхазии
абхазия
майнинг в абхазии
новости
таможня
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/04/1056666563_0:166:1280:886_1920x0_80_0_0_f0b7aa8a5c69c3c0ad11b5f48585c2e6.jpg
СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Аппараты для добычи криптовалют изъяли сотрудники ГТК, сообщили в пресс-службе комитета. В его дорожной сумке обнаружили два аппарата и семь комплектующих. Их изъяли. Возбуждено дело об административном правонарушении. Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры и дефицита электроэнергии.Кабмин регулярно продлевает запрет на ввоз и использование оборудования, в последний раз — до конца 2026 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250724/1056332988.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/04/1056666563_0:46:1280:1006_1920x0_80_0_0_3a75325c001a9c5da5e58b78ac86f85f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, майнинг в абхазии, новости, таможня
абхазия, майнинг в абхазии, новости, таможня
Аппараты для майнинга изъяли у пассажира "Диоскурии"
10:36 04.08.2025 (обновлено: 10:56 04.08.2025)
Запрет на добычу криптовалюты в Абхазии и ввоз оборудования для майнинга продлен до 31 декабря 2026 года.
СУХУМ, 4 авг – Sputnik.
Аппараты для добычи криптовалют изъяли сотрудники ГТК, сообщили
в пресс-службе комитета.
Провезти их пытался 25-летний гражданин республики Б.В. Багдасарян, который ехал из Сириуса в Гагру на поезде "Диоскурия".
В его дорожной сумке обнаружили два аппарата и семь комплектующих. Их изъяли. Возбуждено дело об административном правонарушении.
Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры и дефицита электроэнергии.
Кабмин регулярно продлевает запрет на ввоз и использование оборудования, в последний раз — до конца 2026 года.