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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Аппараты для майнинга изъяли у пассажира "Диоскурии"
Аппараты для майнинга изъяли у пассажира "Диоскурии"
Sputnik Абхазия
Запрет на добычу криптовалюты в Абхазии и ввоз оборудования для майнинга продлен до 31 декабря 2026 года. 04.08.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Аппараты для добычи криптовалют изъяли сотрудники ГТК, сообщили в пресс-службе комитета. В его дорожной сумке обнаружили два аппарата и семь комплектующих. Их изъяли. Возбуждено дело об административном правонарушении. Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры и дефицита электроэнергии.Кабмин регулярно продлевает запрет на ввоз и использование оборудования, в последний раз — до конца 2026 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250724/1056332988.html
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абхазия, майнинг в абхазии, новости, таможня
абхазия, майнинг в абхазии, новости, таможня

Аппараты для майнинга изъяли у пассажира "Диоскурии"

10:36 04.08.2025 (обновлено: 10:56 04.08.2025)
© Foto / ГТК АбхазииАппараты для майнинга изъяли у пассажира "Диоскурии"
Аппараты для майнинга изъяли у пассажира Диоскурии - Sputnik Абхазия, 1920, 04.08.2025
© Foto / ГТК Абхазии
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Запрет на добычу криптовалюты в Абхазии и ввоз оборудования для майнинга продлен до 31 декабря 2026 года.
СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Аппараты для добычи криптовалют изъяли сотрудники ГТК, сообщили в пресс-службе комитета.
Провезти их пытался 25-летний гражданин республики Б.В. Багдасарян, который ехал из Сириуса в Гагру на поезде "Диоскурия".
В его дорожной сумке обнаружили два аппарата и семь комплектующих. Их изъяли. Возбуждено дело об административном правонарушении.
Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры и дефицита электроэнергии.
Кабмин регулярно продлевает запрет на ввоз и использование оборудования, в последний раз — до конца 2026 года.
Работу оперштаба по борьбе с майнингом возобновили в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 24.07.2025
В Абхазии
Работу оперштаба по борьбе с майнингом возобновили в Сухуме
24 июля, 11:53
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