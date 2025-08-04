https://sputnik-abkhazia.ru/20250804/apparaty-dlya-mayninga-izyali-u-passazhira-dioskurii-1056666781.html

Аппараты для майнинга изъяли у пассажира "Диоскурии"

Аппараты для майнинга изъяли у пассажира "Диоскурии"

Sputnik Абхазия

Запрет на добычу криптовалюты в Абхазии и ввоз оборудования для майнинга продлен до 31 декабря 2026 года. 04.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-04T10:36+0300

2025-08-04T10:36+0300

2025-08-04T10:56+0300

в абхазии

абхазия

майнинг в абхазии

новости

таможня

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/04/1056666563_0:166:1280:886_1920x0_80_0_0_f0b7aa8a5c69c3c0ad11b5f48585c2e6.jpg

СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Аппараты для добычи криптовалют изъяли сотрудники ГТК, сообщили в пресс-службе комитета. В его дорожной сумке обнаружили два аппарата и семь комплектующих. Их изъяли. Возбуждено дело об административном правонарушении. Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры и дефицита электроэнергии.Кабмин регулярно продлевает запрет на ввоз и использование оборудования, в последний раз — до конца 2026 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250724/1056332988.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, майнинг в абхазии, новости, таможня