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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 августа
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 августа
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует барическое поле пониженного давления. 04.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-04T18:40+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Во вторник, 5 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью местами возможны кратковременные локальные осадки, туман, днем преимущественно без осадков.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +29°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 августа

18:40 04.08.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукНачало туристического сезона в Абхазии - лето 2025
Начало туристического сезона в Абхазии - лето 2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 04.08.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Во вторник, 5 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью местами возможны кратковременные локальные осадки, туман, днем преимущественно без осадков.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +29°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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