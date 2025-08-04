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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 августа
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 августа
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует барическое поле пониженного давления. 04.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-04T18:40+0300
2025-08-04T18:40+0300
2025-08-04T18:40+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Во вторник, 5 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью местами возможны кратковременные локальные осадки, туман, днем преимущественно без осадков.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +29°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 августа
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Во вторник, 5 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью местами возможны кратковременные локальные осадки, туман, днем преимущественно без осадков.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +22°С до +27°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +29°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.