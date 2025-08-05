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Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 августа
Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 августа
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 05.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-05T16:58+0300
2025-08-05T16:58+0300
2025-08-05T17:26+0300
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СУХУМ, 5 авг – Sputnik. В среду, 6 августа, ожидается переменная облачность, сохранится удушливо жаркая погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью местами возможен слабый дождь, гроза, днем без осадков.Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый, умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +20°С до + 25°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха –70-90%.
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абхазия, погода в абхазии, лето, жара
абхазия, погода в абхазии, лето, жара
Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 августа
16:58 05.08.2025 (обновлено: 17:26 05.08.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 5 авг – Sputnik. В среду, 6 августа, ожидается переменная облачность, сохранится удушливо жаркая погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью местами возможен слабый дождь, гроза, днем без осадков.
Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый, умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до + 25°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха –70-90%.