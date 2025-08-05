https://sputnik-abkhazia.ru/20250805/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-6-avgusta-1056707657.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 августа

Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 августа

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 05.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-05T16:58+0300

2025-08-05T16:58+0300

2025-08-05T17:26+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

лето

жара

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/12/1052026163_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28350aee371a77fd00c49ca9567020f2.jpg

СУХУМ, 5 авг – Sputnik. В среду, 6 августа, ожидается переменная облачность, сохранится удушливо жаркая погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью местами возможен слабый дождь, гроза, днем без осадков.Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый, умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +20°С до + 25°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха –70-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии, лето, жара