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Россия сняла самоограничения ДРСМД: что будет дальше

Россия сняла самоограничения ДРСМД: что будет дальше

Sputnik Абхазия

Антироссийская политика США и НАТО, недоброе рвение коллективного Запада под американским лозунгом "мир через силу" – подтолкнули мир к новым конфликтам и... 05.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-05T21:29+0300

2025-08-05T21:29+0300

2025-08-05T21:29+0300

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Россия вынуждена адекватно реагировать, наращивать технологическое превосходство в сфере ракет средней дальности – для защиты национальных интересов, безопасности и суверенитета, пишет военный эксперт Александр Хроленко.МИД России 4 августа констатировал, что размещение наземных ракет средней и меньшей дальности американского производства в Европе и АТР несовместимо с односторонним мораторием РФ на развертывание аналогичных вооружений, и требует мер военно-технической компенсации.Россия в последующие годы стремилась к сдержанности в сфере РСМД. Однако с 2023-го в европейские страны НАТО перебрасывались для "обкатки" в ходе антироссийских учений мобильные пусковые РСМД стандарта Mk70. Вашингтон и Берлин объявили о планах развертывания с 2026 года на территории ФРГ ракетных комплексов средней дальности Typhon и Dark Eagle – с прицелом на "продолжительное размещение".Профильная "оперативная группа" американских военных специалистов действует в Германии на постоянной основе с 2021 года. Аналогичная "обкатка" РСМД происходит в странах АТР. Дальнейшее проявление доброй воли стало бы гибельным для РФ.Россия не скрывает своих намерений, планов и возможностей – на десятилетие опережает США в разработке и эксплуатации новейших вооружений, гиперзвуковых ракет. "На основе межведомственного анализа развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования" руководство РФ развернет аналогичные, более эффективные вооружения. Началась эпоха пост-ДРСМД, противники России безусловно заметят перемены. Неслучайно зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 4 августа заметил: У России есть свой вариант "мира через силу". В обозримой перспективе на европейском и азиатском театрах появятся серийные баллистические ракеты средней дальности "Орешник", а также сухопутные ракетные комплексы "Калибр" и "Циркон". Напомню, президент РФ Владимир Путин заявил о создании наземного варианта гиперзвуковой ракеты "Циркон" еще в декабре 2019 года. Важно иметь ввиду: все упомянутые комплексы – мобильные, автономные, то есть совершенно непредсказуемые для систем разведки и противоракетной обороны противника."Священная корова" под прицеломПосле снятия ограничений по "Орешнику" Минобороны РФ на четверо суток, 5 - 9 августа, закрыло воздушное пространство над полигоном Капустин Яр в Астраханской области. Киевские марионетки и их западные хозяева беспокойно задергались: Бескидский тоннель, мосты через Днепр, база НАТО в Старичах Львовской области? В новой реальности самые "исключительные" агрессоры теряют ощущение безнаказанности, живут под прицелом. Однако проблема – не в Астраханской области.Белый дом официально сообщил, что президент США Дональд Трамп, "возрождая смертоносную миссию вооруженных сил США, и проводя политику мира через силу", выполнит "свое обязательство по восстановлению безопасности во всем мире". Кто уполномочил его на такое безрассудство: бесконечные поставки американского оружия украинским бандеровцам, неоднозначные бомбардировки ВВС США в Йемене и в Иране, поощрение Израиля к захвату сектора Газа? Не касаясь даже самоубийственных для США ультиматумов Москве или американских планов "смены режима" в России и Китае.Журнал The American Conservative заметил: "За полгода пребывания у власти президент Дональд Трамп превратился из миротворца в поджигателя войны". Не за полгода. Мы не забыли, как Дональд Трамп в первую каденцию, весной 2018-го отдал приказ нанести ракетный удар по гражданской и военной инфраструктуре Сирии. Осенью 2018-го под надуманным предлогом принял решение о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.На развертывание в Германии американских ракет средней дальности Москва и Минск ответили размещением БРСД "Орешник" поближе к НАТО – на территории Республики Беларусь. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в начале июля подтвердил: первый комплекс, включая ядерные ракеты, заступит на боевое дежурство до конца 2025 года. Такое решение позволит на три минуты сократить подлетное время к любой военной базе США и НАТО в Европе, укрепить безопасность Союзного государства. Армии США и НАТО средств противодействия не имеют. Каждый "ореховый" удар гарантирует уничтожение цели. Кинетическое воздействие на противника неядерного "Орешника" Путин ранее сравнил с падением метеорита, после которого образуются целые озера. Не слишком сурово? Для уничтожения противника, который открыто угрожает России, это нормально.Коллективный Запад разрушил систему контроля над вооружениями, созданную после Холодной войны. Возвращение России к концепции развертывания ракет средней дальности дает возможность молниеносного уничтожения объектов НАТО на всей территории Европы: "священная корова" – под прицелом. Как система существования ряда стран Запада, НАТО достигла пределов своего развития, и обречена на деградацию.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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россия, украина, сша, ракеты, спецоперация, мнение, авторы, колумнисты