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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20250721/udar-kinzhalom-po-aerodromu-ivano-frankovska--preduprezhdenie-polshe-i-rumynii-1056264336.html
Удар "Кинжалом" по аэродрому Ивано-Франковска – предупреждение Польше и Румынии
Удар "Кинжалом" по аэродрому Ивано-Франковска – предупреждение Польше и Румынии
Sputnik Абхазия
Горящие арсеналы и предприятия ВПК в Киеве, военные аэродромы – в Ивано-Франковске, Черновцах, Луцке, Житомире – суровое предупреждение сопредельным странам... 21.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-21T16:38+0300
2025-07-21T17:09+0300
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В ночь на 21 июля ВС России нанесли новый комбинированный удар оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования по объектам ВСУ и ВПК на территории центральной и западной Украины. По противнику прилетели более 450 дронов и ракет. Применялись ударные беспилотники "Герань", баллистические ракеты "Искандер", крылатые ракеты "Калибр", гиперзвуковые ракеты "Кинжал".Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены. Минус еще три пусковые ЗРК Patriot и многофункциональная РЛС AN/MPQ-65 производства США.В Киеве горят Дарницкий вагоноремонтный завод (сборка беспилотников, ремонт бронетехники) и предприятие "Артем" (производство ракет). Вторичная детонация в цехах подтвердила высокую точность российского оружия.Уничтожены важные цели в Харькове, Черновцах и Тернопольской области -в городе Чорткове действовал логистический хаб для перемещения западного оружия на "восточный фронт".Гиперзвуковые "Кинжалы" ударили по военному аэродрому и предприятиям ВПК Ивано-Франковска.Во время "кинжального" удара по аэродрому Ивано-Франковска там находились боевые самолеты ВСУ, большинство из которых не успели не успели "спрятаться" на территории Польши или Румынии, границы которых находятся в 130 км и 100 км соответственно.Всего пять минут полета до натовской "зоны безопасности", однако мало кому удается обогнать российский гиперзвуковой "Кинжал". По данным минобороны Румынии, успели перелететь четыре самолета ВСУ из нескольких десятков, ранее запечатленных на спутниковых снимках Google в Ивано-Франковске.Паническое бегство в Киеве, при этом, назвали "рассредоточением" боевой авиации.Очищение от скверныОпубликованная Киевом условная карта-схема российского группового удара наглядно убеждает ВСУ и НАТО в бессмысленности сопротивления и необходимости выполнения требований Москвы.Ранее ударами российских дронов и ракет основательно "очищены" от натовских арсеналов, логистики и предприятий ВПК западноукраинские города Черновцы, Луцк, Львов, Дубно и Ровно.Западным вооружениям и украинским прокси-войскам ближе к линии фронта – в Сумской и Харьковской областях, в Донбассе и Запорожье, в Одесских и Дунайских портах – достается не меньше. Уничтожение на украинском ТВД натовских специалистов, инфраструктуры боевого управления, логистики и вооружения – стратегическая необходимость, главнейшее условие достижения целей СВО: демилитаризации и денацификации бандеровского государства.На Западе зреет понимание, что недавние "ультиматумы" США и НАТО вместе с жалкими попытками ЕС "догнать и перегнать" РФ в производстве оружия и боеприпасов не остановят российское наступление.Американское агентство Associated Press 20 июля напомнило: "Кремль настаивает на том, что любое мирное соглашение должно предусматривать вывод украинских войск из четырех регионов, отказ Украины от вступления в НАТО и строгие ограничения ее вооруженных сил". Исторически справедливые и относительно скромные требования, если сравнивать их с претензиями США на Гренландию и Канаду.Газета The New York Times отметила: "У Москвы нет причин стремиться к перемирию в условиях продолжающегося наступления российской армии и ее подавляющего преимущества в огневых средствах". Действительно, перемирие с бандеровцами – очень странная, неприемлемая для России идея, подобная гипотетическому миру с нацистской Германией весной 1945 года.Французская газета Le Figaro констатировала: "Война для Киева уже проиграна, российское наступление необратимо, обвал фронта неминуем". Война с Россией была заведомо проиграна еще в феврале 2022 года. Однако, укоренившаяся на Западе антироссийская скверна и скудоумие киевских марионеток не позволили избежать огромной исторической ошибки.За нее придется очень дорого заплатить Украине, ЕС и НАТО. Роль США при этом очевидна: бандит, который стремится сбежать с места преступления – с награбленным в Европе и с лавровым венком миротворца на голове. Однако "убеждения" не позволяют оставить европейских "подельников".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250721/rossiyskie-voyska-unichtozhili-tri-ukrainskie-zrk-patriot--1056260647.html
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россия, украина, авторы, колумнисты

Удар "Кинжалом" по аэродрому Ивано-Франковска – предупреждение Польше и Румынии

16:38 21.07.2025 (обновлено: 17:09 21.07.2025)
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Александр Хроленко - Sputnik Абхазия
Александр Хроленко
Военный обозреватель
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Горящие арсеналы и предприятия ВПК в Киеве, военные аэродромы – в Ивано-Франковске, Черновцах, Луцке, Житомире – суровое предупреждение сопредельным странам НАТО: "Оставь надежду, всяк сюда входящий", отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.
В ночь на 21 июля ВС России нанесли новый комбинированный удар оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования по объектам ВСУ и ВПК на территории центральной и западной Украины. По противнику прилетели более 450 дронов и ракет. Применялись ударные беспилотники "Герань", баллистические ракеты "Искандер", крылатые ракеты "Калибр", гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены. Минус еще три пусковые ЗРК Patriot и многофункциональная РЛС AN/MPQ-65 производства США.
В Киеве горят Дарницкий вагоноремонтный завод (сборка беспилотников, ремонт бронетехники) и предприятие "Артем" (производство ракет). Вторичная детонация в цехах подтвердила высокую точность российского оружия.
Посты воздушного наблюдения группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 21.07.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские войска уничтожили три украинские ЗРК Patriot
15:41
Уничтожены важные цели в Харькове, Черновцах и Тернопольской области -в городе Чорткове действовал логистический хаб для перемещения западного оружия на "восточный фронт".
Гиперзвуковые "Кинжалы" ударили по военному аэродрому и предприятиям ВПК Ивано-Франковска.
Во время "кинжального" удара по аэродрому Ивано-Франковска там находились боевые самолеты ВСУ, большинство из которых не успели не успели "спрятаться" на территории Польши или Румынии, границы которых находятся в 130 км и 100 км соответственно.
Всего пять минут полета до натовской "зоны безопасности", однако мало кому удается обогнать российский гиперзвуковой "Кинжал". По данным минобороны Румынии, успели перелететь четыре самолета ВСУ из нескольких десятков, ранее запечатленных на спутниковых снимках Google в Ивано-Франковске.
Паническое бегство в Киеве, при этом, назвали "рассредоточением" боевой авиации.

Очищение от скверны

Опубликованная Киевом условная карта-схема российского группового удара наглядно убеждает ВСУ и НАТО в бессмысленности сопротивления и необходимости выполнения требований Москвы.
Прилеты "Кинжалов" все ближе.
Ранее ударами российских дронов и ракет основательно "очищены" от натовских арсеналов, логистики и предприятий ВПК западноукраинские города Черновцы, Луцк, Львов, Дубно и Ровно.
Боевая работа расчета ЗРК ТОР М-1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 17.07.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: важный шаг России на Запорожском направлении
17 июля, 14:51
Западным вооружениям и украинским прокси-войскам ближе к линии фронта – в Сумской и Харьковской областях, в Донбассе и Запорожье, в Одесских и Дунайских портах – достается не меньше. Уничтожение на украинском ТВД натовских специалистов, инфраструктуры боевого управления, логистики и вооружения – стратегическая необходимость, главнейшее условие достижения целей СВО: демилитаризации и денацификации бандеровского государства.
На Западе зреет понимание, что недавние "ультиматумы" США и НАТО вместе с жалкими попытками ЕС "догнать и перегнать" РФ в производстве оружия и боеприпасов не остановят российское наступление.
Американское агентство Associated Press 20 июля напомнило: "Кремль настаивает на том, что любое мирное соглашение должно предусматривать вывод украинских войск из четырех регионов, отказ Украины от вступления в НАТО и строгие ограничения ее вооруженных сил". Исторически справедливые и относительно скромные требования, если сравнивать их с претензиями США на Гренландию и Канаду.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 14.07.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: близится падение "покровской фортеции" ВСУ
14 июля, 18:31
Газета The New York Times отметила: "У Москвы нет причин стремиться к перемирию в условиях продолжающегося наступления российской армии и ее подавляющего преимущества в огневых средствах". Действительно, перемирие с бандеровцами – очень странная, неприемлемая для России идея, подобная гипотетическому миру с нацистской Германией весной 1945 года.
Французская газета Le Figaro констатировала: "Война для Киева уже проиграна, российское наступление необратимо, обвал фронта неминуем". Война с Россией была заведомо проиграна еще в феврале 2022 года. Однако, укоренившаяся на Западе антироссийская скверна и скудоумие киевских марионеток не позволили избежать огромной исторической ошибки.
За нее придется очень дорого заплатить Украине, ЕС и НАТО. Роль США при этом очевидна: бандит, который стремится сбежать с места преступления – с награбленным в Европе и с лавровым венком миротворца на голове. Однако "убеждения" не позволяют оставить европейских "подельников".
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