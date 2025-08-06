https://sputnik-abkhazia.ru/20250806/effekt-bumeranga-ssha-rasplatyatsya-za-ukrainu-voynoy-s-meksikoy-1056717361.html

Эффект бумеранга: США расплатятся за Украину войной с Мексикой

Эффект бумеранга: США расплатятся за Украину войной с Мексикой

Sputnik Абхазия

У Соединенных Штатов наклевывается собственная специальная военная операция, направленная на южного соседа. 06.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-06T10:20+0300

2025-08-06T10:20+0300

2025-08-06T10:20+0300

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А наша СВО — это учебный полигон для их врага, так что не все последствия конфликта вокруг Украины станут для Вашингтона благостными, пишет Дмитрий Бавырин для РИА Новости.Казалось бы, Америка неплохо устроилась. Энергетика и оборонка купаются в сверхприбылях, производство из Европы перебирается на ПМЖ, а между ЕС и РФ вбивается клин, что снижает риск кооперации Старого Света против Нового. Конечно, Россия оказалась более крепким орешком, чем рассчитывали американцы, но в целом у них от происходящего на Украине как будто бы только выгоды, бонусы и прочий кэшбэк.Гораздо чаще на Украине попадаются наемники из другой страны Латинской Америки — Колумбии. Колумбийцы воевали большую часть XX века, а вплоть до 2016 года на протяжении 52 лет воевали сами с собой. Когда затянувшаяся гражданская между правительственными формированиями и красными партизанами, наконец, завершилась, а один из партизан даже победил на президентских выборах, в 50-милионной стране оказалось слишком много безработных мужчин, которые умеют только воевать.По несчастливому совпадению у колумбийских силовиков давние, крепкие и всеобъемлющие связи с США — и вуаля: колумбийцев приходится бить даже под Часов Яром.Мексиканцы совсем другое дело. Мексиканские военные США ненавидят, да и гражданские относятся не лучше, даже если хотят туда переехать. Правящая партия отказалась ссориться с Россией и осудила за украинский конфликт НАТО. Население в целом занято идеей национального возрождения и вдохновляется экономическим ростом. В общем, мексиканцы — приятные люди. А на Украине окопались худшие из них: боевики наркокартелей.Степан Бандера их не интересует. Борьба с Россией не вдохновляет. Цель наемников — обучиться управлять беспилотниками. Им реально нужно: они готовятся к противостоянию с армией США и должны соответствовать духу времени.Конфликт вокруг Украины изменил мировые представления о боевых действиях и военной тактике из-за активного применения БПЛА обеими сторонами. Прежде случалось, что роботы выигрывали войну для какой-нибудь одной стороны, пользуясь технической отсталостью другой (например, для Азербайджана — войну за Карабах). Но то, что происходит в ходе "спора славян меж собою", не имеет аналогов по части разнообразия стратегий и тактик дроноводства.Самый могущественный и страшный наркокартель Мексики — "Синалоа" — добился своего нынешнего положения "государства в государстве" как раз благодаря активному внедрению инноваций, что, в свою очередь, радикально изменило характер той войны, которую ведут с наркокартелями американские силовики.Бывшего лидера "Синалоа" по кличке Эль Чапо (Коротышка) удалось поймать и посадить. Но его четверо сыновей-наследников, известных как Эль Чапито, добились гораздо большего.Плантаций коки, которые можно было уничтожать с воздуха, ушли в прошлое. Теперь семейный бизнес — это подземные лаборатории по производству фентанила из импортных перкурсоров и собственного сырья. От "старой школы" в духе Пабло Эскобара осталось то, что на территории картеля поголовно подкуплены и/или запуганы не только чиновники, а все население. Для местной нищеты Эль Чапито — благодетели, хотя, конечно же, упыри, — и их действительно нужно бояться.Когда властям удалось арестовать младшего из братьев, картель заблокировал дома и взял в заложники семьи почти всех полицейских в городе Кульякан — столице штата Синалоа. Наркобарона отпустили, но потом поймали вновь, поскольку для силовиков месть стала делом чести.Зато остальным Эль Чапито повезло с политической обстановкой. Когда Дональд Трамп еще на первом своем президентском сроке испортил отношения с Мехико, многие программы сотрудничества между силовиками в области борьбы с наркоторговлей были свернуты, а профильные представительства американских спецслужб в Мексике ликвидированы.Эль Чапито в то же самое время укрепляли свою армию, в которой теперь есть не только беспилотники, но и танки. Они физически уничтожили врагов и конкурентов отца, значительно расширив зону своего контроля и каналы сбыта фентанила в США, где он был признан угрозой национального значения.Вооруженные силы Соединенных Штатов несут от "Синалоа" внушительные небоевые потери: десятки тысяч отравлений и сотни смертей. Фентанил высокотоксичен, быстро вызывает привыкание, но пользуется популярностью у ветеранов, переживших ранения: изобретали его как обезболивающее, а "побочки" рассмотрели позднее.Вопрос о проведении военной операции против картеля "Синалоа" был поставлен еще при Джо Байдене. Испорченные Трампом отношения с Мексикой ему наладить не удалось, а новая, антивашингтонская по духу власть в Мехико заняла категоричную позицию: не пустим. Раньше такого рода спецоперации были обычным делом, но теперь мексиканцам важен их суверенитет.Байден на самоуправство не решился, а от Трампа можно ожидать всякого. Более того, военная операция на территории Мексики — это то, что именно от Трампа и нужно ожидать. Он не любит мексиканцев, любит эффект от применения военной силы, а борьба с наркомафией — это его личное обещание, которое дано избирателям еще десять лет назад, в период "опиоидной эпидемии" в штатах "ржавого пояса".На первом президентском сроке Трамп на это обещание времени не нашел, но не забыл о нем. По крайней мере, отказ от поставок перкурсоров из Китая стал условием, которое он выдвинул Мексике в обмен на отсрочку в ведении тарифов.Однако вундеркинды зла Эль Чапито перкурсоры уже импортозаместили. Теперь их боевики обучаются обращению с американским вооружением и управлению беспилотниками на войне с Россией, которую Америка оплатила и до сих пор обеспечивает."Это лишь вопрос времени, когда эти технологии будут использованы для атак на нашу территорию". Так отзываются о мексиканских "студентах" ВСУ в министерстве внутренней безопасности США.Помнится, Украина использовала для атак на российские стратегические объекты БПЛА, собранные и запущенные с территории самой России. Не этой ли тактике обучаются картели? Если и этой тоже, Трампу стоило бы уже сейчас сосредоточиться на южном соседе и пятой колонне в юго-западных штатах, которые недавно бунтовали под флагами Мексики, а не продолжать поставки вооружений на Украину, тем самым продлевая бои и повышая квалификацию боевиков наркомафии.Манера американцев наживаться на конфликте в южном подбрюшье России — повод узнать про русскую мудрость "Не рой другому яму, сам в нее попадешь". Если продолжать всю эту гонку вооружений, у Эль Чапито рано или поздно ракеты появятся, — очень уж они прыткие, целеустремленные и внимательные к просчетам Вашингтона."Синалоа" с точки зрения национальной безопасности США — это хуже, чем Куба периода холодной войны. Это Куба на тяжелых наркотиках.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250804/tramp-poteryal-terpenie-i-reshil-ne-zhdat-ukraine-dadut-vse-i-dazhe-bolshe-1056676814.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250802/druzhba-s-rossiey-stala-opasnoy-i-ubytochnoy-1056639248.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250731/igra-v-ukrainskogo-kalmara-zelenskiy-protiv-khozyaev-1056561968.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250729/evropa-poluchila-poslednee-katarskoe-preduprezhdenie-1056506644.html

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Дмитрий Бавырин https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/10/1042645273_160:0:1240:1080_100x100_80_0_0_dac0f5493acaecd700540b7b41bcb776.jpg

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мнение, авторы, колумнисты, сша, украина