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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 августа
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 августа
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 06.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-06T18:05+0300
2025-08-06T18:05+0300
2025-08-06T18:05+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 авг – Sputnik. В четверг, 7 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Днем без осадков, в конце дня местами дождь разной интенсивности, гроза. Сохранится удушливо жаркая погода с высоким индексом УФИ.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +21°С до +26°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +29°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 августа
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 6 авг – Sputnik. В четверг, 7 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Днем без осадков, в конце дня местами дождь разной интенсивности, гроза. Сохранится удушливо жаркая погода с высоким индексом УФИ.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +21°С до +26°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +29°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.