https://sputnik-abkhazia.ru/20250806/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-7-avgusta-1056724834.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 августа

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 августа

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 06.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-06T18:05+0300

2025-08-06T18:05+0300

2025-08-06T18:05+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/12/1055397877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9bf7374ab0ec96443e7fff7ce21f93a0.jpg

СУХУМ, 6 авг – Sputnik. В четверг, 7 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Днем без осадков, в конце дня местами дождь разной интенсивности, гроза. Сохранится удушливо жаркая погода с высоким индексом УФИ.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +21°С до +26°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +29°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии