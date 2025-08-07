Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 августа

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аицәажәара
Аҟәа имҩаԥысуа гастрофестиваль алахәхара рҽазыҟарҵеит очамчыраа
13:05
13 мин
Аицәажәара
"Сенеж" аҟазарҭаҿы Урыстәылазегьтәи аҿар рфорум иалахәын Аԥсны ахаҭарнакцәа
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Абиуџьет ахарџь ала ицо аиҭашьақәыргыларатә усқәа: “Аԥсныргылара” анапхгаҩы ицәажәара
13:33
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭара адепутатцәа рзинмчра аҽҳәара инахоуп
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Пожарная безопасность: итоги проверок туробъектов, результаты инспекции объектов культуры
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Прививка от наркотиков: премьера Молодежного театра Абхазии
14:33
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Атурсезон аилашымҭа: аҭааҩцәа иҟоу иҟаму еилаҳкаауеит
18:04
15 мин
Аицәажәара
Аҟәа имҩаԥысуа гастрофестиваль алахәхара рҽазыҟарҵеит очамчыраа
18:19
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Российские медики проводят осмотр в Галском районе: интервью с онкологом-маммологом
18:34
15 мин
Посредник
Пожарная безопасность: итоги проверок туробъектов, результаты инспекции объектов культуры
18:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Атурсезон аилашымҭа: аҭааҩцәа иҟоу иҟаму еилаҳкаауеит
21:04
15 мин
Аицәажәара
Аҟәа имҩаԥысуа гастрофестиваль алахәхара рҽазыҟарҵеит очамчыраа
21:19
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Российские медики проводят осмотр в Галском районе: интервью с онкологом-маммологом
21:34
15 мин
Посредник
Пожарная безопасность: итоги проверок туробъектов, результаты инспекции объектов культуры
21:50
10 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аволонтиортә центр": "Аԥсны акоманда" апроектқәа ируаку аус шауло
13:04
9 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
"Иреиӷьу аишәачара": Аҟәатәи агастрофестиваль аҿы иалкаахаз араион дыруп
13:13
17 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Амшын аҭалараан ашәарҭадара: аиқәырхаҩцәа рыҿцәажәара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Подготовка к учебному году в Ткуарчалском районе: разговор с отделом образования
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
"Комета" в Сухумском порту: Шадания о впечатлениях от тестового рейса
14:33
15 мин
Радио
Российские медики проводят осмотр в Галском районе: интервью с онкологом-маммологом
14:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рҵарауаа Аҟәатәи абаӷәаза амшын аҵа еицҭырҵаауеит: археолог иҿцәажәара
18:04
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭара адепутатцәа рзинмчра аҽҳәара инахоуп
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
4 мин
Взаимный интерес
«Академия гостеприимства»: в Абхазии гостиничному бизнесу обучают эксперты из России
18:35
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рҵарауаа Аҟәатәи абаӷәаза амшын аҵа еицҭырҵаауеит: археолог иҿцәажәара
21:04
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭара адепутатцәа рзинмчра аҽҳәара инахоуп
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
4 мин
Взаимный интерес
«Академия гостеприимства»: в Абхазии гостиничному бизнесу обучают эксперты из России
21:35
25 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250807/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-8-avgusta-1056770349.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 августа
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 августа
Sputnik Абхазия
В пятницу погода черноморского побережья Абхазии будет неустойчивой. 07.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-07T18:31+0300
2025-08-07T18:31+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0f/1040275879_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_307b28794522a03f2a7e75bc1f207657.jpg
СУХУМ, 7 авг – Sputnik. В пятницу, 8 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью преимущественно без осадков, днем временами ожидается дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +29°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0f/1040275879_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1806b94fd76c5615632f157486d809a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 августа

18:31 07.08.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава Капли дождя
Капли дождя - Sputnik Абхазия, 1920, 07.08.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подписаться
В пятницу погода черноморского побережья Абхазии будет неустойчивой.
СУХУМ, 7 авг – Sputnik. В пятницу, 8 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью преимущественно без осадков, днем временами ожидается дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +29°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0