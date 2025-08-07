https://sputnik-abkhazia.ru/20250807/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-8-avgusta-1056770349.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 августа
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 августа
В пятницу погода черноморского побережья Абхазии будет неустойчивой.
СУХУМ, 7 авг – Sputnik. В пятницу, 8 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью преимущественно без осадков, днем временами ожидается дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +29°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
