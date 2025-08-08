https://sputnik-abkhazia.ru/20250808/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-9-i-10-avgusta-1056788446.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 августа
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 августа
Погода на территории черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и перепадов температуры воздуха.
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 августа
Погода на территории черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и перепадов температуры воздуха.
СУХУМ, 8 авг – Sputnik. В выходные дни, 9 и 10 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, местами град. В воскресенье днем осадки прекратятся.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +29°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.