Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 августа

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 августа

Sputnik Абхазия

Погода на территории черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и перепадов температуры воздуха.

СУХУМ, 8 авг – Sputnik. В выходные дни, 9 и 10 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, местами град. В воскресенье днем осадки прекратятся.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +29°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

