Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 августа
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 августа
Sputnik Абхазия
Погода на территории черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и перепадов температуры воздуха. 08.08.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 авг – Sputnik. В выходные дни, 9 и 10 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, местами град. В воскресенье днем осадки прекратятся.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +29°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 августа

18:05 08.08.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукПоездка в Кодорское ущелье
Поездка в Кодорское ущелье - Sputnik Абхазия, 1920, 08.08.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Погода на территории черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и перепадов температуры воздуха.
СУХУМ, 8 авг – Sputnik. В выходные дни, 9 и 10 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, местами град. В воскресенье днем осадки прекратятся.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +29°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
