Вокруг Гала: энергетическая цитадель и собственное "море"
09:47 10.08.2025 (обновлено: 09:48 10.08.2025)
© Sputnik / РИА Новости/
Галский район – самый восточный район Абхазии, находящийся на границе с Грузией.
Считается, что район преимущественно сельскохозяйственный, здесь распространены плантации мандаринов, фундука, цитрусовых. Население занимается скотоводством, продает домашний сыр, молоко.
Туристы сюда добираются не так часто, как в Гагру или Новый Афон, но и в Гале есть на что посмотреть.
Ингурская ГЭС
ИнгурГЭС – единственный собственный источник электроэнергии Абхазии и крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция.
Станцию ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина высотой 272 метра расположена в Грузии, а турбины и генераторы – на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет 3 миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.
Строительство было начато в 1961 году, разработкой гидроэлектростанции занимался московский институт "Гидропроект".
Специалисты института создали не только проект всей станции, но и принимали участие в разработке радиально-осевых гидротурбин. Советские ученые и инженеры смогли решить все технические проблемы возведения арочной плотины ИнгурГЭС, обеспечив тем самым многократный запас прочности сооружения.
Была достигнута договоренность о совместном пользовании станции. На территории абхазской республики находятся четыре перепадные ГЭС, входящие в общий комплекс. Вырабатываемая электроэнергия распределяется: Грузии – 60%, Абхазии – 40%. Bвиду нахождения ключевых объектов ГЭС как на территории Республики Абхазия, так и на территории Грузии, эксплуатация возможна только при сотрудничестве обеих сторон.
Как добраться: самостоятельно посетить объект на абхазской стороне пока что невозможно, но с недавнего времени на ИнгурГЭС организовывают туристические экскурсии.
Галское водохранилище
Галское водохранилище – одна из главных достопримечательностей района. По площади оно в разы превышает многие горные озера, поэтому его часто называют морем.
Водохранилище было образовано в период строительства Ингурской ГЭС. На реке Ингур была возведена плотина, которая и превратила территорию в водохранилище. Ее высота – 272 метра.
В советские времена Галское "море" было базой тренировки байдарочников, которые готовились на международные соревнования и Олимпийские игры. Сейчас водохранилище вновь набирает былую популярность среди спортсменов.
Как добраться: Галское водохранилище находится в селе Первый Гал. От республиканской трассы нужно ехать в сторону Гала, а у поста ДПС перед въездом в город повернуть налево. Отсюда начнется грунтовая дорога, которая и приведет к объекту.
Храм Ацкар
Храм Ацкар – памятник средневековой архитектуры, предположительно, XI века, роспись храма продолжалась вплоть до XVI века. Сейчас же от былого величия остались лишь руины и остатки стен.
За свою долгую историю храм Ацкар неоднократно перестраивался. Последние пристройки, согласно проведенному анализу материалов и особенностей строения, производились здесь в XIV веке.
Храм сильно пострадал в советские годы, особенно пострадала фреска, от которой практически ничего не осталось.
Как добраться: Ацкар находится в урочище Цкелкари. Общественный транспорт сюда не ходит, поэтому лучше взять авто или заказать экскурсию.