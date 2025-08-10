Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250810/vokrug-gala-energeticheskaya-tsitadel-i-sobstvennoe-more-1056676522.html
Вокруг Гала: энергетическая цитадель и собственное "море"
Вокруг Гала: энергетическая цитадель и собственное "море"
Sputnik Абхазия
Галский район – самый восточный район Абхазии, находящийся на границе с Грузией. 10.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-10T09:47+0300
2025-08-10T09:48+0300
в абхазии
абхазия
отдых в абхазии
туризм
гал
галский район
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101324/43/1013244395_0:814:1467:1639_1920x0_80_0_0_20cbbfff5be405953047247396ea27e7.jpg
Считается, что район преимущественно сельскохозяйственный, здесь распространены плантации мандаринов, фундука, цитрусовых. Население занимается скотоводством, продает домашний сыр, молоко.Туристы сюда добираются не так часто, как в Гагру или Новый Афон, но и в Гале есть на что посмотреть.Ингурская ГЭСИнгурГЭС – единственный собственный источник электроэнергии Абхазии и крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция.Станцию ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина высотой 272 метра расположена в Грузии, а турбины и генераторы – на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет 3 миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.Строительство было начато в 1961 году, разработкой гидроэлектростанции занимался московский институт "Гидропроект".Специалисты института создали не только проект всей станции, но и принимали участие в разработке радиально-осевых гидротурбин. Советские ученые и инженеры смогли решить все технические проблемы возведения арочной плотины ИнгурГЭС, обеспечив тем самым многократный запас прочности сооружения.Была достигнута договоренность о совместном пользовании станции. На территории абхазской республики находятся четыре перепадные ГЭС, входящие в общий комплекс. Вырабатываемая электроэнергия распределяется: Грузии – 60%, Абхазии – 40%. Bвиду нахождения ключевых объектов ГЭС как на территории Республики Абхазия, так и на территории Грузии, эксплуатация возможна только при сотрудничестве обеих сторон.Как добраться: самостоятельно посетить объект на абхазской стороне пока что невозможно, но с недавнего времени на ИнгурГЭС организовывают туристические экскурсии.Галское водохранилищеГалское водохранилище – одна из главных достопримечательностей района. По площади оно в разы превышает многие горные озера, поэтому его часто называют морем.Водохранилище было образовано в период строительства Ингурской ГЭС. На реке Ингур была возведена плотина, которая и превратила территорию в водохранилище. Ее высота – 272 метра.В советские времена Галское "море" было базой тренировки байдарочников, которые готовились на международные соревнования и Олимпийские игры. Сейчас водохранилище вновь набирает былую популярность среди спортсменов.Как добраться: Галское водохранилище находится в селе Первый Гал. От республиканской трассы нужно ехать в сторону Гала, а у поста ДПС перед въездом в город повернуть налево. Отсюда начнется грунтовая дорога, которая и приведет к объекту.Храм АцкарХрам Ацкар – памятник средневековой архитектуры, предположительно, XI века, роспись храма продолжалась вплоть до XVI века. Сейчас же от былого величия остались лишь руины и остатки стен.За свою долгую историю храм Ацкар неоднократно перестраивался. Последние пристройки, согласно проведенному анализу материалов и особенностей строения, производились здесь в XIV веке.Храм сильно пострадал в советские годы, особенно пострадала фреска, от которой практически ничего не осталось.Как добраться: Ацкар находится в урочище Цкелкари. Общественный транспорт сюда не ходит, поэтому лучше взять авто или заказать экскурсию.
абхазия
гал
галский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101324/43/1013244395_0:677:1467:1777_1920x0_80_0_0_b87f8afd000870eaa3dd20c3cd0e8bee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, отдых в абхазии, туризм, гал, галский район
абхазия, отдых в абхазии, туризм, гал, галский район

Вокруг Гала: энергетическая цитадель и собственное "море"

09:47 10.08.2025 (обновлено: 09:48 10.08.2025)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкИнгурская ГЭС - крупнейшая на Кавказе.Архивное фото.
Ингурская ГЭС - крупнейшая на Кавказе.Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 10.08.2025
© Sputnik / РИА Новости
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Галский район – самый восточный район Абхазии, находящийся на границе с Грузией.
Считается, что район преимущественно сельскохозяйственный, здесь распространены плантации мандаринов, фундука, цитрусовых. Население занимается скотоводством, продает домашний сыр, молоко.
Туристы сюда добираются не так часто, как в Гагру или Новый Афон, но и в Гале есть на что посмотреть.

Ингурская ГЭС

ИнгурГЭС – единственный собственный источник электроэнергии Абхазии и крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция.
Станцию ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина высотой 272 метра расположена в Грузии, а турбины и генераторы – на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет 3 миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.
Строительство было начато в 1961 году, разработкой гидроэлектростанции занимался московский институт "Гидропроект".
© Sputnik / Андрей Соломонов / Перейти в фотобанкАбхазская АССР. Почетный гость ХХ конгресса Международной ассоциации по гидравлическим исследованиям П. Саксена (Индия) (в центре) на строительстве Ингурской гидроэлектростанции.
Абхазская АССР. Почетный гость ХХ конгресса Международной ассоциации по гидравлическим исследованиям П. Саксена (Индия) (в центре) на строительстве Ингурской гидроэлектростанции. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Андрей Соломонов
/
Перейти в фотобанк
Абхазская АССР. Почетный гость ХХ конгресса Международной ассоциации по гидравлическим исследованиям П. Саксена (Индия) (в центре) на строительстве Ингурской гидроэлектростанции.
© Sputnik / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкАбхазская АССР. Машинный зал одной из станций Ингурской гидроэлектростанции.
Абхазская АССР. Машинный зал одной из станций Ингурской гидроэлектростанции. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
/
Перейти в фотобанк
Абхазская АССР. Машинный зал одной из станций Ингурской гидроэлектростанции.
© Sputnik / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкАбхазская АССР. Рабочие Ингурской гидроэлектростанции.
Абхазская АССР. Рабочие Ингурской гидроэлектростанции. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
/
Перейти в фотобанк
Абхазская АССР. Рабочие Ингурской гидроэлектростанции.
© Foto / Нино Мелия / Перейти в фотобанкИнгурская ГЭС - крупнейшая на Кавказе ГЭС в ущелье реки Ингур. Фото из коллекции Нино Мелия.
Ингурская ГЭС - крупнейшая на Кавказе ГЭС в ущелье реки Ингур. Фото из коллекции Нино Мелия. - Sputnik Абхазия
4/10
© Foto / Нино Мелия
/
Перейти в фотобанк
Ингурская ГЭС - крупнейшая на Кавказе ГЭС в ущелье реки Ингур. Фото из коллекции Нино Мелия.
© Sputnik / Лев Устинов / Перейти в фотобанкВ подземном помещении, вырубленном в скале, ведутся монтажные работы на первых трех турбинах Ингури ГЭС.
В подземном помещении, вырубленном в скале, ведутся монтажные работы на первых трех турбинах Ингури ГЭС. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Лев Устинов
/
Перейти в фотобанк
В подземном помещении, вырубленном в скале, ведутся монтажные работы на первых трех турбинах Ингури ГЭС.
© Sputnik / Шерстенников / Перейти в фотобанкСтроители Ингури ГЭС возвращаются со смены.
Строители Ингури ГЭС возвращаются со смены. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Шерстенников
/
Перейти в фотобанк
Строители Ингури ГЭС возвращаются со смены.
© Sputnik / Лев Устинов / Перейти в фотобанкАрочная плотина, перекрывающая русло реки Ингури.
Арочная плотина, перекрывающая русло реки Ингури. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Лев Устинов
/
Перейти в фотобанк
Арочная плотина, перекрывающая русло реки Ингури.
© Sputnik / Шерстенников / Перейти в фотобанкМонтаж водоводов на строительстве Ингури ГЭС.
Монтаж водоводов на строительстве Ингури ГЭС. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Шерстенников
/
Перейти в фотобанк
Монтаж водоводов на строительстве Ингури ГЭС.
© Sputnik / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкАбхазская АССР. Директор Ингурской гидроэлектростанции Г. Микава.
Абхазская АССР. Директор Ингурской гидроэлектростанции Г. Микава. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
/
Перейти в фотобанк
Абхазская АССР. Директор Ингурской гидроэлектростанции Г. Микава.
© Sputnik / УстиновОдин из участков строительства Ингури ГЭС
Один из участков строительства Ингури ГЭС - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Устинов
Один из участков строительства Ингури ГЭС
1/10
© Sputnik / Андрей Соломонов
/
Перейти в фотобанк
Абхазская АССР. Почетный гость ХХ конгресса Международной ассоциации по гидравлическим исследованиям П. Саксена (Индия) (в центре) на строительстве Ингурской гидроэлектростанции.
2/10
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
/
Перейти в фотобанк
Абхазская АССР. Машинный зал одной из станций Ингурской гидроэлектростанции.
3/10
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
/
Перейти в фотобанк
Абхазская АССР. Рабочие Ингурской гидроэлектростанции.
4/10
© Foto / Нино Мелия
/
Перейти в фотобанк
Ингурская ГЭС - крупнейшая на Кавказе ГЭС в ущелье реки Ингур. Фото из коллекции Нино Мелия.
5/10
© Sputnik / Лев Устинов
/
Перейти в фотобанк
В подземном помещении, вырубленном в скале, ведутся монтажные работы на первых трех турбинах Ингури ГЭС.
6/10
© Sputnik / Шерстенников
/
Перейти в фотобанк
Строители Ингури ГЭС возвращаются со смены.
7/10
© Sputnik / Лев Устинов
/
Перейти в фотобанк
Арочная плотина, перекрывающая русло реки Ингури.
8/10
© Sputnik / Шерстенников
/
Перейти в фотобанк
Монтаж водоводов на строительстве Ингури ГЭС.
9/10
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
/
Перейти в фотобанк
Абхазская АССР. Директор Ингурской гидроэлектростанции Г. Микава.
10/10
© Sputnik / Устинов
Один из участков строительства Ингури ГЭС
Специалисты института создали не только проект всей станции, но и принимали участие в разработке радиально-осевых гидротурбин. Советские ученые и инженеры смогли решить все технические проблемы возведения арочной плотины ИнгурГЭС, обеспечив тем самым многократный запас прочности сооружения.
Была достигнута договоренность о совместном пользовании станции. На территории абхазской республики находятся четыре перепадные ГЭС, входящие в общий комплекс. Вырабатываемая электроэнергия распределяется: Грузии – 60%, Абхазии – 40%. Bвиду нахождения ключевых объектов ГЭС как на территории Республики Абхазия, так и на территории Грузии, эксплуатация возможна только при сотрудничестве обеих сторон.
Как добраться: самостоятельно посетить объект на абхазской стороне пока что невозможно, но с недавнего времени на ИнгурГЭС организовывают туристические экскурсии.

Галское водохранилище

Галское водохранилище – одна из главных достопримечательностей района. По площади оно в разы превышает многие горные озера, поэтому его часто называют морем.
Водохранилище было образовано в период строительства Ингурской ГЭС. На реке Ингур была возведена плотина, которая и превратила территорию в водохранилище. Ее высота – 272 метра.
© Sputnik / Томас ТхайцукГалское водохранилище
Галское водохранилище - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Галское водохранилище
© Sputnik / Томас ТхайцукГалское водохранилище
Галское водохранилище - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Галское водохранилище
© Sputnik / Томас ТхайцукГалское водохранилище
Галское водохранилище - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Галское водохранилище
© Sputnik / Томас ТхайцукГалское водохранилище
Галское водохранилище - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Галское водохранилище
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Галское водохранилище
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Галское водохранилище
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Галское водохранилище
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Галское водохранилище
В советские времена Галское "море" было базой тренировки байдарочников, которые готовились на международные соревнования и Олимпийские игры. Сейчас водохранилище вновь набирает былую популярность среди спортсменов.
Как добраться: Галское водохранилище находится в селе Первый Гал. От республиканской трассы нужно ехать в сторону Гала, а у поста ДПС перед въездом в город повернуть налево. Отсюда начнется грунтовая дорога, которая и приведет к объекту.

Храм Ацкар

Храм Ацкар – памятник средневековой архитектуры, предположительно, XI века, роспись храма продолжалась вплоть до XVI века. Сейчас же от былого величия остались лишь руины и остатки стен.
За свою долгую историю храм Ацкар неоднократно перестраивался. Последние пристройки, согласно проведенному анализу материалов и особенностей строения, производились здесь в XIV веке.
Храм сильно пострадал в советские годы, особенно пострадала фреска, от которой практически ничего не осталось.
Как добраться: Ацкар находится в урочище Цкелкари. Общественный транспорт сюда не ходит, поэтому лучше взять авто или заказать экскурсию.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0