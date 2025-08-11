https://sputnik-abkhazia.ru/20250811/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-12-avgusta-1056839905.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 августа

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 августа

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии формирует юго-восточная периферия антициклона с запада. 11.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-11T18:18+0300

2025-08-11T18:18+0300

2025-08-11T18:18+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/13/1051405133_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_028dd821cc1d0c86eb8e54f73ec78881.jpg

СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Во вторник, 12 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью преимущественно без осадков, днем местами возможен небольшой дождь.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии