СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Во вторник, 12 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью преимущественно без осадков, днем местами возможен небольшой дождь.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 августа

18:18 11.08.2025
Погоду черноморского побережья Абхазии формирует юго-восточная периферия антициклона с запада.
СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Во вторник, 12 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью преимущественно без осадков, днем местами возможен небольшой дождь.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
