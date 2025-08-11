Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 августа

https://sputnik-abkhazia.ru/20250811/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-12-avgusta-1056839905.html
СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Во вторник, 12 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью преимущественно без осадков, днем местами возможен небольшой дождь.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
