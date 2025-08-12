https://sputnik-abkhazia.ru/20250812/operatsiya-v-kodorskom-uschele-kak-vosstanovili-territorialnuyu-tselostnost-abkhazii-1056850693.html

Операция в Кодорском ущелье: как восстановили территориальную целостность Абхазии

Кодорское ущелье расположено в верхнем течении реки Кодор, в северо-восточной части Абхазии на высоте чуть более 1300 метров над уровнем моря.

Кодорское ущелье – историческая область Абхазии, ущелье обладает важным стратегическим значением. Через него пролегает Военно-Сухумская дорога – одна из самых старых коммуникаций Кавказа. На протяжении последних десятилетий Грузия не раз пыталась закрепиться в этой части Абхазии, планируя при удобном случае дальнейшее продвижение своей армии вглубь республики.После победы Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов особым очагом напряженности оставалась верхняя часть Кодорского ущелья. Она была под контролем Грузии.25 июля 2006 года под видом проведения полицейской операции Грузия ввела на территорию Абхазии в верховьях Кодора части подразделений Министерства обороны, внутренних дел, государственной безопасности, департамента охраны государственной границы и других спецслужб. По информации Минобороны Абхазии, общая численность группировки войск в разные периоды составляла от полутора до трех тысяч человек.Главной целью Тбилиси было создание плацдарма для нанесения удара на Кодорском оперативном направлении, выход к столице Абхазии, захват аэропорта, обеспечение условий для успешного продвижения сухопутной группировки войск Грузии в направлении Гал – Сухум.Весной и летом 2008 года складывалась сложная военно-политическая обстановка вокруг Абхазии. На приграничной с Грузией территории происходили провокации. Грузия систематически нарушала воздушное пространства Абхазии. В период с 2007 по 2008 годы над республикой было сбито около 10 беспилотников.Война в Южной Осетии и реакция АбхазииПосле начала военной агрессии со стороны Грузии в отношении Южной Осетии, по приказу главнокомандующего Абхазии Сергея Багапш, Вооруженные силы республики были приведены в повышенную боевую готовность.В стране была объявлена частичная мобилизация, бригады резервистов выдвинули в район боевого слаживания и далее на Кодорское направление. Началась активная фаза военной операции, что отвлекало большие силы противника от наступления в Южной Осетии.Общевойсковое запасное управление находилось непосредственно в Генеральном штабе, руководил им начальник Генштаба генерал-полковник Анатолий Зайцев.Совет безопасности Абхазии поставил задачу ввести в действие план по проведению наступательной операции на Кодорском оперативном направлении. Восточной группе войск приказали занять оборону в соответствии с планом оборонительной операции. Однако 9 августа 2008 года в 18 часов 26 минут, после ознакомления со складывающейся обстановкой, министр обороны приостановил решение о вводе войск в верхний Кодор до особого распоряжения и отдал предварительные команды на разработку нового плана.Такое решение было обусловлено несколькими вескими причинами. Атаковать "в лоб" не представлялось возможным из-за мощной оборонительной системы противника. Почти за два года грузинские формирования успели построить ряд опорных пунктов, инженерных сооружений, заминировать мосты, ведущие к ущелью, и скалы вдоль дороги.Для регулярного сообщения с Грузией, завоза вооружения и боеприпасов заново построили полевой аэродром в Генцвише и военную дорогу через горный перевал. В верхнем Кодоре были собраны запасы оружия, боеприпасов, продовольствия, ГСМ и прочего имущества. Военная инфраструктура позволяла одновременно размещать и готовить к боевым действиям более шести тысяч военнослужащих.Новый планНаличие естественных препятствий не позволяло войскам Абхазии совершать маневры по флангу и в тылу противника, а также применять рейдовые отряды. Системы ПВО противника не давали эффективно использовать авиацию, противотанковые средства, имевшиеся в большом количестве у противника, не позволяли использовать на должном уровне бронетанковую технику. Проведение наступления на укрепленный район частей и подразделений Вооруженных сил Абхазии без мощного огневого поражения противника могло привести к значительным потерям среди личного состава и боевой техники.После того как артиллерия и авиация Абхазии обработала огневые точки грузинских подразделений в верхней части Кодорского ущелья, в наступление были брошены две группы по 15 человек под командованием Беслана Цвижба и Гурама Инук-оглы.По воспоминаниям генерал-майора Закана Нанба, на освобожденной местности, которую грузинские солдаты спешно покидали, царил хаос. По дороге от военных пунктов к государственной границе повсюду были разбросаны боеприпасы, вещмешки, оружие, обмундирование, несколько автомобилей валялось в обрывах. Военной техники не было, но было много артиллерийских установок. От 300 до 400 автоматов противник сжег перед уходом. Найденные боеприпасы, оружие и техника пополнили запасы Минобороны Абхазии.Только РПГ было вывезено оттуда около 30 "КамАЗов", почти столько же снарядов от гаубиц. В одном из грузинских штабов абхазские бойцы обнаружили документы, макеты местностей и тактические карты, подтверждающие планы Грузии по нападению на Абхазию после того, как они завершат операцию в Южной Осетии.Сегодня в верхней части Кодорского ущелья находятся абхазские и российские пограничники в рамках двустороннего соглашения о совместной охране государственной границы между Абхазией и Грузией.

