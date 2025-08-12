https://sputnik-abkhazia.ru/20250812/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-13-avgusta-1056852193.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 августа

Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 августа

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. 12.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-12T18:41+0300

2025-08-12T18:41+0300

2025-08-12T18:41+0300

в абхазии

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/1a/1052093833_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbcffc625b9f9369fc52b331f8aa98a4.jpg

СУХУМ, 12 авг – Sputnik. В среду, 13 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии