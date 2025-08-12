https://sputnik-abkhazia.ru/20250812/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-13-avgusta-1056852193.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 августа
Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 августа
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 12 авг – Sputnik. В среду, 13 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
