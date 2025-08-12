https://sputnik-abkhazia.ru/20250812/tramp-i-putin-zadadut-evrope-vsego-odin-vopros-1056860257.html

Трамп и Путин зададут Европе всего один вопрос

Трамп и Путин зададут Европе всего один вопрос

Sputnik Абхазия

Уже через три дня Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске — ускоренная подготовка к саммиту нужна была в том числе для того, чтобы не дать... 12.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-12T16:45+0300

2025-08-12T16:45+0300

2025-08-12T16:45+0300

мнение

авторы

колумнисты

владимир путин

дональд трамп

россия

сша

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102698/12/1026981279_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_2be097beacdd3d8a1bbe642c3abec11c.jpg

Желающих сделать это хоть отбавляй — ни Киеву, ни Европе не нужен даже диалог России и США, не говоря уже о договоренностях по Украине, пишет Петр Акопов для РИА Новости.Но отменить встречу они не могут, поэтому вся их тактика сейчас сводится к двум пунктам: заранее дискредитировать ее (новый "Мюнхен") и заблокировать выполнение достигнутых на ней договоренностей. Получится ли это?Обзывать Путина Гитлером дело для Запада привычное — ну а Трамп теперь становится Чемберленом. То есть тем, кто готов скормить дьяволу независимое государство, рассчитывая на то, что после этого агрессор станет покладистым и договороспособным. Но это ужасная ошибка, кричат атлантисты: получив Чехословакию, Гитлер потом напал на Польшу, а Британия с Францией были вынуждены вступить в войну. Если Трамп сдаст Путину Украину, потом придется воевать с русскими у Варшавы и Берлина.Сложно представить, что кто-то может всерьез верить в это? Но вся концепция поддержки Украины до победного конца строится именно на этом: Незалежная — это Европа, а битва за нее с русскими — это битва за Европу. Для этого подтягивается и Гитлер с "Мюнхеном", хотя в августе 1938-го Чехословакию отдали Германии совсем по другим причинам. Сначала Британия и Франция после Первой мировой войны сделали все для максимального ограбления и унижения Германии и тем самым спровоцировали немецкий реванш, а потом думали, что смогут направить его энергию на восток, столкнув между собой СССР и Третий рейх. "Мюнхен" — это история англосаксонских попыток управлять Европой, играя на противоречиях и стравливая континентальные державы. Что общего у нынешней ситуации с 1938-м?Ничего. Россия пытается отбиться от натиска Запада, вознамерившегося отодвинуть границу на восток, забрав себе Украину. Реальным интересам Евросоюза — его безопасности, экономике, будущему как таковому — не угрожает никакая российская экспансия: просто потому, что у России нет планов завоевать Европу. Да, мы потеряли Прибалтику, а перед тем лишились контроля над Восточной Европой, но теперь это часть НАТО и Евросоюза, и мы не собираемся возвращать их, устраивая ядерную войну. Пугать европейцев подобным могут только те, кто хочет скрыть за "русской угрозой" свои собственные агрессивные планы. Атлантизация, европеизация Украины — вот в чем причина нынешнего конфликта. Запад позарился на чужое, на исторические русские земли — и когда Россия попыталась не допустить этого, стал строить из себя жертву агрессии.Но глобальные перемены и кризис в США привели к тому, что единый Запад раскололся: после возвращения к власти Дональда Трампа часть западных элит решила прекратить попытки силой удержать Украину в западной орбите. Да, даже они еще не готовы признать полную бесперспективность ставки на то, что Россия отступится от Украины, однако уже понимают, что военным путем Запад не может остановить русских. Отсюда и попытка если не разрешить, то хотя бы заморозить конфликт — сделав так, чтобы Россия остановилась, а Украина осталась в статусе "спорной территории", пусть и с преимущественно западным влиянием. Устраивает ли такой вариант Россию?Конечно, нет. Нам нужен полный отказ Запада от претензий на Украину, ее реальная нейтрализация. Но ведь в результате этого Украина постепенно вернется в нашу зону влияния, то есть к своему естественному состоянию части Русского мира? Да, конечно, но ведь у Запада и нет никаких прав на нее, так что признать провал собственной авантюры по похищению Украины не так уж и сложно. Если, правда, мы говорим о стратегически мыслящих европейцах, которые понимают, что реальный выбор у них простой: продолжать попытки удержать Украину, чтобы потом все равно потерять ее, или согласиться с ее возвращением России. В первом случае ЕС будет слабеть и попадать во все большую зависимость от США, теряя перспективу самостоятельного развития, а во втором получит возможность роста и укрепления, восстановив взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Украину Европа не получит в любом случае — так что выбор вроде бы очевиден?Нет, потому что в Европе огромный дефицит стратегически мыслящих политиков — и поэтому ЕС продолжает биться головой в стену, надеясь рано или поздно пробить ее. Прозреть не помогает даже позиция США, то есть Трампа, который открытым текстом говорит о том, что Украина — это европейская проблема. Но есть ли у Европы силы на самостоятельную битву с Россией за Украину? Нет, сколько бы туману ни напускали из Лондона на континент. Продажа американского оружия Украине за европейские деньги — не выход, а временная уловка Трампа, потому что в какой-то момент американское оружие просто могут не продать.И этот момент может наступить в том случае, если на Аляске будут достигнуты договоренности по Украине — даже не окончательные, а предварительные. Европа больше всего боится принуждения Киева к миру, то есть того, что Трамп поставит Зеленскому условия, в случае невыполнения которых "перекроет кран". Может ли Европа помешать Трампу? Только в теории: ЕС и Украина могут заявить о категорической неприемлемости достигнутых Трампом и Путиным договоренностей и отказаться от плана перемирия на таких невыгодных условиях. Но долго ли они продержатся без США? Да еще и в условиях продолжающегося наступления российской армии — и угрозы обрушения украинского фронта? Риторический вопрос.Поэтому Европа и Киев, конечно, могут попытаться бойкотировать и сорвать договоренности Трампа и Путина, но что-то подсказывает, что в открытую они этого делать не станут. Понадеются на то, что Трамп вскоре после саммита вновь поменяет позицию — и Америка вернется к тактике давления на Россию на экономическом фронте и нарастит поддержку Украины.Однако ставка на переменчивость Трампа крайне неразумна. Американский президент, конечно, славится своими метаниями, но за всеми ними на самом деле прослеживается одна четкая линия: Трамп хочет поменять Штаты и миропорядок — через изменение роли США в нем. Одним из ключевых инструментов для этого он видит договоренности с Путиным — не только по Украине, но именно Украина является тем камнем, который лежит на дороге американо-российского диалога. И Трамп сделает все для того, чтобы убрать или хотя бы отодвинуть этот камень с пути — вместе с Путиным. Можно попытаться помешать им? Конечно, но нужно быть готовым к тому, что они ведь могут и уронить этот камень на ногу тем, кто будет ставить им подножку.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250809/problemy-s-zapadom-obsudyat-na-vostoke-putin-letit-na-alyasku-1056809535.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250806/effekt-bumeranga-ssha-rasplatyatsya-za-ukrainu-voynoy-s-meksikoy-1056717361.html

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

мнение, авторы, колумнисты, владимир путин, дональд трамп, россия, сша