Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 августа

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 13 авг – Sputnik. В четверг, 14 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду .Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до + 32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

