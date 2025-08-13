https://sputnik-abkhazia.ru/20250813/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-14-avgusta--1056877877.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 августа
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. 13.08.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 авг – Sputnik. В четверг, 14 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду .Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до + 32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 13 авг – Sputnik. В четверг, 14 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду .
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до + 32°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.