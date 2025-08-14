https://sputnik-abkhazia.ru/20250814/poedinok-veka-putin-i-tramp-protiv-evropeyskikh-yastrebov-1056900246.html

Поединок века: Путин и Трамп против европейских "ястребов"

14.08.2025

На кону — новая конструкция всемирной безопасности, которая придет на смену постялтинской конструкции мира, пишет Елена Караева для РИА Новости.Когда одна сторона, а именно Америка вместе с Западной Европой решили, что они главнее России. Важнее России. Весомее России. И именно поэтому, по пещерному праву сильного, эта часть мирового сообщества возомнила, что она может диктовать нам условия. В том числе и условия нашей безопасности. Не ставя нас в известность и не обращая внимания на наши озабоченности, То, как это происходило в последние примерно три десятилетия, но тайно и кулуарно, было опубличено вчера. Федеральный канцлер Германии Мерц после очевидного провала толковища, организованного тусклой ответственной за европейскую политику Каллас, решил взять в свои руки выработку общего евроатлантистского ультиматума. Под которым, по мысли участников виртуальной встречи на высшем уровне, должен подписаться Трамп.И вот по каким причинам.Настрой самого верхнего слоя европейского истеблишмента таков: тет-а-тет Путина и Трампа означает для этой компании полное, окончательное и бесповоротное крушение. Но это не политическое фиаско, где, в общем-то, всегда можно повиниться, извернуться, сказать, что "были не в курсе" или "нас не так поняли".Для истеблишмента Европы, не декоративных фигур, что дежурно значатся в заголовках новостей, а тех, кто реально выбирает стратегию развития Старого Света, любая договоренность России и Америки и по поводу урегулирования на Украине, и по поводу новой архитектуры планетарной безопасности, и по поводу, например, всемирной торговли означает не только гибель европейского влияния. Что гораздо хуже — все двусторонние, возможные или невозможные российско-американские идеи означают, что с многосотмиллиардными вложениями, отписанными Европой Незалежной, придется попрощаться.Война — как бы прокси вначале, три года назад, и почти прямая сегодня — стала для европейской военно-промышленной верхушки потрясающим шансом нарастить производство, увеличить прибыли уже сейчас на порядки и — самое главное и самое ценное для бизнеса такого рода — обеспечить себя заказами на несколько лет, если не десятилетий вперед.А что такое "обеспечение заказов на годы вперед"? Это не только будущие астрономические прибыли, но и бонусы за хорошую работу по итогам года. Это кредиты, взятые, например, на строительство многочисленных военных заводов. Сейчас все то, что ЕС, постепенно превращается в гигантскую фабрику, производящую пушки вместо масла. Сегодня общая площадь такого рода производств превысила семь миллионов квадратных метров — и это только начало. А кредиты — это когда берешь чужие деньги. Данные на время. А отдаешь свои навсегда.С платежами по кредитам, при гигантском долговом обременении еэсовских, может не сойтись. И тогда — не какое-то там политическое поражение. А дефолт. Банкротство. Долговая яма.Политика — вроде "Украина це Европа", "Россия — это тюрьма народов", "Незалежная — это свобода, демократия и почти ЕС" — пропагандистская амальгама, идеологический корм для тех наивных и несчастных украинцев, которую в эту шелуху поверили.На самом деле целью было не "создание из Украины" Швейцарии или Сингапура, а поражение России. Сжатие нашей страны до формата "региональной державы", а затем уничтожение. И вот это как раз не пропаганда. Это всего лишь анализ того, что ЕС вытворял на континенте последние тридцать лет.Германия при поддержке НАТО смогла уничтожить Югославию, поскольку ей уже требовался для экспансии выход к Средиземноморью. Никем и ничем не контролируемый. Поэтому и была устроена чудовищная бойня на Балканах. Сейчас европейцы делают вид, что этой войны не было. И что там всегда был ЕС. Но мы — Россия — помним, что устроили брюссельские и берлинские.Характерно, что вместо списанного уже в политический утиль Макрона коалицию воинственных русофобов возглавил германский канцлер. В "райском саду" среди его смотрителей есть разделение сфер ответственности: Франция — это политический вектор и все, что к этому относится. Короче, легкомыслие и шампанское.Путин и Трамп, когда завтра будут беседовать, знают, разумеется, про эту диспозицию, как и про то, что для европейской политики сейчас стоит на кону.Речь идет о том, что в случае нашего дипломатического триумфа рухнет вся европейская геополитическая конструкция. Это полбеды и это уже не наше дело, если честно. А вот если еэсовские вцепятся в свои потраченные миллиарды, пожелав их вернуть, они действительно могут развязать настоящую, горячую, кровавую войну. Против нас.Мы их победим.Но именно потому, что мы уверены в победе, понимание возможности новой войны против нас не должно исчезнуть из нашей повестки. Мы слишком дорого заплатили за спокойствие, чтобы позволить сегодня европейцам его нарушить.

