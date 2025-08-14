https://sputnik-abkhazia.ru/20250814/prognoz-pogody-v-abkhazii-v-pyatnitsu-15-avgusta--1056898893.html

Прогноз погоды в Абхазии в пятницу 15 августа

Прогноз погоды в Абхазии в пятницу 15 августа

Черноморское побережье Абхазии попадает под влияние юго-восточной периферии антициклона с запада. 14.08.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 авг – Sputnik. В пятницу, 15 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от+25°С до + 30°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

