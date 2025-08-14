https://sputnik-abkhazia.ru/20250814/prognoz-pogody-v-abkhazii-v-pyatnitsu-15-avgusta--1056898893.html
Прогноз погоды в Абхазии в пятницу 15 августа
Прогноз погоды в Абхазии в пятницу 15 августа
Sputnik Абхазия
Черноморское побережье Абхазии попадает под влияние юго-восточной периферии антициклона с запада. 14.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-14T15:45+0300
2025-08-14T15:45+0300
2025-08-14T15:58+0300
в абхазии
абхазия
новости
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102431/00/1024310043_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_8e55e9f28567a85522605e7c1ceecc65.jpg
СУХУМ, 14 авг – Sputnik. В пятницу, 15 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от+25°С до + 30°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102431/00/1024310043_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_2d9de2fa9fc6f11adaa31ca66a2e87a8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, погода в абхазии
абхазия, новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии в пятницу 15 августа
15:45 14.08.2025 (обновлено: 15:58 14.08.2025)
Черноморское побережье Абхазии попадает под влияние юго-восточной периферии антициклона с запада.
СУХУМ, 14 авг – Sputnik. В пятницу, 15 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от+25°С до + 30°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.