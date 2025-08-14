Прогноз погоды в Абхазии в пятницу 15 августа

Абхазия
СУХУМ, 14 авг – Sputnik. В пятницу, 15 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от+25°С до + 30°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
15:45 14.08.2025 (обновлено: 15:58 14.08.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукОтдых в Абхазии
Отдых в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 14.08.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Черноморское побережье Абхазии попадает под влияние юго-восточной периферии антициклона с запада.
СУХУМ, 14 авг – Sputnik. В пятницу, 15 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от+25°С до + 30°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
