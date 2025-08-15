https://sputnik-abkhazia.ru/20250815/bolee-50-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-za-noch-1056913791.html

Более 50 украинских дронов сбили над российскими регионами за ночь

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов. 15.08.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 53 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.В небе над Курской областью уничтожили 13 БпЛА, над Ростовской - 11.Семь дронов поразили над Самарской областью, шесть - над Белгородкой, пять - над Орловской.По четыре беспилотника российские войска уничтожили над Брянской и Воронежской областями, по одному - над Саратовской областью, Калмыкией и Азовским морем.

