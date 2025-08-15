Более 50 украинских дронов сбили над российскими регионами за ночь

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
33 шықәса раԥхьа иҟан аибашьра: аветеранцәа рыҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Сергеи Дбар ихьз зху амузеи харҭәаахеит Руслан Габлиа иусумаҭақәа рыла
13:34
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Гал араион аҿы аҵарашықәс рышҽазыҟарҵо еилаҳкаауеит
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Водоснабжение Сухума: новые скважины, состояние коммуникаций, аварийные отключения
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
2 мин
Такие обстоятельства
Земельный вопрос и кадастр в Абхазии: мнение экономиста
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
33 шықәса раԥхьа иҟан аибашьра: аветеранцәа рыҿцәажәара
18:04
25 мин
On air
18:29
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
33 лет со дня начала Отечественной войны народа Абхазии: что интересует ученых?
18:34
21 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии до конца лета
18:55
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
33 шықәса раԥхьа иҟан аибашьра: аветеранцәа рыҿцәажәара
21:04
25 мин
On air
21:29
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
33 лет со дня начала Отечественной войны народа Абхазии: что интересует ученых?
21:34
21 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии до конца лета
21:55
5 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
On air
13:16
2 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
On air
13:43
2 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Взаимный интерес
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
14:17
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Гражданин и начальник
Нарушение пограничного режима: ситуация на абхазо-грузинской границе
14:44
10 мин
Дополнительное время
Спорттивные трансляции в Абхазии: интервью с журналситом МАТЧ-ТВ Нарой Муратия
14:54
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:07
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20250815/bolee-50-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-za-noch-1056913791.html
Более 50 украинских дронов сбили над российскими регионами за ночь
Более 50 украинских дронов сбили над российскими регионами за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов. 15.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-15T09:45+0300
2025-08-15T09:45+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/04/1052176091_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_b7e7b1e4167a7f1054aa6fcd7cbf74ea.jpg
СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 53 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.В небе над Курской областью уничтожили 13 БпЛА, над Ростовской - 11.Семь дронов поразили над Самарской областью, шесть - над Белгородкой, пять - над Орловской.По четыре беспилотника российские войска уничтожили над Брянской и Воронежской областями, по одному - над Саратовской областью, Калмыкией и Азовским морем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250813/svo-proryv-vs-rossii-na-kramatorskom-napravlenii-1056864864.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/04/1052176091_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_e832c9e7450a668a363031df19cb5974.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Более 50 украинских дронов сбили над российскими регионами за ночь

09:45 15.08.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 15.08.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов.
СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 53 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.
В небе над Курской областью уничтожили 13 БпЛА, над Ростовской - 11.
Семь дронов поразили над Самарской областью, шесть - над Белгородкой, пять - над Орловской.
По четыре беспилотника российские войска уничтожили над Брянской и Воронежской областями, по одному - над Саратовской областью, Калмыкией и Азовским морем.
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 13.08.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: прорыв ВС России на Краматорском направлении
13 августа, 09:00
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0