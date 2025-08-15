Проблемы социального предпринимательства в Абхазии обсудили в Доме Москвы

https://sputnik-abkhazia.ru/20250815/problemy-sotsialnogo-predprinimatelstva-v-abkhazii-obsudili-v-dome-moskvy-1056928241.html

СУХУМ, 15 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Круглый стол "Социальные инициативы: актуальные меры и практики, механизмы поддержки социального предпринимательства в условиях государственно-частного партнерства в Абхазии" прошел в Доме Москвы. Спикеры затронули основные социальные проблемы в Абхазии и то, как их может решить социальное предпринимательство.Директор Института экономки и права Академии наук Абхазии Фатима Камкия отметила, что социальным предпринимательством занимались люди от 23 до 40 лет. Руководитель Школы социального предпринимательства Ирина Сербина рассказала, что сейчас социальное предпринимательство в России регулируется в рамках закона о развитии малого и среднего бизнеса. Целевая группа этого вида деятельности - инвалиды, многодетные семьи, пенсионеры и предпенсионеры. Социальное предпринимательство решает проблемы целевых групп, и в то же время бизнесмены имеют возможность заработать.О социальном предпринимательстве в Абхазии рассказала ведущий сотрудник ЦСЭИ Илона Мирцхулава. По ее словам, с точки зрения теории в Абхазии не лучшая ситуация для развития этого сектора - в республике есть законопроект о развитии малого и среднего бизнеса, но о социальном предпринимательстве там практически ничего не сказано. Тем не менее Мирцхулава отметила, что в Абхазии достаточное количество социально значимых организаций и проектов, которые поддерживаются предпринимателями, порой совершенно негласно. "Мы наблюдаем поддержку со стороны государства, даже поддержку субъектов малого развития бизнеса по линии государственной программы. Возможно, это не какие-то большие финансовые средства, но тем не менее у любого человека есть возможность составить бизнес-план, подать заявку в уполномоченный орган и получить определенную поддержку, финансовую поддержку", – рассказала она. Социальное предпринимательство – бизнес, который направлен на достижение общественно важных и благородных целей. К социальным предприятиям относятся проекты, занимающиеся общественно полезной деятельностью, способствующие решению социальных проблем общества, обеспечивающие занятость инвалидов, одиноких и многодетных родителей, пенсионеров, граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, а также реализующих и производящих товары, работы и услуги для социально уязвимых категорий населения.

