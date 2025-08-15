https://sputnik-abkhazia.ru/20250815/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-16-i-17-avgusta-1056927786.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 16 и 17 августа
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 16 и 17 августа
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного давления. 15.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-15T18:24+0300
2025-08-15T18:24+0300
2025-08-15T18:24+0300
в абхазии
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/05/1051889767_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3c32869421ddf4b3601f48b68b3ad04.jpg
СУХУМ, 15 авг – Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 августа, в Абхазии сохранится удушливо-жаркая погода с высоким уровнем УФИ, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ожидается переменная облачность без осадков.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/05/1051889767_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c231b5ecf068b243286559af0373752d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 16 и 17 августа
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 15 авг – Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 августа, в Абхазии сохранится удушливо-жаркая погода с высоким уровнем УФИ, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ожидается переменная облачность без осадков.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.