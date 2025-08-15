https://sputnik-abkhazia.ru/20250815/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-16-i-17-avgusta-1056927786.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 16 и 17 августа

15.08.2025

СУХУМ, 15 авг – Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 августа, в Абхазии сохранится удушливо-жаркая погода с высоким уровнем УФИ, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ожидается переменная облачность без осадков.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

