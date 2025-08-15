Абхазия
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские войска освободили семь населенных пунктов в ДНР за неделю
СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Российские войска освободили семь населенных пунктов в Донецкой Народной Республике за неделю, сообщили в Минобороны России.В период с 9 по 15 августа оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены объекты ВПК Украины и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска БпЛА, центры подготовки и пункты временной дислокации ВСУ и наемников.За указанный период средствами ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиабомб, 20 реактивных снарядов системы HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2134 украинских беспилотника. Всего с начала СВО уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 77 490 БпЛА, 625 ЗРК, 24 584 танка и других боевых бронированных машин, 1 586 боевых машин РСЗО, 28 544 орудия полевой артиллерии и минометов, 39 702 единицы специальной военной автомобильной техники.
Подписаться
СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Российские войска освободили семь населенных пунктов в Донецкой Народной Республике за неделю, сообщили в Минобороны России.
Речь идет о Щербиновке, Яблоновке, Луначарском, Суворове, Никаноровке, Искре и Александрограде.
В период с 9 по 15 августа оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены объекты ВПК Украины и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска БпЛА, центры подготовки и пункты временной дислокации ВСУ и наемников.
За указанный период средствами ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиабомб, 20 реактивных снарядов системы HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2134 украинских беспилотника.
Всего с начала СВО уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 77 490 БпЛА, 625 ЗРК, 24 584 танка и других боевых бронированных машин, 1 586 боевых машин РСЗО, 28 544 орудия полевой артиллерии и минометов, 39 702 единицы специальной военной автомобильной техники.
