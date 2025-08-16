Ахсалба: до конца лета погода будет ясная и теплая

Абхазия
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
Утро на радио Sputnik
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
Аицәажәара
Афонд "Ашанеи" амедицинатә центр "Альба Меди" аус еицырулоит
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҵарашықәс ҿыц: Очамчыра араион аҟны рышҽазыҟарҵо
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Археолог имш: ари аҭҵаарадырра ахырхарҭа иахьа Аԥсны иаҭагылазаашьоу
Новости 14.00
Главные темы
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
Новости 14.30
Главные темы
Гражданин и начальник
Нарушение пограничного режима: ситуация на абхазо-грузинской границе
Радио
Спортивные трансляции в Абхазии: интервью с журналистом МАТЧ-ТВ Нарой Муратия
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии до конца лета
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Хра злоу ахҭысқәа
Ахатәгәаԥхаҩцәа рымш: Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҟны рлагала
Новости
Главные темы
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Хра злоу ахҭысқәа
Ахатәгәаԥхаҩцәа рымш: Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҟны рлагала
Новости
Главные темы
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
Асабша арадио Sputnik аҿы
Суббота на радио Sputnik
On air
On air
On air
On air
On air
On air
СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Погода в Абхазии во второй половине августа будет в основном ясной и теплой, рассказала в интервью Sputnik климатолог Асида Ахсалба.
Кратковременные осадки пройдут 16 и 19 августа в западных районах страны.
Порывы ветра не будут превышать шести метров в секунду, в горах до — 12 метров в секунду. Средняя температура воздуха не будет превышать +32°C.
По прогнозам, никаких опасных стихийных явлений во второй половине августа не ожидается, подчеркнула климатолог. При этом в республике сохранится высокий ультрафиолетовый индекс, поэтому гражданам и гостям Абхазии необходимо принимать защитные меры.

Полную версию беседы слушайте на сайте.
