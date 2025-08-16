https://sputnik-abkhazia.ru/20250816/akhsalba-do-kontsa-leta-pogoda-budet-yasnaya-i-teplaya-1056951147.html

Ахсалба: до конца лета погода будет ясная и теплая

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Погода в Абхазии во второй половине августа будет в основном ясной и теплой, рассказала в интервью Sputnik климатолог Асида Ахсалба.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Погода в Абхазии во второй половине августа будет в основном ясной и теплой, рассказала в интервью Sputnik климатолог Асида Ахсалба. Кратковременные осадки пройдут 16 и 19 августа в западных районах страны. Порывы ветра не будут превышать шести метров в секунду, в горах до — 12 метров в секунду. Средняя температура воздуха не будет превышать +32°C.По прогнозам, никаких опасных стихийных явлений во второй половине августа не ожидается, подчеркнула климатолог. При этом в республике сохранится высокий ультрафиолетовый индекс, поэтому гражданам и гостям Абхазии необходимо принимать защитные меры.Полную версию беседы слушайте на сайте.

