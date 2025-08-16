https://sputnik-abkhazia.ru/20250816/ekologiya-abkhazii-kakie-problemy-volnuyut-zhiteley-respubliki--1056881351.html

Экология Абхазии: какие проблемы волнуют жителей республики

Экология Абхазии: какие проблемы волнуют жителей республики

Sputnik Абхазия

Лаборатория исследований АГУ–МГУ провела социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее", в котором приняли участие 600 респондентов из всех районов... 16.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-16T16:00+0300

2025-08-16T16:00+0300

2025-08-16T16:00+0300

в абхазии

абхазия

новости

агу

мгу имени м. в. ломоносова

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/18/1036042011_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_971a2ae5da7443db08431c615b4a151e.jpg

СУХУМ, 16 авг – Sputnik. В результате социологического опроса выяснилось, что среди экологических проблем на первом месте стоит состояние прибрежной зоны - 37,5%, загрязнение почвы на второй строчке - 33,2%. Также, в качестве угроз окружающей среды респонденты называли - переполненные мусорные свалки, вырубка лесов, загрязнение окружающей среды и выброс окурков.Опрос населения также показал, что проблемы, связанные с деятельностью человека, наиболее актуальны для Гагрского – 56,8%, Очамчырского – 52,6%, Сухумского – 46,8%, Гудаутского – 38,8%, Ткуарчалского – 33,3% районов. В Галском районе в качестве негативного фактора особенно выделяется деятельность промышленных предприятий – 22,2%. Респонденты из Гулрыпшского района сделали акцент на отрицательных последствиях туристического бизнеса – 21,4% и выбросах от автомобильного транспорта и дизельных генераторов – 28,6%. Главной причиной загрязнения окружающей среды в Абхазии по мнению 43,3% респондентов состоит в побочных явлениях деятельности человека - рост свалок, сжигание токсичного мусора.На втором месте с большим отрывом – деятельность промышленных предприятий – 20,5%. Наличие вреда для экологии от деятельности туристической отрасли отмечают только 8,2% опрошенных. Проблема утилизации мусора в наибольшей степени беспокоит респондентов, материально обеспеченных на среднем уровне – 67,1%. На втором месте по степени обеспокоенности - группа, обеспеченная выше среднего – 57,2%. В наименьшей степени обозначенная проблема волнует респондентов с низким уровнем дохода.Цель исследования – получение информационной базы данных и аналитических материалов, выявляющих мнение жителей Абхазии о состоянии экологической сферы страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250815/krasota-pod-ugrozoy-pochemu-zhiteley-abkhazii-volnuyut-problemy-ekologii-1056940486.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250712/1055968302.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, агу, мгу имени м. в. ломоносова