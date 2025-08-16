Экология Абхазии: какие проблемы волнуют жителей республики

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аицәажәара
Афонд "Ашанеи" амедицинатә центр "Альба Меди" аус еицырулоит
13:04
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҵарашықәс ҿыц: Очамчыра араион аҟны рышҽазыҟарҵо
13:14
17 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Археолог имш: ари аҭҵаарадырра ахырхарҭа иахьа Аԥсны иаҭагылазаашьоу
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Гражданин и начальник
Нарушение пограничного режима: ситуация на абхазо-грузинской границе
14:33
10 мин
Радио
Спортивные трансляции в Абхазии: интервью с журналистом МАТЧ-ТВ Нарой Муратия
14:43
12 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии до конца лета
14:55
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахатәгәаԥхаҩцәа рымш: Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҟны рлагала
18:05
24 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахатәгәаԥхаҩцәа рымш: Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҟны рлагала
21:05
24 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
21:34
25 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250816/ekologiya-abkhazii-kakie-problemy-volnuyut-zhiteley-respubliki--1056881351.html
Экология Абхазии: какие проблемы волнуют жителей республики
Экология Абхазии: какие проблемы волнуют жителей республики
Sputnik Абхазия
Лаборатория исследований АГУ–МГУ провела социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее", в котором приняли участие 600 респондентов из всех районов... 16.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-16T16:00+0300
2025-08-16T16:00+0300
в абхазии
абхазия
новости
агу
мгу имени м. в. ломоносова
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/18/1036042011_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_971a2ae5da7443db08431c615b4a151e.jpg
СУХУМ, 16 авг – Sputnik. В результате социологического опроса выяснилось, что среди экологических проблем на первом месте стоит состояние прибрежной зоны - 37,5%, загрязнение почвы на второй строчке - 33,2%. Также, в качестве угроз окружающей среды респонденты называли - переполненные мусорные свалки, вырубка лесов, загрязнение окружающей среды и выброс окурков.Опрос населения также показал, что проблемы, связанные с деятельностью человека, наиболее актуальны для Гагрского – 56,8%, Очамчырского – 52,6%, Сухумского – 46,8%, Гудаутского – 38,8%, Ткуарчалского – 33,3% районов. В Галском районе в качестве негативного фактора особенно выделяется деятельность промышленных предприятий – 22,2%. Респонденты из Гулрыпшского района сделали акцент на отрицательных последствиях туристического бизнеса – 21,4% и выбросах от автомобильного транспорта и дизельных генераторов – 28,6%. Главной причиной загрязнения окружающей среды в Абхазии по мнению 43,3% респондентов состоит в побочных явлениях деятельности человека - рост свалок, сжигание токсичного мусора.На втором месте с большим отрывом – деятельность промышленных предприятий – 20,5%. Наличие вреда для экологии от деятельности туристической отрасли отмечают только 8,2% опрошенных. Проблема утилизации мусора в наибольшей степени беспокоит респондентов, материально обеспеченных на среднем уровне – 67,1%. На втором месте по степени обеспокоенности - группа, обеспеченная выше среднего – 57,2%. В наименьшей степени обозначенная проблема волнует респондентов с низким уровнем дохода.Цель исследования – получение информационной базы данных и аналитических материалов, выявляющих мнение жителей Абхазии о состоянии экологической сферы страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250815/krasota-pod-ugrozoy-pochemu-zhiteley-abkhazii-volnuyut-problemy-ekologii-1056940486.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250712/1055968302.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/18/1036042011_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_f7a0312e7cf4f3f1a8b6254c77525763.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, агу, мгу имени м. в. ломоносова
абхазия, новости, агу, мгу имени м. в. ломоносова

Экология Абхазии: какие проблемы волнуют жителей республики

16:00 16.08.2025
© Sputnik / Акоп КущянМусорная свалка на территории таксопарка в Сухуме
Мусорная свалка на территории таксопарка в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 16.08.2025
© Sputnik / Акоп Кущян
Подписаться
Лаборатория исследований АГУ–МГУ провела социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее", в котором приняли участие 600 респондентов из всех районов республики. Полевой этап проходил с 17 по 25 июня 2025 года, аналитический — с 26 по 30 июня 2025 года.
СУХУМ, 16 авг – Sputnik. В результате социологического опроса выяснилось, что среди экологических проблем на первом месте стоит состояние прибрежной зоны - 37,5%, загрязнение почвы на второй строчке - 33,2%.
Изменение климата волнует 27,5% опрошенных, угроза исчезновения редких видов животных и растений - 19,2%.
Также, в качестве угроз окружающей среды респонденты называли - переполненные мусорные свалки, вырубка лесов, загрязнение окружающей среды и выброс окурков.
Опрос населения также показал, что проблемы, связанные с деятельностью человека, наиболее актуальны для Гагрского – 56,8%, Очамчырского – 52,6%, Сухумского – 46,8%, Гудаутского – 38,8%, Ткуарчалского – 33,3% районов.
В Галском районе в качестве негативного фактора особенно выделяется деятельность промышленных предприятий – 22,2%. Респонденты из Гулрыпшского района сделали акцент на отрицательных последствиях туристического бизнеса – 21,4% и выбросах от автомобильного транспорта и дизельных генераторов – 28,6%.
Красота под угрозой: почему жителей Абхазии волнуют проблемы экологии - Sputnik Абхазия, 1920, 15.08.2025
В Абхазии
Красота под угрозой: почему жителей Абхазии волнуют проблемы экологии
Вчера, 22:19
Главной причиной загрязнения окружающей среды в Абхазии по мнению 43,3% респондентов состоит в побочных явлениях деятельности человека - рост свалок, сжигание токсичного мусора.

На втором месте с большим отрывом – деятельность промышленных предприятий – 20,5%. Наличие вреда для экологии от деятельности туристической отрасли отмечают только 8,2% опрошенных.
Проблема утилизации мусора в наибольшей степени беспокоит респондентов, материально обеспеченных на среднем уровне – 67,1%. На втором месте по степени обеспокоенности - группа, обеспеченная выше среднего – 57,2%. В наименьшей степени обозначенная проблема волнует респондентов с низким уровнем дохода.
Цель исследования – получение информационной базы данных и аналитических материалов, выявляющих мнение жителей Абхазии о состоянии экологической сферы страны.
Вид на площадь Багапша - Sputnik Абхазия, 1920, 12.07.2025
В Абхазии
Филь подвела итоги соцопросов в Абхазии
12 июля, 16:13
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0