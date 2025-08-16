Марко Рубио: встреча двух лидеров на Аляске уже прогресс

https://sputnik-abkhazia.ru/20250816/marko-rubio-vstrecha-dvukh-liderov-na-alyaske-uzhe-progress-1056951335.html
СУХУМ, 16 авг - Sputnik. России и США предстоит долгий путь, но встреча президентов на Аляске уже является прогрессом, отметил госсекретарь США Марко Рубио в комментарии корреспонденту Первого канала.Он добавил, что американская сторона рассчитывает, что встреча послужит толчком для мирного процесса.Ранее на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.Со стороны России во встрече участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
