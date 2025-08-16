Марко Рубио: встреча двух лидеров на Аляске уже прогресс

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аицәажәара
Афонд "Ашанеи" амедицинатә центр "Альба Меди" аус еицырулоит
13:04
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҵарашықәс ҿыц: Очамчыра араион аҟны рышҽазыҟарҵо
13:14
17 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Археолог имш: ари аҭҵаарадырра ахырхарҭа иахьа Аԥсны иаҭагылазаашьоу
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Гражданин и начальник
Нарушение пограничного режима: ситуация на абхазо-грузинской границе
14:33
10 мин
Радио
Спортивные трансляции в Абхазии: интервью с журналистом МАТЧ-ТВ Нарой Муратия
14:43
12 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии до конца лета
14:55
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахатәгәаԥхаҩцәа рымш: Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҟны рлагала
18:05
24 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахатәгәаԥхаҩцәа рымш: Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҟны рлагала
21:05
24 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
21:34
25 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20250816/marko-rubio-vstrecha-dvukh-liderov-na-alyaske-uzhe-progress-1056951335.html
Марко Рубио: встреча двух лидеров на Аляске уже прогресс
Марко Рубио: встреча двух лидеров на Аляске уже прогресс
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 авг - Sputnik. России и США предстоит долгий путь, но встреча президентов на Аляске уже является прогрессом, отметил госсекретарь США Марко Рубио в... 16.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-16T11:02+0300
2025-08-16T11:02+0300
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
переговоры
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/10/1056946114_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_cf2c392f8af7590c4d225b9c3320b67f.jpg
СУХУМ, 16 авг - Sputnik. России и США предстоит долгий путь, но встреча президентов на Аляске уже является прогрессом, отметил госсекретарь США Марко Рубио в комментарии корреспонденту Первого канала.Он добавил, что американская сторона рассчитывает, что встреча послужит толчком для мирного процесса.Ранее на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.Со стороны России во встрече участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250816/press-konferentsiya-putina-i-trampa-po-itogam-peregovorov-na-alyaske-polnoe-video-1056945195.html
россия
сша
аляска
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/10/1056946114_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_adacfb0f6a5753c3151f56140b0384b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, переговоры
россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, переговоры

Марко Рубио: встреча двух лидеров на Аляске уже прогресс

11:02 16.08.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанкПрезидент Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина, Аляска
Президент Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина, Аляска - Sputnik Абхазия, 1920, 16.08.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 16 авг - Sputnik. России и США предстоит долгий путь, но встреча президентов на Аляске уже является прогрессом, отметил госсекретарь США Марко Рубио в комментарии корреспонденту Первого канала.
Он добавил, что американская сторона рассчитывает, что встреча послужит толчком для мирного процесса.
Ранее на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Саммит России и США на Аляске - Sputnik Абхазия, 1920, 16.08.2025
Пресс-конференция Путина и Трампа по итогам переговоров на Аляске: полное видео
05:51
Со стороны России во встрече участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен
Уиткофф.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0