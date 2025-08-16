https://sputnik-abkhazia.ru/20250816/tramp-vozmozhnost-dostich-mira-na-ukraine-teper-zavisit-ot-zelenskogo-i-stran-evropy-1056944520.html
Трамп: возможность достичь мира на Украине теперь зависит от Зеленского и стран Европы
СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Возможность достичь мира на Украине теперь зависит от Зеленского и европейских стран, заявил президент США Дональд Трамп после... 16.08.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Возможность достичь мира на Украине теперь зависит от Зеленского и европейских стран, заявил президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Путиным в интервью Fox News.Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в узком составе завершились спустя 2 часа 45 минут.
Трамп: возможность достичь мира на Украине теперь зависит от Зеленского и стран Европы
СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Возможность достичь мира на Украине теперь зависит от Зеленского и европейских стран, заявил президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Путиным в интервью Fox News.
России и США в ходе переговоров удалось достичь большого прогресса. Трамп отказался уточнять, в чем именно и какие остаются разногласия.
Россия обладает большим ядерным потенциалом и с этим необходимо считаться.
Трамп заявил, что считает Россию могучей державой, в отличие Украины, и посоветовал Киеву "заключить сделку".
Европейским странам тоже надо "немного" поучаствовать в мирном урегулировании на Украине.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в узком составе завершились спустя 2 часа 45 минут.