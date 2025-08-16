https://sputnik-abkhazia.ru/20250816/tramp-vozmozhnost-dostich-mira-na-ukraine-teper-zavisit-ot-zelenskogo-i-stran-evropy-1056944520.html

Трамп: возможность достичь мира на Украине теперь зависит от Зеленского и стран Европы

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Возможность достичь мира на Украине теперь зависит от Зеленского и европейских стран, заявил президент США Дональд Трамп после... 16.08.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Возможность достичь мира на Украине теперь зависит от Зеленского и европейских стран, заявил президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Путиным в интервью Fox News.Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в узком составе завершились спустя 2 часа 45 минут.

