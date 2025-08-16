Абхазия
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аицәажәара
Афонд "Ашанеи" амедицинатә центр "Альба Меди" аус еицырулоит
13:04
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҵарашықәс ҿыц: Очамчыра араион аҟны рышҽазыҟарҵо
13:14
17 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Археолог имш: ари аҭҵаарадырра ахырхарҭа иахьа Аԥсны иаҭагылазаашьоу
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Гражданин и начальник
Нарушение пограничного режима: ситуация на абхазо-грузинской границе
14:33
10 мин
Радио
Спортивные трансляции в Абхазии: интервью с журналистом МАТЧ-ТВ Нарой Муратия
14:43
12 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии до конца лета
14:55
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахатәгәаԥхаҩцәа рымш: Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҟны рлагала
18:05
24 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахатәгәаԥхаҩцәа рымш: Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҟны рлагала
21:05
24 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
21:34
25 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
Трамп: возможность достичь мира на Украине теперь зависит от Зеленского и стран Европы

05:02 16.08.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - Sputnik Абхазия, 1920, 16.08.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Возможность достичь мира на Украине теперь зависит от Зеленского и европейских стран, заявил президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Путиным в интервью Fox News.
России и США в ходе переговоров удалось достичь большого прогресса. Трамп отказался уточнять, в чем именно и какие остаются разногласия.
Россия обладает большим ядерным потенциалом и с этим необходимо считаться.
Трамп заявил, что считает Россию могучей державой, в отличие Украины, и посоветовал Киеву "заключить сделку".
Европейским странам тоже надо "немного" поучаствовать в мирном урегулировании на Украине.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в узком составе завершились спустя 2 часа 45 минут.
Саммит России и США на Аляске - Sputnik Абхазия, 1920, 16.08.2025
Переговоры Путина и Трампа длились почти три часа: главное
04:11
