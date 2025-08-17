Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии в понедельник 18 августа
Прогноз погоды в Абхазии в понедельник 18 августа
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием области пониженного атмосферного давления.
в абхазии
абхазия
новости
погода в абхазии
СУХУМ, 17 авг - Sputnik. В понедельник, 18 августа, ожидается переменная облачность, без осадков, с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до + 32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха - 60 - 80%.
Прогноз погоды в Абхазии в понедельник 18 августа

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием области пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 17 авг - Sputnik. В понедельник, 18 августа, ожидается переменная облачность, без осадков, с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до + 32°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха - 60 - 80%.
