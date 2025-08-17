https://sputnik-abkhazia.ru/20250817/prognoz-pogody-v-abkhazii-v-ponedelnik-18-avgusta-1056963856.html

Прогноз погоды в Абхазии в понедельник 18 августа

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием области пониженного атмосферного давления. 17.08.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. В понедельник, 18 августа, ожидается переменная облачность, без осадков, с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до + 32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха - 60 - 80%.

