https://sputnik-abkhazia.ru/20250817/prognoz-pogody-v-abkhazii-v-ponedelnik-18-avgusta-1056963856.html
Прогноз погоды в Абхазии в понедельник 18 августа
Прогноз погоды в Абхазии в понедельник 18 августа
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием области пониженного атмосферного давления. 17.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-17T17:10+0300
2025-08-17T17:10+0300
2025-08-17T17:10+0300
в абхазии
абхазия
новости
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/02/1051547981_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_04dd14bb9701e4ce1761c280ef7ebb8d.jpg
СУХУМ, 17 авг - Sputnik. В понедельник, 18 августа, ожидается переменная облачность, без осадков, с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до + 32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха - 60 - 80%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/02/1051547981_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_cbe14ce4e72cd99d85daee7a98d9a24a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, погода в абхазии
абхазия, новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии в понедельник 18 августа
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием области пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 17 авг - Sputnik. В понедельник, 18 августа, ожидается переменная облачность, без осадков, с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до + 32°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха - 60 - 80%.