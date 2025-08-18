Абхазия
СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Во вторник, 19 августа, ожидается небольшая облачность, жаркая погода, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от + 26°С до 31°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха - 60 -80%.
Прогноз погоды в Абхазии во вторник 19 августа

18:00 18.08.2025 (обновлено: 20:04 18.08.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукЖаркие кадры лета 2024 года
Жаркие кадры лета 2024 года - Sputnik Абхазия, 1920, 18.08.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Погода на черноморском побережье Абхазии будет находится под влиянием области пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Во вторник, 19 августа, ожидается небольшая облачность, жаркая погода, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от + 26°С до 31°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха - 60 -80%.
