Прогноз погоды в Абхазии во вторник 19 августа

Погода на черноморском побережье Абхазии будет находится под влиянием области пониженного атмосферного давления. 18.08.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Во вторник, 19 августа, ожидается небольшая облачность, жаркая погода, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от + 26°С до 31°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха - 60 -80%.

