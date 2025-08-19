Перспективы ВСУ после капитуляции Запада в прокси-войне с Россией

Абхазия
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Путини Трампи реицәажәарақәа рылҵшәа: аполитолог ихҳәаа
13:04
14 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҵарашықәс ҿыц аҽазыҟаҵара: Гагра араион аҵараҟәша аиҳабы лыҿцәажәара
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҿар ртеатр аиубилеи азгәанаҭоит сынтәа: актиорцәа рыҿцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Встреча лидеров России и США. Мнение дипломата
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Актуальный комментарий
Абхазия в числе лидеров выездного туризма для России
14:33
13 мин
Актуальный комментарий
Завершился фестиваль новых медиа в Москве в мастерской "Сенеж". Интервью с участницей
14:46
14 мин
On air
14:47
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Путини Трампи реицәажәарақәа рылҵшәа: аполитолог ихҳәаа
18:04
14 мин
Аицәажәара
Абӷархықәтәи ашкол аҿы арҽеиратә усурақәа цоит: аиҳабы лыҿцәажәара
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Встреча лидеров России и США. Мнение дипломата
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Путини Трампи реицәажәарақәа рылҵшәа: аполитолог ихҳәаа
21:04
14 мин
Аицәажәара
Абӷархықәтәи ашкол аҿы арҽеиратә усурақәа цоит: аиҳабы лыҿцәажәара
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Встреча лидеров России и США. Мнение дипломата
21:34
25 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Араса аарыхра феидас, уадаҩрас иацу: анаплакҩы иҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Амхылдызтә фырҭын акыр иаӷьуп иахьа: аклиматолог лыҿцәажәара
13:34
13 мин
Аицәажәара
Абӷархықәтәи ашкол аҿы арҽеиратә усурақәа цоит: аиҳабы лыҿцәажәара
13:46
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Винный туризм в Абхазии: спрос и экономическая целесообразность
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Международная историко-патриотическая экспедиция "Санчара-2025. Дорога к обелиску". Итоги
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Зылшара ԥку ахәыҷқәа злахәу аспектакль РУСДРАМ аҿы иқәыргылахоит: арежиссиор иҿцәажәара
18:04
12 мин
Аицәажәара
Амхылдызтә фырҭын акыр иаӷьуп иахьа: аклиматолог лыҿцәажәара
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Радио
Фестиваль абхазской культуры в Сухумской крепости: разговор с автором проекта
18:34
17 мин
Турбаза
Винный туризм в Абхазии: спрос и экономическая целесообразность
18:50
9 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Зылшара ԥку ахәыҷқәа злахәу аспектакль РУСДРАМ аҿы иқәыргылахоит: арежиссиор иҿцәажәара
21:04
12 мин
Аицәажәара
Амхылдызтә фырҭын акыр иаӷьуп иахьа: аклиматолог лыҿцәажәара
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Радио
Фестиваль абхазской культуры в Сухумской крепости: разговор с автором проекта
21:34
17 мин
Турбаза
Винный туризм в Абхазии: спрос и экономическая целесообразность
21:50
9 мин
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Перспективы ВСУ после капитуляции Запада в прокси-войне с Россией
Перспективы ВСУ после капитуляции Запада в прокси-войне с Россией
Sputnik Абхазия
Сохраняется высокая вероятность полной демилитаризации и денацификации Украины – исключительно военными средствами. 19.08.2025, Sputnik Абхазия
Вчерашняя встреча в Белом доме отразила тупиковую позицию западноевропейских партнеров Киева и союзников США, которые при всех обстоятельствах войны и мира намерены "давить" Россию и вооружать Украину, оставляя открытой перспективу вступления бандеровского государства в НАТО, пишет военный эксперт Александр Хроленко.На этом "миротворческом" поле особого внимания заслуживает будущее главного инструмента прокси-войны – украинской армии.Дональд Трамп отметил, что не верит в угрозу "дальнейшей агрессии" РФ, и рассчитывает на договоренности по всем вопросам, включая безопасность Украины. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф подтвердил, что Вашингтон и Москва договорились о гарантиях безопасности для Украины.Представитель ЕС, французский президент Эммануэль Макрон выделил главную гарантию безопасности: "Это сильная украинская армия, состоящая из нескольких сотен тысяч хорошо подготовленных военнослужащих, оснащенных современными системами обороны и отвечающих высоким стандартам".Напомню, еще в 2023 году численность ВСУ достигла 1,3 млн человек.Свежий план украинского правительства на мирное будущее – сохранение армии в количестве от 800 тыс. до 1 млн бойцов, окончательную цифру помогут определить натовские "партнеры".Заметим, это больше, чем вооруженные силы Франции (200 тыс.), Великобритании (184 тыс.), Германии (181 тыс.) и Италии (165 тыс.) вместе взятые.По информации американского издания The National Interest, российский мирный план в июне 2022 года предлагал Украине сокращение ВСУ до 150 тыс. человек кадрового состава и 100 тыс. резервистов. Для страны с населением около 30 млн человек – это нормально, сопоставимо с вооруженными силами наиболее могущественных европейских стран НАТО, население которых в разы больше. И все же, количество солдат – не главное.Курсом реваншаВ Вашингтоне 18 августа Зеленский предложил Трампу оружейную сделку на сумму до $100 млрд. Американское оружие для Киева готов оплатить Евросоюз (НАТО). Миллионная украинская армия и оружейные расходы на уровне первой тройки самых могущественных держав мира выглядят как подготовка к реваншу, к новой войне с Россией. Безопасность Европы – под большим вопросом.Агентство Reuters констатировало, что в Белом доме Зеленский "практически отверг основные предложения Путина, выдвинутые на Аляске, о передаче оставшейся четверти Донбасса: "Любая уступка украинской территории должна быть одобрена референдумом".Если военное положение на Украине исключает президентские выборы, всенародный референдум тем более невозможен.Неожиданно точный вывод делает The American Conservative: "Угрозу миру представляет не Трамп и не Путин, а Зеленский". То есть, бандеровская Украина, смысл существования которой – война с Россией. Именно поэтому "Зеленский и его правительство отказываются поддерживать какую-либо альтернативную стратегию, помимо их нынешней стратегии возвращения утраченных регионов, даже если это означает продолжение войны, в конечном итоге, уничтожение Украины и ее народа".С другой стороны, уберите из украинского общества антироссийскую идеологию бандеровщины, и Украина превратится в Окраину России, которой она была веками. Однако, растущее могущество РФ – ночной кошмар Запада. Приходится выбирать "из двух зол".Издание The Wall Street Journal сообщило, что США могут ограничить разведданные для давления на Украину. Это "рычаг" для ускорения соглашения – даже на невыгодных для Киева условиях. А что дальше? Для эпохальной борьбы с Россией Западу объективно необходима именно бандеровская Украина – как тупой инструмент и расходный материал. Сегодняшняя позиция США неоднозначна, а "пересменки" хозяев Белого дома в перспективе не обещают ровных и равноправных отношений Москвы и Вашингтона.Только один пример исключительной нестабильности политических дефиниций: американский госсекретарь Марко Рубио 6 марта публично назвал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией, а 18 августа заявил, что США не признают себя участником конфликта на Украине. Что изменилось на земле? Вашингтон больше не дарит Киеву оружие и деньги для войны с Россией, а продает оружие Европе, которая передает его украинской армии, и война США с РФ становится эдаким прокси-прокси-конфликтом. Вашингтон цинично "делегирует полномочия", продает ответственность, включая вероятный ядерный ответ России, недалеким европейским союзникам с большими политическими амбициями, незначительными природными ресурсами, опереточными армиями и немощным ВПК.Встреча в Белом доме 18 августа отразила тупиковый подход коллективного Запада к украинской проблематике: европейские партнеры и союзники США не отступили от изначальных позиций "давильщиков" Москвы и "вооружателей" Киева.Даже на фоне мирных переговоров, сохраняются первопричины конфликта, объективно растет вероятность полной демилитаризации и денацификации Украины – исключительно военными средствами РФ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
21:09 19.08.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - Sputnik Абхазия, 1920, 19.08.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Сохраняется высокая вероятность полной демилитаризации и денацификации Украины – исключительно военными средствами.
Вчерашняя встреча в Белом доме отразила тупиковую позицию западноевропейских партнеров Киева и союзников США, которые при всех обстоятельствах войны и мира намерены "давить" Россию и вооружать Украину, оставляя открытой перспективу вступления бандеровского государства в НАТО, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме главного киевского лицедея Владимира Зеленского и многочисленную европейскую "группу поддержки". Обсуждали завершение прокси-войны США и НАТО с Россией, гарантии безопасности для Украины. Решали, как оформить капитуляцию Запада в виде успеха.
На этом "миротворческом" поле особого внимания заслуживает будущее главного инструмента прокси-войны – украинской армии.
Дональд Трамп отметил, что не верит в угрозу "дальнейшей агрессии" РФ, и рассчитывает на договоренности по всем вопросам, включая безопасность Украины. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф подтвердил, что Вашингтон и Москва договорились о гарантиях безопасности для Украины.
Представитель ЕС, французский президент Эммануэль Макрон выделил главную гарантию безопасности: "Это сильная украинская армия, состоящая из нескольких сотен тысяч хорошо подготовленных военнослужащих, оснащенных современными системами обороны и отвечающих высоким стандартам".
Напомню, еще в 2023 году численность ВСУ достигла 1,3 млн человек.
Разминирование моста в Коминтерново - Sputnik Абхазия, 1920, 18.08.2025
СВО: наступление российской армии необратимо
Вчера, 19:00
Свежий план украинского правительства на мирное будущее – сохранение армии в количестве от 800 тыс. до 1 млн бойцов, окончательную цифру помогут определить натовские "партнеры".
Заметим, это больше, чем вооруженные силы Франции (200 тыс.), Великобритании (184 тыс.), Германии (181 тыс.) и Италии (165 тыс.) вместе взятые.
По информации американского издания The National Interest, российский мирный план в июне 2022 года предлагал Украине сокращение ВСУ до 150 тыс. человек кадрового состава и 100 тыс. резервистов. Для страны с населением около 30 млн человек – это нормально, сопоставимо с вооруженными силами наиболее могущественных европейских стран НАТО, население которых в разы больше. И все же, количество солдат – не главное.

Курсом реванша

В Вашингтоне 18 августа Зеленский предложил Трампу оружейную сделку на сумму до $100 млрд. Американское оружие для Киева готов оплатить Евросоюз (НАТО). Миллионная украинская армия и оружейные расходы на уровне первой тройки самых могущественных держав мира выглядят как подготовка к реваншу, к новой войне с Россией. Безопасность Европы – под большим вопросом.
Агентство Reuters констатировало, что в Белом доме Зеленский "практически отверг основные предложения Путина, выдвинутые на Аляске, о передаче оставшейся четверти Донбасса: "Любая уступка украинской территории должна быть одобрена референдумом".
Если военное положение на Украине исключает президентские выборы, всенародный референдум тем более невозможен.
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 13.08.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: прорыв ВС России на Краматорском направлении
13 августа, 09:00
Неожиданно точный вывод делает The American Conservative: "Угрозу миру представляет не Трамп и не Путин, а Зеленский". То есть, бандеровская Украина, смысл существования которой – война с Россией. Именно поэтому "Зеленский и его правительство отказываются поддерживать какую-либо альтернативную стратегию, помимо их нынешней стратегии возвращения утраченных регионов, даже если это означает продолжение войны, в конечном итоге, уничтожение Украины и ее народа".
С другой стороны, уберите из украинского общества антироссийскую идеологию бандеровщины, и Украина превратится в Окраину России, которой она была веками. Однако, растущее могущество РФ – ночной кошмар Запада. Приходится выбирать "из двух зол".
Издание The Wall Street Journal сообщило, что США могут ограничить разведданные для давления на Украину. Это "рычаг" для ускорения соглашения – даже на невыгодных для Киева условиях. А что дальше? Для эпохальной борьбы с Россией Западу объективно необходима именно бандеровская Украина – как тупой инструмент и расходный материал. Сегодняшняя позиция США неоднозначна, а "пересменки" хозяев Белого дома в перспективе не обещают ровных и равноправных отношений Москвы и Вашингтона.
Только один пример исключительной нестабильности политических дефиниций: американский госсекретарь Марко Рубио 6 марта публично назвал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией, а 18 августа заявил, что США не признают себя участником конфликта на Украине. Что изменилось на земле? Вашингтон больше не дарит Киеву оружие и деньги для войны с Россией, а продает оружие Европе, которая передает его украинской армии, и война США с РФ становится эдаким прокси-прокси-конфликтом. Вашингтон цинично "делегирует полномочия", продает ответственность, включая вероятный ядерный ответ России, недалеким европейским союзникам с большими политическими амбициями, незначительными природными ресурсами, опереточными армиями и немощным ВПК.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита Группы двадцати в Осаке. - Sputnik Абхазия, 1920, 07.08.2025
Украинский конфликт: Путин не принял ультиматум, Трамп сохранил лицо
7 августа, 22:13
Встреча в Белом доме 18 августа отразила тупиковый подход коллективного Запада к украинской проблематике: европейские партнеры и союзники США не отступили от изначальных позиций "давильщиков" Москвы и "вооружателей" Киева.
Даже на фоне мирных переговоров, сохраняются первопричины конфликта, объективно растет вероятность полной демилитаризации и денацификации Украины – исключительно военными средствами РФ.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
