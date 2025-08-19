https://sputnik-abkhazia.ru/20250819/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-20-avgusta-1057000326.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 августа
Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 августа
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 19 авг – Sputnik. В среду, 20 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами в конце дня, поздним вечером, ожидается кратковременный дождь, гроза. Сохранится удушливо жаркая погода с высоким уровнем УФИ.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 августа
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления.
