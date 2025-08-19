Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 августа

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Путини Трампи реицәажәарақәа рылҵшәа: аполитолог ихҳәаа
13:04
14 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҵарашықәс ҿыц аҽазыҟаҵара: Гагра араион аҵараҟәша аиҳабы лыҿцәажәара
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҿар ртеатр аиубилеи азгәанаҭоит сынтәа: актиорцәа рыҿцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Встреча лидеров России и США. Мнение дипломата
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Актуальный комментарий
Абхазия в числе лидеров выездного туризма для России
14:33
13 мин
Актуальный комментарий
Завершился фестиваль новых медиа в Москве в мастерской "Сенеж". Интервью с участницей
14:46
14 мин
On air
14:47
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Путини Трампи реицәажәарақәа рылҵшәа: аполитолог ихҳәаа
18:04
14 мин
Аицәажәара
Абӷархықәтәи ашкол аҿы арҽеиратә усурақәа цоит: аиҳабы лыҿцәажәара
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Встреча лидеров России и США. Мнение дипломата
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Путини Трампи реицәажәарақәа рылҵшәа: аполитолог ихҳәаа
21:04
14 мин
Аицәажәара
Абӷархықәтәи ашкол аҿы арҽеиратә усурақәа цоит: аиҳабы лыҿцәажәара
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Встреча лидеров России и США. Мнение дипломата
21:34
25 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Араса аарыхра феидас, уадаҩрас иацу: анаплакҩы иҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Амхылдызтә фырҭын акыр иаӷьуп иахьа: аклиматолог лыҿцәажәара
13:34
13 мин
Аицәажәара
Абӷархықәтәи ашкол аҿы арҽеиратә усурақәа цоит: аиҳабы лыҿцәажәара
13:46
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Винный туризм в Абхазии: спрос и экономическая целесообразность
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Международная историко-патриотическая экспедиция "Санчара-2025. Дорога к обелиску". Итоги
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Зылшара ԥку ахәыҷқәа злахәу аспектакль РУСДРАМ аҿы иқәыргылахоит: арежиссиор иҿцәажәара
18:04
12 мин
Аицәажәара
Амхылдызтә фырҭын акыр иаӷьуп иахьа: аклиматолог лыҿцәажәара
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Радио
Фестиваль абхазской культуры в Сухумской крепости: разговор с автором проекта
18:34
17 мин
Турбаза
Винный туризм в Абхазии: спрос и экономическая целесообразность
18:50
9 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Зылшара ԥку ахәыҷқәа злахәу аспектакль РУСДРАМ аҿы иқәыргылахоит: арежиссиор иҿцәажәара
21:04
12 мин
Аицәажәара
Амхылдызтә фырҭын акыр иаӷьуп иахьа: аклиматолог лыҿцәажәара
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Радио
Фестиваль абхазской культуры в Сухумской крепости: разговор с автором проекта
21:34
17 мин
Турбаза
Винный туризм в Абхазии: спрос и экономическая целесообразность
21:50
9 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250819/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-20-avgusta-1057000326.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 августа
Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 августа
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления. 19.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-19T18:33+0300
2025-08-19T18:33+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/07/1052498447_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c91446533237fe7e04598fa3b4ca02a7.jpg
СУХУМ, 19 авг – Sputnik. В среду, 20 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами в конце дня, поздним вечером, ожидается кратковременный дождь, гроза. Сохранится удушливо жаркая погода с высоким уровнем УФИ.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/07/1052498447_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a650a8cb87a3f2e828bc25226c945788.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 августа

18:33 19.08.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Жаркий октябрь
Жаркий октябрь - Sputnik Абхазия, 1920, 19.08.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 19 авг – Sputnik. В среду, 20 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами в конце дня, поздним вечером, ожидается кратковременный дождь, гроза. Сохранится удушливо жаркая погода с высоким уровнем УФИ.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0