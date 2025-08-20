Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 августа

Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
СУХУМ, 20 авг – Sputnik. В четверг, 21 августа, в Абхазии сохранится переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром ожидается кратковременный дождь, гроза. Сохранится удушливо жаркая погода с высоким уровнем УФИ.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 20 авг – Sputnik. В четверг, 21 августа, в Абхазии сохранится переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром ожидается кратковременный дождь, гроза. Сохранится удушливо жаркая погода с высоким уровнем УФИ.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
