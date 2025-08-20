https://sputnik-abkhazia.ru/20250820/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-21-avgusta-1057021386.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 августа
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 августа
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 20 авг – Sputnik. В четверг, 21 августа, в Абхазии сохранится переменная облачность, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром ожидается кратковременный дождь, гроза. Сохранится удушливо жаркая погода с высоким уровнем УФИ.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
