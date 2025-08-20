Средства ПВО за ночь сбили над Россией 42 беспилотника

Абхазия
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь перехватили над российскими регионами 42 украинских БпЛА, сообщили в Минобороны.В небе над Воронежской областью сбили 14 дронов, над Тамбовской – восемь, над Курской – семь.Пять беспилотников уничтожили в Ростовской области, по два – в Брянской, Орловской и Смоленской, по одному – в Липецкой области и Краснодарском крае.
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов.
СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь перехватили над российскими регионами 42 украинских БпЛА, сообщили в Минобороны.
В небе над Воронежской областью сбили 14 дронов, над Тамбовской – восемь, над Курской – семь.
Пять беспилотников уничтожили в Ростовской области, по два – в Брянской, Орловской и Смоленской, по одному – в Липецкой области и Краснодарском крае.
