Средства ПВО за ночь сбили над Россией 42 беспилотника
Средства ПВО за ночь сбили над Россией 42 беспилотника
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов.
СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь перехватили над российскими регионами 42 украинских БпЛА, сообщили в Минобороны.В небе над Воронежской областью сбили 14 дронов, над Тамбовской – восемь, над Курской – семь.Пять беспилотников уничтожили в Ростовской области, по два – в Брянской, Орловской и Смоленской, по одному – в Липецкой области и Краснодарском крае.
