https://sputnik-abkhazia.ru/20250820/sredstva-pvo-za-noch-sbili-nad-rossiey-42-bespilotnika-1057012354.html

Средства ПВО за ночь сбили над Россией 42 беспилотника

Средства ПВО за ночь сбили над Россией 42 беспилотника

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов. 20.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-20T09:34+0300

2025-08-20T09:34+0300

2025-08-20T10:41+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054237227_0:0:3226:1814_1920x0_80_0_0_63f2e03db9971384a371f1d8b8ad4e7b.jpg

СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь перехватили над российскими регионами 42 украинских БпЛА, сообщили в Минобороны.В небе над Воронежской областью сбили 14 дронов, над Тамбовской – восемь, над Курской – семь.Пять беспилотников уничтожили в Ростовской области, по два – в Брянской, Орловской и Смоленской, по одному – в Липецкой области и Краснодарском крае.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250819/perspektivy-vsu-posle-kapitulyatsii-zapada-v-proksi-voyne-s-rossiey-1057010430.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, министерство обороны рф