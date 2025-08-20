https://sputnik-abkhazia.ru/20250820/ssha-vveli-sanktsii-protiv-chetyrekh-yuristov-mezhdunarodnogo-ugolovnogo-suda-1057028682.html

США ввели санкции против четырех юристов Международного уголовного суда

Ранее МУС выдал ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе... 20.08.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. США ввели санкции против четырех судей и прокуроров Международного уголовного суда за "преследование" американцев и израильтян, заявили в Госдепе.Они, по мнению Вашингтона, принимали непосредственное участие в деятельности суда, связанной с расследованием, арестом, задержанием и судебным преследованием граждан Израиля или США."Соединенные Штаты последовательно и решительно выступают против политизации МУС, злоупотребления властью, пренебрежения нашим национальным суверенитетом и незаконного судебного вмешательства. Суд представляет собой угрозу национальной безопасности и является инструментом "правовой войны" против Соединенных Штатов и нашего близкого союзника Израиля", - заявил госсекретарь Марко Рубио.

