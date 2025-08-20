Абхазия
Аҟәа ашколқәа аҵарашықәс разыҟаҵара: аҵараусбараҭа аспециалист хада лыҿцәажәара
Амедиатә шьапылымпылтә лига ҳкоманда алахәхара лшарас иаанартуа: апресс-атташе ицәажәара
Начало учебного года. Помощь семьям от государства
В Сухуме начался прием документов в медицинский класс
Ашколтә маҭәа ахәыҷы рацәа ахьыҟоу аҭаацәа рзы: Аҵара аминистрра акциа атәы
Алиса Гицба провела мастер-класс в арт-кластере "Таврида"
Начало учебного года. Помощь семьям от государства
Ашколтә маҭәа ахәыҷы рацәа ахьыҟоу аҭаацәа рзы: Аҵара аминистрра акциа атәы
Алиса Гицба провела мастер-класс в арт-кластере "Таврида"
Начало учебного года. Помощь семьям от государства
США ввели санкции против четырех юристов Международного уголовного суда
СУХУМ, 20 авг - Sputnik. США ввели санкции против четырех судей и прокуроров Международного уголовного суда за "преследование" американцев и израильтян, заявили в Госдепе.Они, по мнению Вашингтона, принимали непосредственное участие в деятельности суда, связанной с расследованием, арестом, задержанием и судебным преследованием граждан Израиля или США."Соединенные Штаты последовательно и решительно выступают против политизации МУС, злоупотребления властью, пренебрежения нашим национальным суверенитетом и незаконного судебного вмешательства. Суд представляет собой угрозу национальной безопасности и является инструментом "правовой войны" против Соединенных Штатов и нашего близкого союзника Израиля", - заявил госсекретарь Марко Рубио.
США ввели санкции против четырех юристов Международного уголовного суда

21:18 20.08.2025
Ранее МУС выдал ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
СУХУМ, 20 авг - Sputnik. США ввели санкции против четырех судей и прокуроров Международного уголовного суда за "преследование" американцев и израильтян, заявили в Госдепе.
Речь идет о двух судьях - Кимберли Прост из Канады и Николя Гийу из Франции, и двух заместителях прокурора МУС - Назхате Шамиме Хане из Фиджи и Маме Мандиайе Ниангу из Сенегала.
Они, по мнению Вашингтона, принимали непосредственное участие в деятельности суда, связанной с расследованием, арестом, задержанием и судебным преследованием граждан Израиля или США.
"Соединенные Штаты последовательно и решительно выступают против политизации МУС, злоупотребления властью, пренебрежения нашим национальным суверенитетом и незаконного судебного вмешательства. Суд представляет собой угрозу национальной безопасности и является инструментом "правовой войны" против Соединенных Штатов и нашего близкого союзника Израиля", - заявил госсекретарь Марко Рубио.
