https://sputnik-abkhazia.ru/20250820/ssha-vveli-sanktsii-protiv-chetyrekh-yuristov-mezhdunarodnogo-ugolovnogo-suda-1057028682.html
США ввели санкции против четырех юристов Международного уголовного суда
США ввели санкции против четырех юристов Международного уголовного суда
Sputnik Абхазия
Ранее МУС выдал ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе... 20.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-20T21:18+0300
2025-08-20T21:18+0300
2025-08-20T21:18+0300
сша
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0b/1045204340_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_90c2de88b16eb3d1a24577f851604b46.jpg
СУХУМ, 20 авг - Sputnik. США ввели санкции против четырех судей и прокуроров Международного уголовного суда за "преследование" американцев и израильтян, заявили в Госдепе.Они, по мнению Вашингтона, принимали непосредственное участие в деятельности суда, связанной с расследованием, арестом, задержанием и судебным преследованием граждан Израиля или США."Соединенные Штаты последовательно и решительно выступают против политизации МУС, злоупотребления властью, пренебрежения нашим национальным суверенитетом и незаконного судебного вмешательства. Суд представляет собой угрозу национальной безопасности и является инструментом "правовой войны" против Соединенных Штатов и нашего близкого союзника Израиля", - заявил госсекретарь Марко Рубио.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250110/palata-predstaviteley-ssha-vvela-sanktsii-protiv-mezhdunarodnogo-ugolovnogo-suda-1053378273.html
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0b/1045204340_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_aa959adb501b72bbbc89e0623226a5b4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сша, новости
США ввели санкции против четырех юристов Международного уголовного суда
Ранее МУС выдал ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
СУХУМ, 20 авг - Sputnik. США ввели санкции против четырех судей и прокуроров Международного уголовного суда за "преследование" американцев и израильтян, заявили в Госдепе.
Речь идет о двух судьях - Кимберли Прост из Канады и Николя Гийу из Франции, и двух заместителях прокурора МУС - Назхате Шамиме Хане из Фиджи и Маме Мандиайе Ниангу из Сенегала.
Они, по мнению Вашингтона, принимали непосредственное участие в деятельности суда, связанной с расследованием, арестом, задержанием и судебным преследованием граждан Израиля или США.
"Соединенные Штаты последовательно и решительно выступают против политизации МУС, злоупотребления властью, пренебрежения нашим национальным суверенитетом и незаконного судебного вмешательства. Суд представляет собой угрозу национальной безопасности и является инструментом "правовой войны" против Соединенных Штатов и нашего близкого союзника Израиля", - заявил госсекретарь Марко Рубио.